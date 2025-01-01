我们的宗旨意在回答这一问题：Thoughtworks存在的意义是什么？

文化独特，技术卓越，为世界创造非凡影响。

这既是愿景描述，也是彼此之间不断的挑战，更是我们自始至终衡量自己的最终指标。这是 Thoughtworks 所有员工的共同准则，也是 Thoughtworks 的立身之本。以下宗旨和五大具体目标是我们日常决策和行为的动力之源：