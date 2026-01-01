过去的一年里，我们的技术专家与合作伙伴持续为世界各国提供支持，帮助他们寻找如何摆脱当前新冠疫情的影响所带来的困境。我们共同致力于寻找解决方案，加强人们对新冠肺炎等疾病如何传播和预防的认知。
当将大量资源集中用于应对新冠疫情的时候，我们认为其重点在于不能忽视它对卫生系统造成的巨大压力所引发的长远影响，即：医疗保健服务匮乏地区或人口老龄化社会因疫情所带来的负面效应。我们在医疗保健方面的主要举措侧重于建立卫生系统能力，以应对以上挑战，并在医疗保健服务匮乏或只有少数人能够获得医疗保健服务的社区拓宽当地人获取医疗资源的渠道。
在过去的几年里，最突出的问题表现在全球医疗保健方面的不平等，疫情造成了医疗服务系统不堪重负，因此导致的人员伤亡问题令人痛心。更为不幸的是，由于全球化带来的遗留问题和气候变化的影响，我们有可能面临更多此类健康危机[1]。在危机无法预防的情况下，我们可以利用技术来提高医疗保健服务的精确度、覆盖范围、质量和可负担性，这至少确保可以以更加公平的方式快速应对危机。
提高大规模流行疾病的可预测性
对于医疗领域专家和决策人而言，准确预测大规模流行疾病的发展轨迹是主动制定对策的关键。但是，由于缺乏历史数据及影响疾病的独特可变因素，实现准确预测这一目标通常难以实现。我们的研究工程 (E4R) 计划团队携手印度阿育王大学专家，开发了一个基于代理的建模和模拟框架来弥补这一差距，该框架能够清楚地展示新冠肺炎等疾病的传播走势。
BharatSim 框架基于 EpiRust 开源框架开发。利用该框架，研究人员能够在各种仿真模拟的条件下（如选择性封锁或大规模通勤）在一个虚拟社会中引入病原体并掌握其传播情况。这一“基于代理的”模拟框架可以捕捉到个体间交互的复杂性，并且通过尽可能地减少内存管理或源代码更改需求的手段，使团队能够保障该框架的快速、灵活运行以及高度可扩展性。
该方法可以模拟孟买和浦那等大城市的真实世界环境，模拟人口最高可超过 1,000 万人。该框架有助于研究人员了解封锁和其他干预措施是否有效，并预估医院床位的需求量。目前相关人员正在努力扩大该框架的能力，使其能够模拟印度全国高达 40% 的更大人口规模。
贡献于痴呆症科研
人口快速老龄化对全球经济和卫生系统带来深远影响。因此，我们需要更多地了解老龄化的过程以应对老龄化社会的后果。2021年，我们支持悉尼大学开展了一项合作计划，该计划的目标便是积累与痴呆症疾病领域的相关知识。如今，澳大利亚有多达 472,000 名患者患有与痴呆症相关的疾病，另有 337,200 人持续为这些患者提供无偿的医疗保健服务。到 2057 年，澳大利亚 65 岁以上人口的比例将增长一倍以上，而这些复杂疾病的影响也将急剧加大。因此，我们有必要尽快地进一步开展相关研究。
我们与悉尼大学合作数年，并在 2021 年改进了悉尼大学的志愿者匹配系统—StepUp。该系统已成为普通居民和学术研究人员沟通的桥梁，研究人员借助该系统可以更便捷地找到患过这一被高度污名化的疾病且愿意讲述自身经历的人，而正是这些人能够为发现新的治疗方法作出巨大贡献。
“我们非常荣幸能够继续与 Thoughtworks 合作，感谢 Thoughtworks 为 StepUp 持续提供支持，正因如此，这个平台才能作为痴呆症研究人员研究基础，也是研究中的重要组成部分。StepUp 目前正在弥补澳大利亚在痴呆症和老龄化研究领域的一大空白。”
Robyn Ward 教授
悉尼大学医学与卫生学院执行院长兼副校长
Bahmni - 数字公共产品
Bahmni 作为一款开源的医疗信息管理系统，一款应用于全球低资源地区的医院。Thoughtworks 作为 Bahmni 联盟的一员，自 2017 年以来一直是该系统的主要贡献者。如今，Bahmni 的知名度不断提升，并通过不断改进的技术持续扩大服务的深度和广度 。2021 年，Bahmni 被正式列入数字公共产品联盟维护的数字公共产品名单，这不但证明 Bahmni 是建立在真正的开源原则基础上的产品，也更助于推动联合国可持续发展目标的实现。
今年，Bahmni 的综合医疗记录、实验室管理和计费系统还增加了新的功能，其中包括有助于医疗专家管控新冠疫情的远程咨询能力，以及用于改进应用程序的安装和可移植性的“Docker”或容器技术。Bahmni 成为同类产品中首个在印度获得 Ayushman Bharat 数字使命 (ABDM) 计划集成和安全认证的开源解决方案，使其成为新兴国家级数字卫生基础设施的一部分。目前，该产品已在印度比哈尔邦成功试点并投入使用。
“Bahmni 旨在让那些长久以来因资源匮乏而难以享受高质量医疗服务的地区获得优质的医疗服务。Bahmni 能够帮助医生接触更多病人，提高相关医疗信息的标准和可用性，为减少医疗服务领域的不平等现象做出巨大贡献。我们希望 Bahmni 作为数字公共产品的称号能帮助它在全球打响知名度，并鼓励以融资或技术改进的形式为该系统做出更多贡献。Bahmni能够获得今天的成绩正是因为它从一开始就是集体努力的成果。”
Sudhir Tiwari
Thoughtworks 印度分公司联席董事总经理
2022 年，Thoughtworks 将加大对 Bahmni 的投资，以拓展其产品服务能力，使该系统能够满足印度各地数千家为 10 亿人提供医疗保健服务的小型诊所的需求。凭借新增功能，护理人员将能够利用 Bahmni 在服务病患时及时创建数字医疗档案，从而显著扩大 ABDM 的覆盖范围。 目前，ABDM计划在印度建立以患者为中心的综合数字医疗服务体系，成为链接和支持不同利益相关方贡献印度数字医疗基础设施的重要支柱。
自 2010 年以来，Thoughtworks 持续投资 Bahmni，希望将医疗系统作为核心基础设施支持低资源地区。通过直接与试点医院合作，Thoughtworks 为实施和扩展其产品使用能力提供支持。2022 年，我们将加大投资力度，因为 Bahmni 是目前为止唯一一个获得 ABDM 认证的开源解决方案，我们相信针对Bahmni的投资将对印度广泛的医疗需求产生重大意义。