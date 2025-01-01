Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Once a Thoughtworker, always a Thoughtworker
Once a Thoughtworker, always a Thoughtworker

Afterworks: onde nossa história continua.

 

A rede de ex-colaboradores da Thoughtworks, Afterworks, não é apenas uma plataforma.


É um espaço compartilhado para pessoas curiosas, colaboradores e agentes de mudança que são, foram e continuam sendo parte da Thoughtworks.

 

Aqui, você encontrará rostos familiares e novas ideias. Vai se reconectar com pessoas que fizeram parte da sua trajetória, acessar insights que inspiram crescimento e descobrir oportunidades para continuar fazendo a diferença.

 

Afterworks é uma extensão da cultura Thoughtworks.
É um lembrete de que o trabalho, os aprendizados e o impacto que criamos juntos não terminam. Ees evoluem.

 

Uma vez Thoughtworker, sempre Thoughtworker.

 

Acesse o Afterworks
Recursos do Afterworks

Perfil

Atualize suas informações, compartilhe sua experiência e destaque sua expertise.

Diretório

Busque e conecte-se com Thoughtworkers e ex-Thougthworkers em todo o mundo.

Grupos

Participe de comunidades com base em localização, interesses, especialidades ou projetos.

Vagas

Explore as oportunidades mais recentes de carreira na Thoughtworks. Às vezes, o melhor próximo passo é um caminho já conhecido.

Apoio à Carreira

Acesse recursos de desenvolvimento profissional, publique oportunidades e encontre orientações para impulsionar sua trajetória.

Afterworks artigos

Explore insights, histórias e conteúdos de liderança da comunidade Afterworks.

Eventos

Descubra e participe de encontros, eventos e webinars de ex-colaboradores.

Exchange hub

Compartilhe e busque ideias, conhecimento e oportunidades com a comunidade global.

FAQ (Perguntas Frequentes)

  • O Afterworks é a nossa rede de ex-colaboradores. É uma comunidade global para atuais e antigos Thoughtworkers, um espaço para manter conexões, compartilhar conhecimento e fortalecer relacionamentos profissionais.

  • Qualquer pessoa que seja ou tenha sido Thoughtworker pode fazer parte da comunidade, desde que esteja em boa situação com a empresa.

  • Como membro do Afterworks, você pode acessar a plataforma, conectar-se com Thoughtworkers e ex-colaboradores, contribuir com conteúdos, acessar artigos e insights, participar de grupos, explorar suporte de carreira, participar de eventos e compartilhar conhecimento.

  • Você pode se inscrever através do link de registro. Uma vez registrado(a), terá acesso completo à plataforma e a todos os seus recursos.

  • Se as informações fornecidas no seu cadastro corresponderem aos nossos registros, o acesso será liberado imediatamente. Caso contrário, precisaremos revisar manualmente, o que pode levar um ou dois dias.

  • A plataforma oferece atualizações por meio de artigos, newsletters e da seção de eventos, para manter conectada à comunidade global.

  • Sim! Incentivamos todos os Thoughtworkers atuais a participarem da rede e fortalecerem essa comunidade juntos.

  • Para suporte técnico, entre em contato com admin-alumni@thoughtworks.com.

     

