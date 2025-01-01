Formar equipes inclusivas nos permite trazer diferentes perspectivas para tudo que criamos, além de pensar criticamente sobre as implicações econômicas e sociais. Essa diversidade de pontos de vista é fundamental para a capacidade de inovar e criar uma tecnologia que apoie, e não prejudique, a transformação positiva da sociedade.

A tecnologia responsável não é apenas sobre soluções e produtos criados pelas empresas. A questão se estende a como os negócios gerenciam e protegem dados e bens tecnológicos - seus próprios e de seus clientes. Nós trabalhamos em estreita colaboração com clientes e organizações parceiras para reforçar a resistência de sua infraestrutura contra violações de privacidade e segurança, assim como a novas ameaças e implicações negativas emergentes das fronteiras em expansão da tecnologia hostil. O objetivo é tornar a segurança e a ética não apenas uma resposta, mas um princípio evidente em tudo o que a empresa faz.

A segurança e a ética estão incorporadas na matriz de materialidade do Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para software e serviços de TI, que nos fornece recomendações para padrões específicos da indústria e metas de sustentabilidade. A Thoughtworks, há muito tempo, está focada em incorporar esses padrões em suas operações e na base de clientes, além de trabalhar para medi-los e relatá-los.

O compromisso com uma tecnologia responsável e equitativa é a base das nossas conversas com clientes, da nossa estratégia global e dos projetos dos quais participamos em todo o mundo. Também garante que, junto a nossas parcerias, estejamos contribuindo para o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU (9) de criar infraestrutura e inovações que não são apenas funcionais e eficazes, mas inclusivas e sustentáveis.