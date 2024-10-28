Quando Cecilia Geraldo, Senior Mobile Developer América Latina na Thoughtworks, recebeu um convite para participar do Google I/O, ela não fazia ideia de como esse evento se tornaria um ponto de virada em sua carreira. Ser selecionada para um evento tão exclusivo e restrito foi uma experiência surpreendente e gratificante. Há anos, Cecilia é uma participante ativa de comunidades como Women Techmakers e Google Developer Groups no Chile, e o Google I/O apresentou uma oportunidade incomparável de aprender e se conectar com outras pessoas apaixonadas por tecnologia.

Sua participação no Google I/O colocou-a no centro das discussões sobre os mais recentes avanços tecnológicos, como o uso de inteligência artificial para melhorar a acessibilidade. No entanto, um dos aspectos mais valiosos da experiência foi o networking. A chance de trocar ideias com pessoas do mundo todo ampliou sua perspectiva, enriquecendo-a tanto no âmbito pessoal quanto profissional.

A Thoughtworks tem sido um pilar fundamental em sua trajetória, fornecendo o suporte necessário para participar de eventos importantes como parte de seu desenvolvimento contínuo. “A comunidade tecnológica é um pilar essencial na Thoughtworks. Não é apenas um aspecto de marketing; é uma das nossas fundações. O apoio que recebemos para participar desses eventos fortalece nosso crescimento como tecnologistas e lideranças”, explica ela.

Além do aprendizado técnico, Cecilia destaca a importância dos vínculos que formou no Google I/O, especialmente com pessoas que, como ela, trabalham para fortalecer comunidades de tecnologia. Ao longo dos anos, ela dedicou boa parte de seu tempo a empoderar mais mulheres a se aventurarem no mundo da tecnologia, inspirada por sua experiência com a Laboratoria e pelos projetos de comunidades que lidera.

A experiência de Cecilia no Google I/O evidencia o poder da comunidade, da colaboração e do aprendizado contínuo na promoção da transformação por meio da tecnologia.