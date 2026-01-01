Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
可持续性和气候行动

Thoughtworks 认为气候行动应该具有全面性，应在解决公司自身碳足迹问题的同时支持更广泛的系统性变化。我们还认为，任何与气候相关的行动都应涵盖公正相关问题的视角，并优先考虑受资源开采影响最大和最易受气候变化影响的群体。

 

Chad Wathington, our Chief Strategy Officer
“尽管碳补偿具有一定价值，且减少碳排放日益成为更多企业的选择，但这些办法却未能考虑到最弱势群体受气候变化影响的紧迫性。我们的可持续发展战略不只是为了实现去碳化，更是以实际行动对社会运动做出贡献。我们认为科技和气候紧密相关，无论是对于软件的环境足迹追踪，还是利用技术工具创造解决方案的同时也所带来的环境危害而言都是如此。”
 
Chad Wathington
Thoughtworks 首席战略官
我们相信，气候行动不只是要改变个人或公司行为，更是要解决我们的主导经济模式背后不公正的情况。为实现有意义的变革，社会各个领域的干系人必须齐心协力解决这些问题，而且刻不容缓。

 

我们还认为，汇集不同的观点是应对气候变化挑战的关键要素。这些群体需要真正做到包容和思想开明才能推动各领域的变革—这意味着我们要听取政府和参与自然资源开采活动的企业的想法。眼前的任务十分艰巨，但我们坚信，科技能够成就新的模式和新的合作关系，为持续行动奠定基础，这无论从何种意义上而言都更具可持续性。


为实现去碳化目标，我们致力于实现科学碳目标倡议 (SBTi) 制定的目标，该倡议以温室气体减排最佳实践的框架为标准。Thoughtworks制定了推进气候目标的四个原则，即真实、大胆、包容和敏捷。

 

Thoughtworks 气候目标四原则

A series of colored bars showing our four sustainability principles: be authentic, be bold, be inclusive, be agile
我们的目标（目前正由 SBTi 验证）包括在办公室中使用 100% 可再生能源，以 2019 年为基准年，到 2030 年减少 50% 的范围 1 和范围 2 的绝对温室气体排放量，以及85% 范围 3 的人均温室气体排放量。下文将提供更多细节和相关定义描述。

 

除了实行公司内部去碳化外，我们还在开发可以帮助我们的客户和合作伙伴实现其可持续发展目标的解决方案，例如我们的免费开源工具—云碳足迹。忠于对改善全人类的科技生态系统的长期关注，我们帮助各个团队评估并减轻数字化对环境造成的影响。

 

绿色软件基金会：可持续科技新标杆

 

随着软件可触达领域范围的指数级增长，软件的耗能强度也随之加强。训练神经网络或驱动类似区块链等创新技术所需的原始计算能力将成为造成技术行业排放量的主要因素，到 2040 年，这一排放量可能占全球碳足迹的 14%，而在 2007 年，这一占比还不到 2%。

 

我们迫切需要更为可持续的方式来构建和开发软件。但相应地，这就需要新的专业知识、可参考的最佳实践以及衡量环境和效率绩效的新标准。[1]

 

我们与微软、Linux 基金会等合作伙伴共同创建了绿色软件基金会 (GSF)，旨在填补上述空白，确保软件行业为更广泛的温室气体排放做出贡献。GSF 在成立后不到一年便发布了首版软件碳强度标准 (SCI) ，开发人员从此可以在构建应用程序时对其碳排强度进行评分和跟踪，这一过程就像衡量成本和安全性等因素一样简单和透明。重要的是，SCI 在其计算中省略了碳中和的部分，这一点也体现了我们坚信“减排才是关键”的信念。尽管更具挑战性，但这种方式是推动真正净零排放进程唯一的基础。 

Visual of the formula to calculate Software carbon intensity: energy consumed times carbon emitted by software, plus emissions by hardware, per functional unit
对于实现可持续目标来说，精确并得到广泛接受的指标，以及软件构建者和部署者或是和企业企业之间更广泛的合作至关重要。因此，GSF 欢迎各行各业的成员加入其中。基金会将持续开发绿色软件能力和标准，并通过培训、教育和外展项目推动政府和企业在政策中采用相关能力和标准。

云碳足迹：计算数字基础设施的真实成本

 

2021 年，我们完善了云碳足迹 (CCF) 工具的功能。该工具是一款开源工具，可以帮助企业评估、监测和减少来自于其云计算资源的排放量。根据客户和社区的需求，我们在碳排放估算流程中加入更多内存、联网、复制，体现排放数据点，并实现来自主要云服务供应商数据中心碳强度读数的可视化。

 

最重要的是，我们鼓励工具使用者创建一个包含指导建议的控制面板，为目标中的碳排放优化指明方向，并计算这些措施下减少的碳排排放和节约的成本。

Computer displays showing the Cloud Carbon Footprint tools interface with graphs and purple boxes
我们与总部位于西班牙的绿色能源科技公司 Holaluz 建立的合作伙伴关系便是 CCF 有效性的力证。作为可再生能源领域的主要倡导者，Holaluz 同样高度关注减少自身对环境的影响，并借助 CCF 的能力进一步掌握其云基础设施的碳排放和能源消耗情况。

 

在合作中，Thoughtworks和Holaluz 识别出大幅减少碳排放和能源消耗的机会点，并削减了3%的基础设施投入的年度成本 。如今，Holaluz 的技术团队将把利用这一工具所获得的洞见纳入常规业务操作，从而使他们坚信自己的决策和工作将会服务于影响更广泛层面的可持续发展目标。

 

去碳化：一个长期、多维度的承诺

 

近三十年来，Thoughtworks 一直致力于通过建立合作伙伴关系、引领社会运动和通过开发软件解决方案来解决环境气候相关问题。多年来，我们的科技工作社群凝聚力量，以提高公司员工对气候行动的认识，并推动我们在全球各地办公室开展的变革计划，例如“绿色办公室挑战”。

 

我们将减排的承诺规范化，并与其他行业领先企业一同进行由科学碳目标倡议 (SBTi) 制定的最佳实践。SBTi 由全球环境信息研究中心(CDP)、联合国全球契约组织、世界资源研究所和世界自然基金会（WFF）共同设立，旨在为企业实现净零排放提供标准。

 

SBTi 不允许将回避核心问题的碳补偿措施纳入减排方案，而是要求将关注中心放在实际减少和消除碳排放的行动中。

 

Headshot of Amanda Ting
“Thoughtworks 不断地挑战自我，我们在承诺在 2030 年之前实现减排目标，并长期投资符合公司包容、团结的愿景，关注深受资源开采和气候变化影响群体的碳排放的项目。”
 
Amanda Ting
Thoughtworks 可持续发展计划负责人

 

基于 SBTi 框架，我们计算了公司的排放量，包括范围 1（直接排放）、范围 2（与电力消耗相关的间接排放）和范围 3（其他间接排放，如与运输或外包服务相关的排放）。对于 Thoughtworks 这类公司人员规模大且业务地理范围广的企业而言，评估我们各个市场和供应链的排放量是十分复杂的过程。

 

我们设定的企业减排目标正在接受SBTi 审查，审核通过后将为全面且持续的减排实践奠定基础。具体目标包括以2019年为基准，到2030年将范围 1 和范围 2 的绝对温室气体排放量减少 50%，将范围 3 的人均绝对温室气体排放量减少 85%，并将可再生电力的年度采购比例从 2019 年的 2% 提升到 2028 年的 100%。

 

从基准年2019年到2030年，我们的目标

Three blocks with arrows giving a visual representation of the targets explained in the previous paragraph.
Three blocks with arrows giving a visual representation of the targets explained in the previous paragraph.

在这些目标待 SBTi 验证的同时，我们正在落实治理工作和基础设施支持，以确保相应目标得以实现，并保证在未来采取行动的过程中以评估和推动日常运营中可能需要做出的改变。例如，我们在西班牙的团队目前正在探索一个 360 度实践碳责任的方案

 

Guo Xiao, our Chief Executive Officer
“在应对所有净零排放相关的紧迫问题时都不得忽视一个事实，即我们的气候承诺需要经过仔细斟酌，并且需要与我们公司的核心信念相符。我们必须保持真我，设立挑战自我和鼓励创新的目标，与战斗在气候变化前线的人同心协力，并不断自省是否还能做得更好。今年，我们力图将这些信念融入治理模式，以指导我们的净零行动，确保行动的一致性、准确性，并不断进行评估和优化。”
 
郭晓
Thoughtworks 首席执行官

 

共同行动的合作伙伴和平台

 

Comunidades do Bem Viver 

 

Communidades Agroecológicas do Bem Viver（美好生活社区）是一个结合农业家庭与城市邻里开展联合农业活动的改革项目。在他们的共同努力下，通过利用农林复合生态系统和恢复森林退化区的植被，使生物群系实现自给自足，将该地区改造为一个生产低碳足迹健康食品的森林区域。

 

2021 年，我们建立了一支专门的团队来支持该项目的数字基础设施，包括支付、注册、举报和结构化以及网站拓展。我们的合作仍在继续，现已拓展到了解并针对用户体验、用户留存和规模化提出优化建议。我们的目标是基于可规模化和可复制的虚拟基础设施促进“美好生活农业生态社区”的工作。

Comunidades Agroecológicas do Bem Viver logo with a photograph of the crops and community gathering
Lisa McNally
“导致气候危机的传统体系与一个新兴体系并存，这意味着我们是在一个充满矛盾的时期进行创新。作为一家科技公司，我们可以在这一转型阶段为客户提供帮助。我们理解复杂性，并且知道科技可以实现更高效的经济生产，促进日益发展的社会关系。我们不断依靠这些知识进行实践，并在向更具可持续性的未来过渡的过程中发挥我们的作用。”
 
Lisa McNally
Thoughtworks 北美清洁技术与可持续发展负责人

 

脚注

