Considerando sua experiência geral de carreira, quão inovador foi fazer parte deste projeto?

Gisele: Este projeto me permitiu aplicar e expandir minhas habilidades em um ambiente real e também ultrapassou os limites das abordagens tradicionais do setor por meio de uma colaboração verdadeira em parceria.

Para enfrentar o desafio da Pipefy na qualificação de oportunidades de P2P, colaboramos com elas para definir um indicador-chave de desempenho (KPI) para o projeto – o aumento das reuniões mensais de compras. Além disso, conduzimos pesquisas qualitativas e análises para formular várias hipóteses sobre o perfil de cliente ideal (ICP) e a proposta de valor única (USP). Em seguida, testamos essas hipóteses por meio de uma série de experimentos realizados ao vivo com a equipe de vendas da cliente. Os aprendizados foram utilizados para refinar continuamente nossa abordagem até chegarmos ao modelo ideal de comunicação para o ICP da cliente, atendendo ao KPI de conversão de leads em reuniões de compras.

Qual foi o momento de maior orgulho no projeto?

Erick: Meu momento de maior orgulho foi criar um playbook para o final do processo de vendas que superou todas as expectativas. O que começou como uma ferramenta para otimizar processos evoluiu para um documento de referência essencial adotado por toda a equipe da Pipefy. Esse playbook foi o resultado de dois meses de intensa colaboração, utilizando métodos inovadores para entregar algo verdadeiramente impactante. Saber que nosso trabalho se tornou um pilar para as operações da equipe e gerou tanto valor é extremamente gratificante.

Gisele: Para mim, foi ver os resultados que entregamos e poder confiar neles completamente, sabendo do rigor e da dedicação que colocamos no processo. Foi incrivelmente satisfatório ver nossos esforços se transformarem em resultados concretos, perfeitamente alinhados com os objetivos do projeto. A abordagem colaborativa da nossa equipe – baseada em comunicação aberta e metodologias ágeis – e nossas habilidades excepcionais em design, pesquisa e gestão de stakeholders foram fundamentais para tornar isso possível.

Por que foi diferente trabalhar neste projeto como Thoughtworker?

Gisele: Tivemos a liberdade de criar uma solução personalizada especificamente para a cliente, o que foi possível graças ao profundo engajamento e colaboração de nossa equipe, além do apoio do nosso Head de Produto América Latina, que atuou como conselheiro do nosso projeto. Esse nível de autonomia e suporte na criação de soluções sob medida é algo que considero único no ambiente da Thoughtworks, onde o pensamento inovador e estratégias específicas para a cliente não são apenas incentivados, mas são fundamentais para a nossa maneira de operar.

Erick: Trabalhar no projeto da Pipefy foi gratificante porque exemplificou a cultura da Thoughtworks de colaboração e inovação em ação. O projeto nos exigiu imersão profunda nas operações da Pipefy, entendendo seus desafios em escalar a experiência da cliente sem adicionar complexidade. Nosso foco em experimentação e em desafiar o status quo nos permitiu co-criar uma solução personalizada com a cliente, incluindo a realização de testes ao vivo das hipóteses com sua equipe de vendas.





As perspectivas diversas dentro da nossa equipe, combinadas com a abertura da Pipefy para inovação, criaram um ambiente dinâmico, onde pudemos pensar de forma criativa e entregar resultados concretos. Esse alinhamento de cultura e propósito nos permitiu entregar uma solução de experiência da cliente sem código, que contribuiu para o reconhecimento da Pipefy na Prêmição Agilidade Brasil 2024, tornando este projeto uma experiência marcante na minha carreira como Thoughtworker.

O que te faz se sentir bem sobre o trabalho que você está fazendo e o impacto que você e seu time estão tendo?

Erick: Quando nossos projetos enfrentam com sucesso desafios complexos e entregam resultados significativos, isso reforça o valor do nosso trabalho. O feedback positivo das clientes e a capacidade de impulsionar a inovação também são incrivelmente satisfatórios. Além disso, testemunhar o crescimento e o desenvolvimento da minha equipe, enquanto colaboramos e alcançamos nossos objetivos juntas, traz um profundo senso de realização e orgulho.

Gisele: O trabalho que fazemos tem um impacto tangível em nossas clientes, como a Pipefy, e na comunidade mais ampla da Thoughtworks, impulsionando inovações e soluções que enfrentam desafios do mundo real. Esse impacto duplo torna meu trabalho especialmente gratificante. Sinto um imenso orgulho de fazer parte de uma empresa altamente reconhecida na indústria e saber que contribuo para essa reputação é profundamente gratificante.