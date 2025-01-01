Muitas das ideias desses encontros estão agora sendo postas em prática, incluindo melhorar nossa própria infraestrutura de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) para remover barreiras não intencionais para o avanço e estabelecer um grupo de trabalho sobre justiça racial, que forneça orientação sobre o apoio a movimentos locais antirracistas. Além disso, estamos fortalecendo nossas parcerias com organizações que trabalham pela igualdade racial. Continuaremos a fortalecer esses trabalhos nos próximos meses, independentemente de como os holofotes da mídia mudem.

Caminhos para a tecnologia para as primeiras nações da Austrália

As enormes disparidades em aspectos como condição de vida, oportunidades econômicas e justiça entre pessoas brancas e indígenas na Austrália também são extremamente evidentes no setor de tecnologia. Segundo a maioria das estimativas, existem menos de 100 aborígenas e habitantes da região das ilhas de Torres Strait na indústria de tecnologia na Austrália, apesar desses grupos representarem 3% da população.

No final de 2019, tendo como inspiração discussões com organizações que defendem causas indígenas, assim como por iniciativas bem sucedidas de colegas na Índia e no Brasil, intensificamos nossos esforços para corrigir esse desequilíbrio. Nós criamos um centro de entrega das Primeiras Nações, composto por, pelo menos, 50% de tecnologistas aboríginas habitantes das ilhas Torres Strait, dedicado à criação de software para nossa base de clientes.

O centro atua a partir de dois princípios. O primeiro é que ‘o problema não são as outras pessoas, somos nós’ - o que significa que nossa organização tem que aprender a apoiar, da melhor forma, a cultura, as aspirações e as formas distintas de aprendizagem e comunicação de tecnologistas indígenas, e não o contrário. Um exemplo é o nosso objetivo de manter o centro distribuído, o que nos permite oferecer opções de carreira para aborígenas e ilhéus de Torres Strait que preferem viver no campo ou nas proximidades – queem muitos casos é a terra natal rural de ancestrais. Nós nos esforçamos para oferecer uma trajetória completa de desenvolvimento de carreira, em alguns casos começando com estágios por meio do programa nacional CareerTrackers para jovens indígenas.