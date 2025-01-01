引言：关于 AI，你相信天花乱坠的宣传吗？

自 ChatGPT 发布以来，人们对 AI 的热情持续高涨，而这只是众多根本性变革的冰山一角。真正的变革在于，AI 如何发展，才能拓展交互边界，为各企业带来前所未有的机遇，将 AI 整合至业务的方方方面，同时妥善处理随之而来的风险。

在本期《视野》中，Thoughtworks 领域专家解答了在 AI 新时代，如何制定策略，打造值得信赖的宝贵资产，以此支持员工发展并提高员工素质，拓展企业的成长、创新、超越能力。