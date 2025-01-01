Afterworks: 我们的故事由此继续。

Thoughtworks 校友网络 Afterworks 不仅仅是一个平台，更是一个共享空间，汇聚了所有充满好奇心、乐于合作、勇于变革的 Thoughtworks 成员。

在这里，你将邂逅熟悉的面孔，激发新的灵感。你将与那些塑造你人生旅程的人们重新建立联系，汲取启发成长的洞见，并发现继续发挥作用的机会。

Afterworks 是 Thoughtworks 文化的延伸。它时刻提醒我们，我们共同创造的工作、学习和影响永无止境，它将不断发展演进。

一日 Thoughtworker，终生 Thoughtworker。