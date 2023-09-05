把 AI 能力嵌入到组织中

在过去一段时间里，人们一直在谈论和使用生成式 AI，并尝试了许多不同的用例，真是令人惊叹。但我认为这只是个开始，生成式 AI 是一个非常令人兴奋的领域。

在这篇文章里，我想讨论如何在工作场所使用生成式 AI，以及如何提升采用的速度，减少浪费，并确保获得最大的收益。我相信你的员工正在使用生成式 AI 做许多出色的事情，而你可能并不知情。为此，我们需要在组织里增加一些治理和机制，确保组织在朝着正确的方向前进。

生成式 AI 改变了一切

突然间，人们开始意识到生成式 AI 是提高工作效率的工具：可以生成总结报告，发电子邮件，甚至写汇报。有数据表明，68%的受访者表示他们正在使用生成式 AI 辅助工作，但没有告诉自己的老板。这意味着作为员工，生成式 AI 是一个提高竞争力的工具。有了它，员工可以更高效地完成更多任务。此外，还可以把它当成一种创意工具，提出新想法，打造独特的竞争优势。

如果越来越多领导者或高管也开始使用这些工具，那么我们可能就需要以某种方式展开管理了：比如设定一些防范措施，以确保人们了解高效利用这些工具的方法以及使用风险。有67%的受访者表示，他们所在的公司正在考虑使用生成式 AI，这是一个相当高的比例。

实际上，我认为这个数字可能会更高。每个组织都在考虑它的机会在哪里？生成式 AI 会如何扰乱组织的价值链？企业要如何使用它来提高员工的生产力？

这真是一种既兴奋又害怕的感觉。

另外一个趋势是，随着生成式 AI 的出现，人工智能不再局限于组织内的机器学习和数据团队，突然间组织内的每个人都试图使用它。那么如何确保我们不会在这个过程中失去太多的知识产权？我们是否在面临着一些未知的风险？

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