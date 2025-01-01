Nosso propósito é a resposta para a pergunta: por que a Thoughtworks existe? Para criar um impacto extraordinário no mundo por meio de nossa cultura e excelência em tecnologia.

É uma declaração de intenção e um constante desafio – é a métrica definitiva pela qual nos avaliamos continuamente. É o código comum em todas as pessoas que fazem parte da Thoughtworks, o que nos une e nos torna a Thoughtworks. Todos os dias, as decisões que tomamos e os comportamentos que adotamos são norteados por nosso propósito e por esses cinco objetivos: