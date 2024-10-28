Quando Cecilia Geraldo, Senior Mobile Developer América Latina na Thoughtworks, recebeu um convite para participar do Google I/O, ela não fazia ideia de como esse evento se tornaria um ponto de virada em sua carreira. Ser selecionada para um evento tão exclusivo e restrito foi uma experiência surpreendente e gratificante. Há anos, Cecilia é uma participante ativa de comunidades como Women Techmakers e Google Developer Groups no Chile, e o Google I/O apresentou uma oportunidade incomparável de aprender e se conectar com outras pessoas apaixonadas por tecnologia.
Sua participação no Google I/O colocou-a no centro das discussões sobre os mais recentes avanços tecnológicos, como o uso de inteligência artificial para melhorar a acessibilidade. No entanto, um dos aspectos mais valiosos da experiência foi o networking. A chance de trocar ideias com pessoas do mundo todo ampliou sua perspectiva, enriquecendo-a tanto no âmbito pessoal quanto profissional.
A Thoughtworks tem sido um pilar fundamental em sua trajetória, fornecendo o suporte necessário para participar de eventos importantes como parte de seu desenvolvimento contínuo. “A comunidade tecnológica é um pilar essencial na Thoughtworks. Não é apenas um aspecto de marketing; é uma das nossas fundações. O apoio que recebemos para participar desses eventos fortalece nosso crescimento como tecnologistas e lideranças”, explica ela.
Além do aprendizado técnico, Cecilia destaca a importância dos vínculos que formou no Google I/O, especialmente com pessoas que, como ela, trabalham para fortalecer comunidades de tecnologia. Ao longo dos anos, ela dedicou boa parte de seu tempo a empoderar mais mulheres a se aventurarem no mundo da tecnologia, inspirada por sua experiência com a Laboratoria e pelos projetos de comunidades que lidera.
A experiência de Cecilia no Google I/O evidencia o poder da comunidade, da colaboração e do aprendizado contínuo na promoção da transformação por meio da tecnologia.
Um exemplo de seu impacto como liderança ocorreu quando uma tecnologista do México, que havia acompanhado o conteúdo de Cecilia nas redes sociais, decidiu mudar sua carreira para a programação. Inspirada pela jornada de Cecilia e suas postagens, essa pessoa se inscreveu em um bootcamp de programação em março de 2023. Após se formar, ela convidou Cecilia para sua cerimônia virtual como forma de agradecê-la pela inspiração que a motivou a dar esse passo em sua vida. Hoje, ela faz parte da comunidade WTM Chile.
"Recebi uma mensagem dela dizendo que tinha decidido mudar de carreira por causa do que viu no meu conteúdo. Ela me convidou para a sua graduação, e foi incrível ver como alguém pode ser inspirada dessa maneira."
Experiências como essa são um lembrete do poder das ações cotidianas e de como, sem saber, você pode estar inspirando outras pessoas a transformarem seus futuros. Para Cecilia, compartilhar sua jornada e o conhecimento que adquiriu não é apenas um compromisso, mas uma paixão. Cada história de transformação, como a da tecnologista mexicana, reforça sua crença de que o conhecimento ganha poder verdadeiro quando compartilhado.
Minha principal motivação será sempre compartilhar o que aprendi. Não se trata apenas de programar ou aprender uma nova tecnologia; trata-se de inspirar outras pessoas a acreditarem em si mesmas. Quero ser aquela pessoa que ajuda outras a descobrir seu potencial.
Minha principal motivação será sempre compartilhar o que aprendi. Não se trata apenas de programar ou aprender uma nova tecnologia; trata-se de inspirar outras pessoas a acreditarem em si mesmas. Quero ser aquela pessoa que ajuda outras a descobrir seu potencial.
O impacto de Cecilia na comunidade de tecnologia vai muito além de seu desenvolvimento técnico; ela é uma liderança que busca capacitar mais pessoas a ousarem, sonharem grande e perseguirem seus objetivos com convicção. Sua história é um testemunho das pessoas extraordinárias que fazem parte da Thoughtworks, onde a excelência técnica se combina com uma paixão pelas pessoas e pela comunidade.
Aviso: As afirmações e opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade de quem o assina, e não necessariamente refletem as posições da Thoughtworks.