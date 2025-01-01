Afterworks 是我们的校友网络。这是一个面向现任和前任 Thoughtworkers 的全球社区，也是一个你可以保持联系、分享知识和维护职业关系的地方。
Afterworks: 我们的故事由此继续。
Thoughtworks 校友网络 Afterworks 不仅仅是一个平台，更是一个共享空间，汇聚了所有充满好奇心、乐于合作、勇于变革的 Thoughtworks 成员。
在这里，你将邂逅熟悉的面孔，激发新的灵感。你将与那些塑造你人生旅程的人们重新建立联系，汲取启发成长的洞见，并发现继续发挥作用的机会。
Afterworks 是 Thoughtworks 文化的延伸。它时刻提醒我们，我们共同创造的工作、学习和影响永无止境，它将不断发展演进。
一日 Thoughtworker，终生 Thoughtworker。
Afterworks 资源
常见问题解答
任何信誉良好的现任或前任 Thoughtworkers 都欢迎加入我们的社区。
作为 Afterworks 成员，你可以登录我们的平台，与现任 Thoughtworkers 和校友联系、贡献内容、获取见解和文章、加入小组、探索职业支持、参加活动并分享知识。
你可以通过“注册”链接进行注册。注册成功后，你将获得平台及其所有功能的完整访问权限。
如果你在注册表中提供的信息与我们的记录相符，你的注册将立即获得处理。如果信息不符合，我们需要人工审核，这可能需要一到两天的时间。
Afterworks 通过文章、新闻简报和活动版块提供最新资讯，让你与全球校友社区保持联系。
是的！我们鼓励所有 Thoughtworks 的在职员工加入校友网络，共同发展壮大这个社区。
如需技术支持，请联系 admin-alumni@thoughtworks.com.