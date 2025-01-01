Princípios: enfrentando uma crise global sistêmica e compartilhada

Embora recentemente ofuscada pela pandemia de covid-19 (1), a mudança climática é, de longe, o maior e mais urgente desafio enfrentado pela humanidade. Os impactos negativos do aquecimento global já são evidentes e estão se acelerando. Ações urgentes e concretas são necessárias para evitar os piores cenários, que incluem a destruição total do único ecossistema que a humanidade pode habitar.

Mitigar os riscos relacionados às mudanças climáticas exige que empresas, governos e indivíduos transformem suas formas de trabalhar e de se comportar. Uma transição viável deve ser construída com base na ação coletiva e no reconhecimento de que nem todas as pessoas ou grupos são igualmente responsáveis ou afetados pelos impactos das mudanças climáticas. Grande parte da poluição e da extração de recursos por trás do aumento das temperaturas pode ser atribuída às nações industrializadas. A reparação desses danos por parte dessas nações deve fazer parte de qualquer estratégia de transição, ao lado de planos e recursos que possibilitem soluções mais sustentáveis de desenvolvimento econômico e tecnológico.