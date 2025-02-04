A cliente
A Pipefy é uma plataforma de gestão de processos de negócios e fluxo de trabalho (BPM) que automatiza processos sem necessidade de programação e otimiza soluções em áreas como CRM, RH, finanças, compras, TI e experiência da cliente. Presente em mais de 200 países, com seu principal mercado no Brasil, a Pipefy está atualmente em expansão, com foco nos Estados Unidos.
O desafio
Uma das principais oportunidades para a Pipefy está no processo de aquisição ao pagamento (P2P), onde as empresas integram sistemas de compras e contas a pagar para criar processos mais eficientes. O mercado de P2P deve crescer 7,6% até 2026 e, para se preparar para isso, a Pipefy está reorganizando seus produtos, separando P2P de finanças. Para isso, a empresa precisava identificar o perfil de cliente ideal (ICP) e a proposta única de valor (USP) para P2P.
A Pipefy contou com a ajuda da Thoughtworks para experimentação e validação de hipóteses, com foco na qualificação da geração de topo de funil para P2P, na descoberta da melhor combinação entre ICP e USP e na escalabilidade da abordagem de experimentação para outras verticais.
As Thoughtworkers
O time da Thoughtworks reuniu talentos de diversas disciplinas para alcançar um crescimento de 3,5 vezes em P2P. Esse esforço também rendeu à Pipefy o prestigiado reconhecimento na Premiação Agilidade Brasil, por sua agilidade organizacional e resultados consistentes. Nossas Thoughtworkers Erick Henrique, Product Designer, e Gisele Hammerschmitt, Product Manager, compartilharam sua jornada como parte da equipe que gerou um impacto extraordinário para nossa cliente.
Da esquerda para a direita: Giovanni Watanabe, Diego Ramos, Erick Henrique e Gisele Hammerschmitt representaram a equipe do projeto Pipefy da Thoughtworks na Premiação Agilidade Brasil 2024, onde foram reconhecidas como finalistas na categoria Squads pelo seu trabalho.
Considerando sua experiência geral de carreira, quão inovador foi fazer parte deste projeto?
Gisele: Este projeto me permitiu aplicar e expandir minhas habilidades em um ambiente real e também ultrapassou os limites das abordagens tradicionais do setor por meio de uma colaboração verdadeira em parceria.
Para enfrentar o desafio da Pipefy na qualificação de oportunidades de P2P, colaboramos com elas para definir um indicador-chave de desempenho (KPI) para o projeto – o aumento das reuniões mensais de compras. Além disso, conduzimos pesquisas qualitativas e análises para formular várias hipóteses sobre o perfil de cliente ideal (ICP) e a proposta de valor única (USP). Em seguida, testamos essas hipóteses por meio de uma série de experimentos realizados ao vivo com a equipe de vendas da cliente. Os aprendizados foram utilizados para refinar continuamente nossa abordagem até chegarmos ao modelo ideal de comunicação para o ICP da cliente, atendendo ao KPI de conversão de leads em reuniões de compras.
Qual foi o momento de maior orgulho no projeto?
Erick: Meu momento de maior orgulho foi criar um playbook para o final do processo de vendas que superou todas as expectativas. O que começou como uma ferramenta para otimizar processos evoluiu para um documento de referência essencial adotado por toda a equipe da Pipefy. Esse playbook foi o resultado de dois meses de intensa colaboração, utilizando métodos inovadores para entregar algo verdadeiramente impactante. Saber que nosso trabalho se tornou um pilar para as operações da equipe e gerou tanto valor é extremamente gratificante.
Gisele: Para mim, foi ver os resultados que entregamos e poder confiar neles completamente, sabendo do rigor e da dedicação que colocamos no processo. Foi incrivelmente satisfatório ver nossos esforços se transformarem em resultados concretos, perfeitamente alinhados com os objetivos do projeto. A abordagem colaborativa da nossa equipe – baseada em comunicação aberta e metodologias ágeis – e nossas habilidades excepcionais em design, pesquisa e gestão de stakeholders foram fundamentais para tornar isso possível.
Por que foi diferente trabalhar neste projeto como Thoughtworker?
Gisele: Tivemos a liberdade de criar uma solução personalizada especificamente para a cliente, o que foi possível graças ao profundo engajamento e colaboração de nossa equipe, além do apoio do nosso Head de Produto América Latina, que atuou como conselheiro do nosso projeto. Esse nível de autonomia e suporte na criação de soluções sob medida é algo que considero único no ambiente da Thoughtworks, onde o pensamento inovador e estratégias específicas para a cliente não são apenas incentivados, mas são fundamentais para a nossa maneira de operar.
Erick: Trabalhar no projeto da Pipefy foi gratificante porque exemplificou a cultura da Thoughtworks de colaboração e inovação em ação. O projeto nos exigiu imersão profunda nas operações da Pipefy, entendendo seus desafios em escalar a experiência da cliente sem adicionar complexidade. Nosso foco em experimentação e em desafiar o status quo nos permitiu co-criar uma solução personalizada com a cliente, incluindo a realização de testes ao vivo das hipóteses com sua equipe de vendas.
As perspectivas diversas dentro da nossa equipe, combinadas com a abertura da Pipefy para inovação, criaram um ambiente dinâmico, onde pudemos pensar de forma criativa e entregar resultados concretos. Esse alinhamento de cultura e propósito nos permitiu entregar uma solução de experiência da cliente sem código, que contribuiu para o reconhecimento da Pipefy na Prêmição Agilidade Brasil 2024, tornando este projeto uma experiência marcante na minha carreira como Thoughtworker.
O que te faz se sentir bem sobre o trabalho que você está fazendo e o impacto que você e seu time estão tendo?
Erick: Quando nossos projetos enfrentam com sucesso desafios complexos e entregam resultados significativos, isso reforça o valor do nosso trabalho. O feedback positivo das clientes e a capacidade de impulsionar a inovação também são incrivelmente satisfatórios. Além disso, testemunhar o crescimento e o desenvolvimento da minha equipe, enquanto colaboramos e alcançamos nossos objetivos juntas, traz um profundo senso de realização e orgulho.
Gisele: O trabalho que fazemos tem um impacto tangível em nossas clientes, como a Pipefy, e na comunidade mais ampla da Thoughtworks, impulsionando inovações e soluções que enfrentam desafios do mundo real. Esse impacto duplo torna meu trabalho especialmente gratificante. Sinto um imenso orgulho de fazer parte de uma empresa altamente reconhecida na indústria e saber que contribuo para essa reputação é profundamente gratificante.
O resultado
Essa transformação cultural estabeleceu a base para o crescimento contínuo, mesmo após nossa colaboração com a Pipefy. A plataforma agora possui uma métrica de sucesso que fornece direção e serve como um ponto de referência para medir a eficácia de suas intervenções. A Pipefy também tem uma visão mais clara sobre as personas-alvo, seus pontos de dor, necessidades e o que elas percebem como valioso. Isso permite uma comunicação mais assertiva e escalável com as clientes, especialmente em novos mercados.
A oportunidade
Se este é o tipo de ambiente e experiência de trabalho que você gostaria de ter, explore nossas vagas abertas aqui na Thoughtworks.
Juntas, somos extraordinárias.
Aviso: As afirmações e opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade de quem o assina, e não necessariamente refletem as posições da Thoughtworks.