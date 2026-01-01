过去的一年里，我们的技术专家与合作伙伴持续为世界各国提供支持，帮助他们寻找如何摆脱当前新冠疫情的影响所带来的困境。我们共同致力于寻找解决方案，加强人们对新冠肺炎等疾病如何传播和预防的认知。

当将大量资源集中用于应对新冠疫情的时候，我们认为其重点在于不能忽视它对卫生系统造成的巨大压力所引发的长远影响，即：医疗保健服务匮乏地区或人口老龄化社会因疫情所带来的负面效应。我们在医疗保健方面的主要举措侧重于建立卫生系统能力，以应对以上挑战，并在医疗保健服务匮乏或只有少数人能够获得医疗保健服务的社区拓宽当地人获取医疗资源的渠道。

在过去的几年里，最突出的问题表现在全球医疗保健方面的不平等，疫情造成了医疗服务系统不堪重负，因此导致的人员伤亡问题令人痛心。更为不幸的是，由于全球化带来的遗留问题和气候变化的影响，我们有可能面临更多此类健康危机[1]。在危机无法预防的情况下，我们可以利用技术来提高医疗保健服务的精确度、覆盖范围、质量和可负担性，这至少确保可以以更加公平的方式快速应对危机。