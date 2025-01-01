与 Mechanical Orchard 的开创性合作激发非凡未来
Thoughtworks 荣幸与行业领先的AI原生技术公司 Mechanical Orchard 合作。我们将共同提供一个强大的解决方案，利用先进的技术将传统系统转变为现代化、可扩展的架构。
通过将 Thoughtworks 在工程文化和数字化转型方面的丰富专业知识与 Mechanical Orchard 的AI平台相结合，我们使企业能够精准、快速地应对遗留系统带来的挑战。
我们联合方案的核心在于深度理解并复现系统行为逻辑，而非简单代码转换，从而确保向云原生环境的平滑迁移。这种合作模式以最小化业务扰动为设计原则，在实现技术栈升级的同时保障业务连续性，赋能持续创新迭代，构建面向未来的运营体系，驱动可量化的商业价值落地。
价值收益
最小化业务干扰
通过创建采用现代编程范式代码构建的功能复刻体，在确保过渡期系统稳定可靠的前提下，实现关键系统现代化升级，最大限度降低对日常运营的影响。
增量式价值交付
采用分阶段可控推进策略，以迭代方式将已验证价值部署至生产环境，在现代化进程中快速取得阶段性成果，有效降低风险并建立转型信心。
加速创新进程
依托行为优先的AI工具生成可维护的高质量代码，实现无缝系统更新与功能增强，为持续创新奠定工程基础。
可靠——AI驱动的结果
运用大语言模型与生成式AI技术，确保可审计、精确可靠的系统转换，完整保留业务逻辑，达成确定性转型目标。