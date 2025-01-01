激发与微软合作的非凡可能性
数十年来，微软的前沿数据、人工智能与数字化能力持续帮助各组织实现价值、提供创新体验并转型运营。而在过去25年间，Thoughtworks始终是这一旅程中的重要合作伙伴。
我们专家无与伦比的经验与洞察力助您充分释放Microsoft Azure的全部潜力，并为您的数字化转型计划注入强劲动力。
通过将我们深厚的工程与软件专业能力同微软行业领先的解决方案套件相结合，突破可能性边界、快速执行并重新构想您的业务。
GitHub Copilot使用指南
在Thoughtworks及客户团队中，越来越多开发者开始使用GitHub Copilot获取编程辅助。我们持续更新内部指导文档，实时整合开发者反馈的学习曲线、实践经验与避坑指南。
价值收益
25年的专业知识
我们拥有二十多年在微软技术堆栈上开发创新解决方案的经验，可以帮助您以合适的成本为业务部署完美的微软功能。
为您的数字化转型提供资金支持
我们与微软的密切合作有助于我们为您的项目提供资金支持，并降低您的PoC成本。
在Thoughtworks，我们具备充分的能力支持您的转型旅程，专注于数字化与应用创新以及数据与人工智能领域。
洞见精选
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