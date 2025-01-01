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Thoughtworks与Databricks携手激发非凡创新

Thoughtworks 很荣幸能与数据分析和人工智能领域的领军企业 Databricks 合作。Databricks的尖端解决方案与Thoughtworks在数据网格和数据平台现代化等领域的突破性创新完美契合。

 

通过这种合作关系，我们可以使用 Databricks 先进的工具套件，从而根据您的需求提供全面的解决方案。

 

这将确保您获得最强大、最新的数据和人工智能功能，使您能够做出数据驱动的决策，并快速实现业务目标。

Thoughtworks与Databricks携手激发非凡创新

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通过这种合作关系，我们可以使用 Databricks 先进的工具套件，从而根据您的需求提供全面的解决方案。

 

这将确保您获得最强大、最新的数据和人工智能功能，使您能够做出数据驱动的决策，并快速实现业务目标。

价值收益

三十年实施经验积淀

 

以世界级交付能力实现成本优化、无缝集成、效能提升与铁壁安全的综合价值，构建稳健技术底座。

释放数据资产全部潜能

 

传统系统常使宝贵洞察埋没于数据孤岛。Thoughtworks数据实践与Databricks强大平台及工具协同，助您充分释放数据价值。

 

为您的数字化转型获得资金支持

 

通过Thoughtworks合作，客户可获取Databricks项目专项资助。立即咨询，探索如何实现投资回报最大化。

 

 

Developer working in his desk surrounded by colourful dot graphic/texture
Developer working in his desk surrounded by colourful dot graphic/texture

以最快的速度、最大的规模创造数据价值

 

我们的数据服务通过在解决复杂数据和分析挑战方面的丰富经验，以及开创性的方法和框架，帮助您建立所需的基础设施、能力和流程，以最快的速度、最大的规模创造数据的实际价值。

 

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客户案例

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AI and ML
Frollo： 借助Databricks统一分析平台的强大功能实现机器学习愿景

作为Thoughtworks长期合作伙伴，Frollo在过往多个项目中深刻体验到我们的技术实力。当需要设计并开发支撑其战略愿景的解决方案时，他们深知Thoughtworks数据工程专家团队是最佳选择——尽管当时尚未完全明晰具体路径，但双方坚信协作创新的力量。

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