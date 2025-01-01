Thoughtworks 很荣幸能与数据分析和人工智能领域的领军企业 Databricks 合作。Databricks的尖端解决方案与Thoughtworks在数据网格和数据平台现代化等领域的突破性创新完美契合。

通过这种合作关系，我们可以使用 Databricks 先进的工具套件，从而根据您的需求提供全面的解决方案。

这将确保您获得最强大、最新的数据和人工智能功能，使您能够做出数据驱动的决策，并快速实现业务目标。