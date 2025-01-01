Bewältigung einer systemischen und gemeinsamen globalen Krise

Auch wenn er in letzter Zeit von der COVID-19-Pandemie (1) überschattet wurde, ist der Klimawandel die bei weitem größte und dringendste Herausforderung für die Menschheit. Die negativen Auswirkungen der globalen Erwärmung sind bereits offensichtlich und beschleunigen sich. Es besteht dringender und konkreter Handlungsbedarf, um die schlimmsten Szenarien zu vermeiden, zu denen auch die völlige Zerstörung des einzigen Ökosystems gehört, das die Menschheit bewohnen kann.

Um die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken zu mindern, müssen Unternehmen, Regierungen und Einzelpersonen gleichermaßen ihre Arbeits- und Verhaltensweisen ändern. Ein tragfähiger Übergang muss auf kollektivem Handeln und der Erkenntnis beruhen, dass nicht alle von uns gleichermaßen für die Auswirkungen des Klimawandels verantwortlich oder von ihnen betroffen sind. Ein Großteil der Verschmutzung und des Ressourcenabbaus, die für den Temperaturanstieg verantwortlich sind, geht auf das Konto der Industrieländer. Die Wiedergutmachung dieser Schäden durch diese Länder muss Teil jeder Übergangsstrategie sein, neben Plänen und Ressourcen, die nachhaltigere Formen der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung ermöglichen.