我们的宗旨意在回答这一问题：Thoughtworks存在的意义是什么？
文化独特，技术卓越，为世界创造非凡影响。
这既是愿景描述，也是彼此之间不断的挑战，更是我们自始至终衡量自己的最终指标。这是 Thoughtworks 所有员工的共同准则，也是 Thoughtworks 的立身之本。以下宗旨和五大具体目标是我们日常决策和行为的动力之源：
成为客户和他们宏大志向的杰出伙伴
我们拒绝墨守陈规，坚持开拓创新，彰显独一无二的竞争优势。我们贴心关怀客户，不仅立足当下，并且放眼长远，鼎力支持客户实现更高远的目标。我们的合作常常带来变革性体验，这是因为，追求卓越必然要付出艰辛，而这样往往能收获远超预期的成果。
革新科技产业
我们以身作则，努力挖掘技术行业潜能。虽然重任在肩，但我们乐在其中。我们坚信：提高技术水平和实践水平，推动行业进步，培养技术人员，发展技术社区，对推进技术行业变革大有裨益
促进积极的社会改变，倡导科技公平的未来
作为技术人员，我们在引导技术造福全社会、创造更公平的未来方面具有独特作用。为此，我们将围绕所坚信的理念，不断进行自我教育，加深对相关问题的认知。我们认识到自己占据得天独厚的优势，但仍勉力以弱势群体的视角看待世界。
为多元和热情的科技从业者，培育一个生机勃勃的社区
虽然我们都从事技术工作，但我们相信，无论是谁，无论其身份如何，都理应得到尊重和理解，享有平等的追求成功的机会。我们致力于确保每一位 Thoughtworker和每一位与我们共事的人都能被如此对待。我们坚信，每个人都应该在工作中展现真实自我，而解决复杂问题的最佳方法通常来自多样化的思想和经验。
永续经营，持续成长
我们希望成为当今和未来造福人类的重要技术力量，正因如此，雄厚的财务基础至关重要。我们希望成为一家拥有百年历史的公司！千里之行，始于足下，我们促进社会进步的远大理想，根植于当下我们为广大客户创造的价值。如果您需要深谙您业务的技术合作伙伴，请联系我们。