Perspectives Edition 27 Banner
第 27 期 | 2023 年 6 月

能力加成：人类的能力如何增强 AI 的商业影响力？

阅读完整报告
引言：关于 AI，你相信天花乱坠的宣传吗？

 

自 ChatGPT 发布以来，人们对 AI 的热情持续高涨，而这只是众多根本性变革的冰山一角。真正的变革在于，AI 如何发展，才能拓展交互边界，为各企业带来前所未有的机遇，将 AI 整合至业务的方方方面，同时妥善处理随之而来的风险。

 

在本期《视野》中，Thoughtworks 领域专家解答了在 AI 新时代，如何制定策略，打造值得信赖的宝贵资产，以此支持员工发展并提高员工素质，拓展企业的成长、创新、超越能力。

 

对 AI 知识的渴求

Line graph showing that Google searches for Artificial Intelligence, Chat GPT and Open AI have increased significantly since November 2022.
来源: Deutsche Bank, Google Trends

 
Photo headshot of Ossi Syd, Principal Consultant, Thoughtworks
“我们发现，越来越多的组织机构开始理解 AI 对于他们而言意味着什么，以及如何利用 AI 解决问题，由此带来的机遇也会越来越多。”

 

Ossi Syd
Thoughtworks 总监级咨询师


1. 为什么现在 AI 策略关乎每一个人？

 

现在，对于企业而言，计算机和互联网是普遍存在的关键价值创造引擎，同样，企业应该将 AI 视为有着类似发展方向的存在，而非一种特定的工具。但是，只有将 AI 作为企业策略的核心要素，AI 才能发挥这种核心作用，因为 AI 几乎会影响所有流程、功能，以及这些流程和功能背后的人员。

 

要保证这种策略稳妥适当，最为重要的是，采取切合实际的态度，使技术与企业目标保持高度协调一致，获得高管的大力支持，冷静评估 AI 在哪些方面可以减轻痛点并取得最有价值的成果。

成功的 AI 策略的要素

Diagram showing that the elements of a successful AI strategy include:AI as a core building block for the business, AI plans are aligned with organizational goals, Leadership awareness and engagement, Establishing clear priorities
来源: Thoughtworks

 

Photo headshot of David Colls, Director, AI and Data Practice, Thoughtworks
“企业独特的竞争优势不一定在于能够自行构建或实施解决方案，而在于用最有效的方式将解决方案整合至企业的流程和产品之中。”

 

David Colls

Thoughtworks AI 与数据实践总监

二、哪些使用案例能够实现成果

 

数据是企业探索 AI 增强技术广泛可能性的重要资源和最佳途径。及时升级系统以使之保持最新版本，减少劳动密集型人工流程，支持综合运营，汇聚资源，启发新思路，这些都有助于企业的 AI 投资产生经济收益，为企业节约时间，提高客户参与度。 

 

但是，近期 AI 发展的影响超出了生产率和效率的范畴。将 AI 作为创意引擎日益变得切实可行，可扩大产品创新规模，帮助决策者跳出固有的思维框架，做出明智的判断和选择，提出新的观点。

 

阅读完整报告

 

AI 具有解决简单战术问题、应对复杂战略挑战的能力。

AI solutions mapped across two axes - first, from tactical to strategic problems and second, from low- to high-uncertainty
来源: Thoughtworks

 

三、准则与规范

 

随着 AI 变得愈加精密复杂、无处不在，AI 误用和滥用的可能性也越来越高。但是，企业可以借鉴各种可持续发展企业的道德实践和明确的价值观，在此基础之上，积极自信地消除这些风险。

 

企业可以为 AI 解决方案整个生命周期设定正确但相对宽松的准则，借助多元团队，采取测试驱动开发的方法，考虑模型的可解释性因素，在必要时实现“优雅降级”，通过这些方式，企业可交付在隐私、安全、广泛的社会影响方面具有更高灵活性和可靠性的产品。

 

过去十年，AI 事故频发，争议愈加激烈

Bar graph showing that The number of newly reported AI incidents and controversies in the AIAAIC database was 26 times greater in 2021 than in 2012
来源: Institute for Human-Centered AI, Stanford University, April 2023

 

四、利用 AI 引领企业向前发展并保持以人为本

 

随着 AI 的发展，企业领导者既要警惕新的解决方案可能带来的挑战，又要提高应用能力，还要留出创新空间，在这三方面之间保持平衡并非易事。由于多数这类挑战不仅在于技术，更在于人员，因此需要获得用户的认同，对人类与 AI 的交互谨慎设置清晰的边界，建立清晰明确的流程基准，这些措施都有助于防止出现问题。

 

随着 AI 继续发展，企业还有望实现简化，大踏步前进。提高透明度可消除关于 AI 模型可解释性与可信度的顾虑，同时，数据、工程与人类创造力之间的联系会更加紧密，可以将系统与人员的效率提升至全新的高度。 

 

Photo headshot of Barton Friedland, Principal Advisory Consultant, Thoughtworks
“如果能够将策略与 AI、数据和工程有效关联起来，将会有助于人们从数据以及日常经历中获得价值，这样一来，人们就会得出更好的创意，优于任何个体的观点，并开发出更高性能的系统。”

 

Barton Friedland

Thoughtworks 总监级咨询顾问

 

