对于任何深入技术领域并热衷于探索技术潜力的人，他们很容易忘记这样一个事实：即使开发初衷完全出于善意，技术也依然可能导致意想不到的后果。有时候，技术专家自身很难预测这些结果，而对于绝大多数不够了解相关影响因素的人而言，技术仍然是一个密封的“黑匣子”。即使在那些受技术影响最大的人群中，大多数人不了解如何创造技术，无法影响技术开发的过程，对技术的影响也所知甚少。



负责任的技术产生于对这种根本性失衡的反思，旨在使设计和开发过程更透明、更包容。为了打开这个黑匣子，我们在公司内部培养更为多样化的员工队伍，通过与外部社会组织携手，并整合来自非开发人员的观点来建立包容文化。通过这样的途径，我们期望能够最大限度减少伤害并确保非技术人员能够充分利用技术满足自身需求和成长。

听见被忽视的声音也可以让人们重新认识到技术对文化、社会以及商业的影响——这一成果体现在诸如 Migracode 和 Thoughtworks Arts 等正在实施的项目计划，以及与 Mozilla 基金会不断深入的合作。其中，Thoughtworks Arts 成为了解边缘化群体如何看待技术，如何与技术互动的生态系统和渠道。我们不仅为了改变自己，也为了促使整个行业思考技术暗含的影响力以及技术对我们的或好或坏的影响。我们鼓励客户思考技术驱动转型过程中会涉及的道德问题，以此来实现我们的目标。同时，我们与志同道合的技术专家一同编撰了 负责任技术手册，分享和推广经验证的有效实践经验。





在负责任的技术的主题中，我们致力于解决影响最恶劣的技术遗留问题：即虚假信息/误导信息的迅速传播。我们与致力于解决该问题的组织展开合作，合作伙伴包括 Full Fact 和 Tattle，前者是一家通过组建志愿者网络打击网络不良信息传播的信息核查公益机构。在我们的支持下，Tattle 档案馆的检索效率得到优化，而档案馆的内容也均经过核查，方便研究人员和媒体机构使用。我们的负责任技术方案会沿着既定的目标持续发展，即在技术领域创造更公平的未来，探索如何推广负责任技术理念的运用，以创造更有责任心的社会。