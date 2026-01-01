我们与总部位于西班牙的绿色能源科技公司 Holaluz 建立的合作伙伴关系便是 CCF 有效性的力证。作为可再生能源领域的主要倡导者，Holaluz 同样高度关注减少自身对环境的影响，并借助 CCF 的能力进一步掌握其云基础设施的碳排放和能源消耗情况。

在合作中，Thoughtworks和Holaluz 识别出大幅减少碳排放和能源消耗的机会点，并削减了3%的基础设施投入的年度成本 。如今，Holaluz 的技术团队将把利用这一工具所获得的洞见纳入常规业务操作，从而使他们坚信自己的决策和工作将会服务于影响更广泛层面的可持续发展目标。

去碳化：一个长期、多维度的承诺

近三十年来，Thoughtworks 一直致力于通过建立合作伙伴关系、引领社会运动和通过开发软件解决方案来解决环境和气候相关问题。多年来，我们的科技工作社群凝聚力量，以提高公司员工对气候行动的认识，并推动我们在全球各地办公室开展的变革计划，例如“绿色办公室挑战”。

我们将减排的承诺规范化，并与其他行业领先企业一同进行由科学碳目标倡议 (SBTi) 制定的最佳实践。SBTi 由全球环境信息研究中心(CDP)、联合国全球契约组织、世界资源研究所和世界自然基金会（WFF）共同设立，旨在为企业实现净零排放提供标准。

SBTi 不允许将回避核心问题的碳补偿措施纳入减排方案，而是要求将关注中心放在实际减少和消除碳排放的行动中。