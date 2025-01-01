Thoughtworks 荣幸与行业领先的AI原生技术公司 Mechanical Orchard 合作。我们将共同提供一个强大的解决方案，利用先进的技术将传统系统转变为现代化、可扩展的架构。

通过将 Thoughtworks 在工程文化和数字化转型方面的丰富专业知识与 Mechanical Orchard 的AI平台相结合，我们使企业能够精准、快速地应对遗留系统带来的挑战。