过去的一年促使我们（包括公司和员工个体）思考我们作为社会整体所面临的挑战以及进行变革的迫切需要。不论是时下疫情造成的健康和经济负担（而且这种负担在社会中分摊不均），还是美国国内外出现的反种族不平等抗议风潮，都揭露了不平等问题，并以过去几十年从未有过的方式引起我们的注意。

虽然这些挑战引发的对话在进行中面临困难，而且常常会令人感到不适，但我也从中看到了鼓舞士气，保持希望的理由。社会、经济和种族公平以及各方面的多元化是我们当前的奋斗目标，也是我们过去十多年来始终追求和观点明确的事业。培养包容性文化是 Thoughtworks 自成立之初就确定的头等大事。Thoughtworks 拥有一群充满激情，多元多样的技术人员，他们遍布全球各地，具有全球性思维，坚定不移地发挥所长，为世界做出积极改变。

正如此项报告所展示的，世界各地的许多 Thoughtworks 员工每天都在通过技术直接面对和解决根深蒂固的问题和不平等现象。但我们也认识到，日益普遍的技术也可能制造或加剧这类问题。我们不断反思公司的实践和能力，并确保公司将要产生的社会影响能始终服务于当地社区和合作伙伴。

2020年，我们大部分的多元化、社会变革和可持续性工作都已取得进展，领先于所在地区的其他组织——鉴于正确开展这项工作所需的文化背景，我们认为这种方法至关重要。但我们也意识到，公司发展需要进行更加目标明确的协调工作，从而确保我们在制定全球商业战略时考虑了这些方面的要求。为此，我们在 2020 年 10 月新成立了多元化、公平性、包容性、可持续性和社会变革全球办公室 (DEISSC)，作为卓越中心支持和提升公司员工在 17 个我们开展业务的国家执行的众多项目，同时推动实现多元化、公平性、包容性、可持续性和社会变革目标的全球战略。

我们认为，只有全球团结一致，才能解决性别不平等和气候变化等问题。因此，我们虽然按区域管理大部分项目，但我们所做的一切都与当地需求和更广泛的全球行动相关。

所有这些都表明，我们决心把这些问题作为公司的核心工作。我们的文化、价值观和对社会变革的关注并不是钉在墙上的标语，而是定义我们，使我们与众不同，帮助我们吸引和留住优秀人才的因素，也是我们作为企业取得成功必不可少的因素。这种文化、价值观和对社会变革的关注使我本人以及其他公司成员坚信，尽管我们在公司和社会中都面临巨大挑战，但我们依然能够取得进步，我们将继续对所有相关人员、我们所生活和工作的各个国家以及全世界产生积极影响。