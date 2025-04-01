A cliente
O Foxtel Group é uma das principais empresas de mídia da Austrália, com atuação em televisão por assinatura, streaming, produção esportiva e publicidade, somando mais de 4,7 milhões de assinantes.
O desafio
Todas nós já perdemos horas percorrendo aplicativos de streaming em busca de algo para assistir. Famílias costumam assinar várias plataformas de streaming, o que significa que elas navegam por uma quantidade enorme de conteúdo espalhado em inúmeros aplicativos. Percebendo a oportunidade de transformar o cenário de streaming, o Foxtel Group fez uma parceria com a Thoughtworks para criar o Hubbl, um dispositivo de plataforma digital plug-and-play que simplifica a experiência de streaming e já ganhou uma tração significativa no mercado.
As Thoughtworkers
Para conhecer a jornada por trás do projeto Hubbl com o Foxtel Group, conversamos com quatro membros da equipe de projeto da Thoughtworks: Juanjuan Chen, Technical Business Analyst, Zhuowen Fan, Team Lead, Hao Lin, Tech Lead e Ju Li, Business Analyst. Suas percepções proporcionam uma visão única dos desafios, dos sucessos e das lições aprendidas durante o desenvolvimento.
Qual era a sua função na equipe do cliente?
Juanjuan Chen: Minha função era fazer a ponte entre os negócios e a tecnologia, entendendo as necessidades específicas da cliente e traduzindo-as em requisitos técnicos práticos.
Zhuowen Fan: Fui responsável por orientar a equipe e garantir a entrega bem-sucedida do projeto.
Hao Lin: Fui responsável por dividir tarefas complexas e mitigar os riscos técnicos do projeto. Também ajudei a aprimorar os recursos técnicos gerais da equipe.
Ju Li: Trabalhei em estreita colaboração com a cliente e as equipes de desenvolvimento para reunir requisitos, analisar dados e garantir que o produto final estivesse alinhado com a visão da cliente.
Como foi a experiência de trabalhar nessa equipe?
Juanjuan Chen: Trabalhar no Hubbl foi um turbilhão de aprendizado e crescimento.
Ju Li: Esse projeto foi desafiador e gratificante. Ele exigiu uma combinação de conhecimento técnico, pensamento estratégico e um profundo entendimento das necessidades das usuárias. Colaborei com equipes multifuncionais, incluindo a equipe de SA, parceiros da Adobe e nossas desenvolvedoras, enquanto trabalhávamos juntas para colocar em prática essa complexa jornada da usuária.
Zhuowen Fan: Eu entrei na equipe no meio do projeto e precisei me envolver rapidamente, apesar da curva de aprendizado inicial sobre o contexto do negócio, a stack tecnológica e as formas de trabalho. O ambiente de apoio entre a equipe da Thoughtworks, a cliente e outras fornecedoras me ajudou a crescer rapidamente.
O que havia de novo ou inovador nesse projeto?
Ju Li: Oferecemos uma experiência de streaming unificada, integrando perfeitamente as assinaturas das usuárias e as plataformas de hardware e software. O novo ecossistema de hardware garantiu uma jornada completa e sem complicações para essas pessoas, desde a compra até a entrega, a ativação e o suporte em garantia.
Hao Lin: Uma abordagem inovadora e visionária para infraestrutura e implantação por meio da implementação do GitOps pela cliente. Isso foi realmente inovador porque foi além do CI/CD básico, criando um sistema totalmente automatizado onde todas as alterações — desde o empacotamento e lançamento de aplicações até as permissões dos recursos na AWS — são gerenciadas como código dentro do Git. Isso não só garantiu um histórico completo de auditoria e controle de versões, como também tornou nosso processo de implantação muito mais ágil e eficiente.
Também aumentamos a produtividade das desenvolvedoras ao criar um ambiente de testes exclusivo para cada pull request. Isso permitiu que todas trabalhassem em paralelo, sem conflitos, tornando o desenvolvimento mais rápido e fluido.
Qual foi seu maior aprendizado durante o projeto?
Zhuowen Fan: Um dos nossos maiores desafios era a coordenação entre várias equipes, especialmente na solução de problemas complexos de integração. Para agilizar esse processo, implementamos contratos de API padronizados, documentação detalhada e comunicação proativa. Ao promover um entendimento compartilhado das metas do projeto, conseguimos superar esses obstáculos e oferecer uma solução bem-sucedida.
Ju Li: Meu maior aprendizado durante esse projeto foi obter uma compreensão profunda dos processos de assinatura e renovação de streaming, incluindo as intrincadas interações entre os serviços de backend. Essa experiência me deu uma visão valiosa da mecânica do gerenciamento do ciclo de vida das assinaturas e me expôs a uma gama de conhecimentos técnicos.
Como a equipe trabalhou em conjunto para gerar impacto para o cliente?
Zhuowen Fan: A abordagem colaborativa da equipe foi fundamental para a obtenção de resultados impactantes para a cliente. Por meio de revisões de código, experimentação e compartilhamento de conhecimento, aprofundamos nossa compreensão do sistema e conseguimos lidar com tarefas complexas com resultados de alta qualidade.
Ju Li: O uso de metodologias ágeis nos ajudou a nos adaptarmos às mudanças de requisitos e a nos concentrarmos na qualidade. Sessões regulares de preparação de backlog, reuniões de planejamento de iteração (IPMs) e retrospectivas nos mantiveram alinhadas e eficientes durante todo o projeto, gerando resultados bem-sucedidos.
Qual é o seu momento de maior orgulho em relação a esse projeto?
Juanjuan Chen: Ver o dispositivo ganhar vida e funcionar perfeitamente.
Ju Li: Meu momento de maior orgulho foi quando nossa solução recebeu aprovação entusiasmada da cliente e conseguimos entregar o projeto dentro do prazo. Ver usuárias reais começarem a interagir com o produto que criamos foi incrivelmente gratificante.
Zhuowen Fan: Foi muito emocionante ver nosso trabalho árduo ganhar vida. Após meses de dedicação e superação de desafios, foi emocionante testemunhar o lançamento bem-sucedido do projeto.
Qual é sua parte favorita de ser um Thoughtworker?
Juanjuan Chen: O ambiente de trabalho colaborativo. Me sinto valorizada e ouvida, e sei que minhas contribuições são respeitadas. Há um senso de pertencimento que incentiva a comunicação aberta e o feedback honesto, que são cruciais para meu crescimento pessoal.
Zhuowen Fan: Comunidade e suporte. Não importa o desafio que eu encontre, sei que posso recorrer a qualquer pessoa, tanto da minha equipe imediata quanto da Thoughtworks, para obter ajuda. As pessoas estão genuinamente ansiosas para compartilhar seus conhecimentos, oferecer orientação e dar uma mãozinha. Além do suporte técnico, gosto muito das discussões estimulantes com as colegas. Essas conversas vão além dos limites de projetos individuais e promovem uma compreensão mais profunda de diferentes perspectivas e abordagens.
Ju Li: O equilíbrio entre autonomia e colaboração, que me permite explorar meus interesses e crescer profissionalmente. Inicialmente, entrei na Thoughtworks como Quality Analyst, mas descobri minha paixão pela função de analista de negócios. Ao perceberem meu interesse, a Thoughtworks me ofereceu a oportunidade de fazer a transição, com o apoio de uma mentora dedicada e acesso a um programa de treinamento completo — que me deu o conhecimento e a confiança necessários para me destacar nessa nova função. Agora, como uma BA formada, posso não só contribuir de forma significativa em projetos como este para o Foxtel Group, mas também apoiar outras pessoas que desejam seguir um caminho parecido.
O que te faz se sentir bem em relação ao trabalho que fez/ao impacto que você e sua equipe tiveram?
Zhuowen Fan: A capacidade da nossa equipe de produzir consistentemente códigos limpos, eficientes e de fácil manutenção é motivo de orgulho. Ao priorizar a qualidade e a facilidade de manutenção, capacitamos a cliente a atingir suas metas.
Ju Li: Receber feedback positivo da cliente. Quando a cliente expressa seu apreço por nossa expertise, confia em nossa orientação e vê resultados tangíveis de nossos esforços, isso reforça o valor que trazemos para a mesa.
Hao Lin: A parte mais gratificante desse projeto foi ver o impacto real de nosso trabalho. A cliente ficou realmente satisfeita, não apenas com a rapidez da entrega, mas também com a qualidade que mantivemos durante todo o processo. Nossa colaboração foi fácil, e saber que não apenas atendemos às expectativas, mas as superamos, fez com que todo o esforço valesse a pena.
Além do feedback da cliente, o projeto foi uma grande oportunidade de aprendizado para a equipe. Todas aprimoraram suas habilidades, especialmente em AWS, GitOps e ferramentas de rastreamento importantes, como B3 e NewRelic. Foi uma ótima combinação de entrega de resultados e crescimento como equipe.
O resultado
O Hubbl foi lançado em março de 2024 com uma campanha de marketing nacional que deu o que falar. E com um a cada três australianos já familiarizado com a nova marca e seus recursos, a Hubbl está pronta para transformar a experiência de TV e streaming, facilitando o acesso a conteúdos pagos e gratuitos, simplificando a busca e a retomada de conteúdos entre diferentes apps e eliminando a frustração de gerenciar várias assinaturas.
