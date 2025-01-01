Afterworks: onde nossa história continua.

A rede de ex-colaboradores da Thoughtworks, Afterworks, não é apenas uma plataforma.



É um espaço compartilhado para pessoas curiosas, colaboradores e agentes de mudança que são, foram e continuam sendo parte da Thoughtworks.

Aqui, você encontrará rostos familiares e novas ideias. Vai se reconectar com pessoas que fizeram parte da sua trajetória, acessar insights que inspiram crescimento e descobrir oportunidades para continuar fazendo a diferença.

Afterworks é uma extensão da cultura Thoughtworks.

É um lembrete de que o trabalho, os aprendizados e o impacto que criamos juntos não terminam. Ees evoluem.

Uma vez Thoughtworker, sempre Thoughtworker.