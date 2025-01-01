Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Nosso propósito é a resposta para a pergunta: por que a Thoughtworks existe? Para criar um impacto extraordinário no mundo por meio de nossa cultura e excelência em tecnologia.

 

É uma declaração de intenção e um constante desafio – é a métrica definitiva pela qual nos avaliamos continuamente. É o código comum em todas as pessoas que fazem parte da Thoughtworks, o que nos une e nos torna a Thoughtworks. Todos os dias, as decisões que tomamos e os comportamentos que adotamos são norteados por nosso propósito e por esses cinco objetivos:

Be an awesome partner for clients and their ambitious missions

Ser uma parceira incrível para nossas clientes e suas missões ambiciosas

Nossas ações nos diferenciam e não há nada de usual na maneira como operamos. Nós nos importamos profundamente com nossas clientes e olhamos para além de suas necessidades imediatas, valorizando os objetivos que as inspiram. Trabalhar conosco é sempre uma experiência transformadora. Isso acontece porque os melhores resultados costumam trazer o tipo de valor que vai além do que se havia imaginado.
Conheça nossos casos de clientes
Revolutionize the technology industry

Revolucionar a indústria de tecnologia

Nós nos esforçamos para liderar pelo exemplo e servir como modelo para o que a indústria de tecnologia pode ser. É uma grande responsabilidade, mas é uma responsabilidade que gostamos de ter. Esta é a abordagem em que acreditamos: Apoiar o crescimento de indivíduos e comunidades de tecnologistas. Influenciar a indústria a fazer um trabalho melhor. Promover o estado da arte e definir referências para a prática.
Veja nossos reconhecimentos
Amplify positive social change and advocate for an equitable tech future

Ampliar a mudança social positiva e defender um futuro tecnológico mais justo

Como tecnologistas, temos um papel único ao nos posicionarmos sobre como a tecnologia pode beneficiar toda a sociedade, buscando um futuro mais igualitário. Parte desse papel é aprender continuamente sobre tópicos importantes para as causas em que acreditamos. Reconhecemos nosso privilégio e nos esforçamos para ver o mundo da perspectiva das pessoas mais vulneráveis.
Leia nosso relatório de transformação social
Foster a vibrant community of diverse and passionate technologists

Cultivar uma comunidade vibrante, diversa e apaixonada de tecnologistas

Acreditamos que seja quem você for ou como se identifica, você mereça respeito, empatia e igualdade de oportunidades para ter sucesso. Nós nos esforçamos para garantir que todas as pessoas na Thoughtworks – e todas as pessoas com quem trabalhamos – sejam tratadas dessa maneira. Acreditamos que todo mundo mereça poder ser quem realmente é no trabalho, e que as melhores soluções para problemas complexos vêm de mentalidades e experiências diversas.
Saiba mais
Achieve enduring commercial success and sustained growth

Alcançar sucesso comercial duradouro e ter um crescimento sustentável

Queremos ser uma força tecnológica para o bem, hoje e no futuro. É por isso que nossas fundações financeiras são tão importantes. Queremos ser uma empresa que ainda estará aqui daqui a 100 anos! Os sonhos que temos para ajudar a sociedade de amanhã são construídos com o que conquistamos para nossas clientes hoje. Se você busca uma parceira de tecnologia que seja capaz de entender seu negócio, entre em contato.
Entre em contato

Conteúdo relacionado

Compromisso com código aberto

Para apoiar nosso compromisso com a excelência do software, usamos e contribuímos com software de código aberto sempre que possível.

Saiba mais
Compartilhamos conhecimentto

Oferecemos suporte em alta escala para Thoughtworkers que têm paixão por escrever livros.

Explore nossa biblioteca
Mulheres na tecnologia

A diversidade de gênero é algo que nos motiva, e temos orgulho dos esforços que fazemos para defender a equidade para as mulheres na tecnologia.

Saiba mais

Juntas, somos extraordinárias

Busque as vagas