引言：关于 AI，你相信天花乱坠的宣传吗？
自 ChatGPT 发布以来，人们对 AI 的热情持续高涨，而这只是众多根本性变革的冰山一角。真正的变革在于，AI 如何发展，才能拓展交互边界，为各企业带来前所未有的机遇，将 AI 整合至业务的方方方面，同时妥善处理随之而来的风险。
在本期《视野》中，Thoughtworks 领域专家解答了在 AI 新时代，如何制定策略，打造值得信赖的宝贵资产，以此支持员工发展并提高员工素质，拓展企业的成长、创新、超越能力。
对 AI 知识的渴求
“我们发现，越来越多的组织机构开始理解 AI 对于他们而言意味着什么，以及如何利用 AI 解决问题，由此带来的机遇也会越来越多。”
Ossi Syd
Thoughtworks 总监级咨询师
1. 为什么现在 AI 策略关乎每一个人？
现在，对于企业而言，计算机和互联网是普遍存在的关键价值创造引擎，同样，企业应该将 AI 视为有着类似发展方向的存在，而非一种特定的工具。但是，只有将 AI 作为企业策略的核心要素，AI 才能发挥这种核心作用，因为 AI 几乎会影响所有流程、功能，以及这些流程和功能背后的人员。
要保证这种策略稳妥适当，最为重要的是，采取切合实际的态度，使技术与企业目标保持高度协调一致，获得高管的大力支持，冷静评估 AI 在哪些方面可以减轻痛点并取得最有价值的成果。
成功的 AI 策略的要素
“企业独特的竞争优势不一定在于能够自行构建或实施解决方案，而在于用最有效的方式将解决方案整合至企业的流程和产品之中。”
David Colls
Thoughtworks AI 与数据实践总监
二、哪些使用案例能够实现成果
数据是企业探索 AI 增强技术广泛可能性的重要资源和最佳途径。及时升级系统以使之保持最新版本，减少劳动密集型人工流程，支持综合运营，汇聚资源，启发新思路，这些都有助于企业的 AI 投资产生经济收益，为企业节约时间，提高客户参与度。
但是，近期 AI 发展的影响超出了生产率和效率的范畴。将 AI 作为创意引擎日益变得切实可行，可扩大产品创新规模，帮助决策者跳出固有的思维框架，做出明智的判断和选择，提出新的观点。
AI 具有解决简单战术问题、应对复杂战略挑战的能力。
三、准则与规范
随着 AI 变得愈加精密复杂、无处不在，AI 误用和滥用的可能性也越来越高。但是，企业可以借鉴各种可持续发展企业的道德实践和明确的价值观，在此基础之上，积极自信地消除这些风险。
企业可以为 AI 解决方案整个生命周期设定正确但相对宽松的准则，借助多元团队，采取测试驱动开发的方法，考虑模型的可解释性因素，在必要时实现“优雅降级”，通过这些方式，企业可交付在隐私、安全、广泛的社会影响方面具有更高灵活性和可靠性的产品。
过去十年，AI 事故频发，争议愈加激烈
四、利用 AI 引领企业向前发展并保持以人为本
随着 AI 的发展，企业领导者既要警惕新的解决方案可能带来的挑战，又要提高应用能力，还要留出创新空间，在这三方面之间保持平衡并非易事。由于多数这类挑战不仅在于技术，更在于人员，因此需要获得用户的认同，对人类与 AI 的交互谨慎设置清晰的边界，建立清晰明确的流程基准，这些措施都有助于防止出现问题。
随着 AI 继续发展，企业还有望实现简化，大踏步前进。提高透明度可消除关于 AI 模型可解释性与可信度的顾虑，同时，数据、工程与人类创造力之间的联系会更加紧密，可以将系统与人员的效率提升至全新的高度。
“如果能够将策略与 AI、数据和工程有效关联起来，将会有助于人们从数据以及日常经历中获得价值，这样一来，人们就会得出更好的创意，优于任何个体的观点，并开发出更高性能的系统。”
Barton Friedland
Thoughtworks 总监级咨询顾问
