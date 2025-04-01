A cliente

O Foxtel Group é uma das principais empresas de mídia da Austrália, com atuação em televisão por assinatura, streaming, produção esportiva e publicidade, somando mais de 4,7 milhões de assinantes.

O desafio

Todas nós já perdemos horas percorrendo aplicativos de streaming em busca de algo para assistir. Famílias costumam assinar várias plataformas de streaming, o que significa que elas navegam por uma quantidade enorme de conteúdo espalhado em inúmeros aplicativos. Percebendo a oportunidade de transformar o cenário de streaming, o Foxtel Group fez uma parceria com a Thoughtworks para criar o Hubbl, um dispositivo de plataforma digital plug-and-play que simplifica a experiência de streaming e já ganhou uma tração significativa no mercado.

As Thoughtworkers

Para conhecer a jornada por trás do projeto Hubbl com o Foxtel Group, conversamos com quatro membros da equipe de projeto da Thoughtworks: Juanjuan Chen, Technical Business Analyst, Zhuowen Fan, Team Lead, Hao Lin, Tech Lead e Ju Li, Business Analyst. Suas percepções proporcionam uma visão única dos desafios, dos sucessos e das lições aprendidas durante o desenvolvimento.

Qual era a sua função na equipe do cliente?

Juanjuan Chen: Minha função era fazer a ponte entre os negócios e a tecnologia, entendendo as necessidades específicas da cliente e traduzindo-as em requisitos técnicos práticos.

Zhuowen Fan: Fui responsável por orientar a equipe e garantir a entrega bem-sucedida do projeto.



Hao Lin: Fui responsável por dividir tarefas complexas e mitigar os riscos técnicos do projeto. Também ajudei a aprimorar os recursos técnicos gerais da equipe.

Ju Li: Trabalhei em estreita colaboração com a cliente e as equipes de desenvolvimento para reunir requisitos, analisar dados e garantir que o produto final estivesse alinhado com a visão da cliente.

Como foi a experiência de trabalhar nessa equipe?

Juanjuan Chen: Trabalhar no Hubbl foi um turbilhão de aprendizado e crescimento.

Ju Li: Esse projeto foi desafiador e gratificante. Ele exigiu uma combinação de conhecimento técnico, pensamento estratégico e um profundo entendimento das necessidades das usuárias. Colaborei com equipes multifuncionais, incluindo a equipe de SA, parceiros da Adobe e nossas desenvolvedoras, enquanto trabalhávamos juntas para colocar em prática essa complexa jornada da usuária.

Zhuowen Fan: Eu entrei na equipe no meio do projeto e precisei me envolver rapidamente, apesar da curva de aprendizado inicial sobre o contexto do negócio, a stack tecnológica e as formas de trabalho. O ambiente de apoio entre a equipe da Thoughtworks, a cliente e outras fornecedoras me ajudou a crescer rapidamente.

O que havia de novo ou inovador nesse projeto?

Ju Li: Oferecemos uma experiência de streaming unificada, integrando perfeitamente as assinaturas das usuárias e as plataformas de hardware e software. O novo ecossistema de hardware garantiu uma jornada completa e sem complicações para essas pessoas, desde a compra até a entrega, a ativação e o suporte em garantia.

Hao Lin: Uma abordagem inovadora e visionária para infraestrutura e implantação por meio da implementação do GitOps pela cliente. Isso foi realmente inovador porque foi além do CI/CD básico, criando um sistema totalmente automatizado onde todas as alterações — desde o empacotamento e lançamento de aplicações até as permissões dos recursos na AWS — são gerenciadas como código dentro do Git. Isso não só garantiu um histórico completo de auditoria e controle de versões, como também tornou nosso processo de implantação muito mais ágil e eficiente.

Também aumentamos a produtividade das desenvolvedoras ao criar um ambiente de testes exclusivo para cada pull request. Isso permitiu que todas trabalhassem em paralelo, sem conflitos, tornando o desenvolvimento mais rápido e fluido.