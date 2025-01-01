Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
一日 Thoughtworker，终身 Thoughtworker
校友网络

一日 Thoughtworker，

终生 Thoughtworker

加入Afterworks

Afterworks: 我们的故事由此继续。

 

Thoughtworks 校友网络 Afterworks 不仅仅是一个平台，更是一个共享空间，汇聚了所有充满好奇心、乐于合作、勇于变革的 Thoughtworks 成员。

 

在这里，你将邂逅熟悉的面孔，激发新的灵感。你将与那些塑造你人生旅程的人们重新建立联系，汲取启发成长的洞见，并发现继续发挥作用的机会。

 

Afterworks 是 Thoughtworks 文化的延伸。它时刻提醒我们，我们共同创造的工作、学习和影响永无止境，它将不断发展演进。

 

一日 Thoughtworker，终生 Thoughtworker。

登录以访问 Afterworks
Thoughtworkers and Alumni collaborating
Thoughtworkers and Alumni collaborating

Afterworks 资源

个人资料

更新你的详细信息，分享你的经验，展示你的专业技能。

了解更多
目录

搜索并联系世界各地的 Thoughtworker 和校友。

了解更多
群组

根据所在地、兴趣、专长或项目加入社群。

了解更多
职位

探索 Thoughtworks 的最新职业机会。有时候，最好的下一步就是熟悉的地方。

了解更多
职业发展支持

获取职业资源、发布招聘信息和职业发展指导。

了解更多
Afterworks 文章

探索来自 Afterworks 社区的真知灼见、故事和思想领袖观点。

了解更多
活动

了解并参与校友活动、聚会和网络研讨会。

了解更多
交流中心

与全球社区分享和寻求想法、知识和机遇。

了解更多

常见问题解答

  • Afterworks 是我们的校友网络。这是一个面向现任和前任 Thoughtworkers 的全球社区，也是一个你可以保持联系、分享知识和维护职业关系的地方。

  • 任何信誉良好的现任或前任 Thoughtworkers 都欢迎加入我们的社区。

  • 作为 Afterworks 成员，你可以登录我们的平台，与现任 Thoughtworkers 和校友联系、贡献内容、获取见解和文章、加入小组、探索职业支持、参加活动并分享知识。

  • 你可以通过“注册”链接进行注册。注册成功后，你将获得平台及其所有功能的完整访问权限。

     

  • 如果你在注册表中提供的信息与我们的记录相符，你的注册将立即获得处理。如果信息不符合，我们需要人工审核，这可能需要一到两天的时间。

  • Afterworks 通过文章、新闻简报和活动版块提供最新资讯，让你与全球校友社区保持联系。

  • 是的！我们鼓励所有 Thoughtworks 的在职员工加入校友网络，共同发展壮大这个社区。

  • 如需技术支持，请联系 admin-alumni@thoughtworks.com.

     

一日 Thoughtworker，终生 Thoughtworker。

加入 Afterworks