Nosso propósito é a resposta para a pergunta: por que a Thoughtworks existe? Para criar um impacto extraordinário no mundo por meio de nossa cultura e excelência em tecnologia.
É uma declaração de intenção e um constante desafio – é a métrica definitiva pela qual nos avaliamos continuamente. É o código comum em todas as pessoas que fazem parte da Thoughtworks, o que nos une e nos torna a Thoughtworks. Todos os dias, as decisões que tomamos e os comportamentos que adotamos são norteados por nosso propósito e por esses cinco objetivos:
Ser uma parceira incrível para nossas clientes e suas missões ambiciosas
Revolucionar a indústria de tecnologia
Ampliar a mudança social positiva e defender um futuro tecnológico mais justo
Cultivar uma comunidade vibrante, diversa e apaixonada de tecnologistas
Alcançar sucesso comercial duradouro e ter um crescimento sustentável
Para apoiar nosso compromisso com a excelência do software, usamos e contribuímos com software de código aberto sempre que possível.
Oferecemos suporte em alta escala para Thoughtworkers que têm paixão por escrever livros.
A diversidade de gênero é algo que nos motiva, e temos orgulho dos esforços que fazemos para defender a equidade para as mulheres na tecnologia.