Thoughtworks与Databricks携手激发非凡创新
Thoughtworks 很荣幸能与数据分析和人工智能领域的领军企业 Databricks 合作。Databricks的尖端解决方案与Thoughtworks在数据网格和数据平台现代化等领域的突破性创新完美契合。
通过这种合作关系，我们可以使用 Databricks 先进的工具套件，从而根据您的需求提供全面的解决方案。
这将确保您获得最强大、最新的数据和人工智能功能，使您能够做出数据驱动的决策，并快速实现业务目标。
价值收益
三十年实施经验积淀
以世界级交付能力实现成本优化、无缝集成、效能提升与铁壁安全的综合价值，构建稳健技术底座。
释放数据资产全部潜能
传统系统常使宝贵洞察埋没于数据孤岛。Thoughtworks数据实践与Databricks强大平台及工具协同，助您充分释放数据价值。
为您的数字化转型获得资金支持
通过Thoughtworks合作，客户可获取Databricks项目专项资助。立即咨询，探索如何实现投资回报最大化。
以最快的速度、最大的规模创造数据价值
我们的数据服务通过在解决复杂数据和分析挑战方面的丰富经验，以及开创性的方法和框架，帮助您建立所需的基础设施、能力和流程，以最快的速度、最大的规模创造数据的实际价值。
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