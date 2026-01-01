经济和社会不平等有很多表现形式，其中常见的一类是机会的缺失—能否获得相同的薪水；能否获得食物、住所和教育等基本权利；能否与相似困境的他人建立联系并团结协作；能否为了更安全的生活而移居别处……
对于那些致力于和弱势群体建立联系并帮助他们获得技能，同时力图实现资源公平分配的社会组织，我们作为技术专家，会竭力为其提供技术和方案支持。比如在厄瓜多尔，家政人员和快递员行业的主要劳动力大多来自非正规就业渠道，缺乏长期稳定的社会保障。我们与全国专业家政人员工会 (UNTHA) 开展合作，运用技术能力联合工人们一起开发了数款app，以提升社会对劳动权益的认知，并为这些工人们搭建桥梁，帮助她们获得法律建议。
由于俄罗斯入侵乌克兰以及随后的难民潮，人们开始注意到移民所伴随的不公平现象，以及那些流离失所的人们所遭受的不公正待遇。世界各地都存在这样的情况，人们在逃离冲突和带领家人寻找更美好生活的途中，不断遇到各种危机。
近年来，我们持续为服务难民的组织提供支持，为选择长期移民的人群铺就更人道、更公平的决策基础。通常我们的支持都隐在背后，且难以匹配公共资金。例如在2021 年，我们建立了一套联系人管理系统，方便我们的合作组织（一个关注难民支持的社会运动团体）在遵守欧盟《 一般数据保护条例》（GDPR）的基础上以保护隐私的方式跟进他们的联系人情况。最近，为了支持乌克兰的人道主义救济工作，我们正在尝试建立一个安全的数据库，将志愿者与难民福利相关的草根社群和项目链接起来。我们也向合作伙伴提供技术和流程建议，旨在确保更多的难民能够在穿越地中海前往欧洲的艰难迁徙过程中生存下来。
“正在逃离乌克兰冲突的人们需要的支持越来越多，这也反映了紧急情况下调拨资源的困难程度。我们为此更深入地研究草根组织是否能够获得一些技术—那些开源的、可轻松部署以应对人道主义危机的、能够长期维护而非在某些爆发点使用的技术。我们的目标是创建可模块化的产品，供各种组织自由部署，以便提前一步，建立能够应对未来危机的能力。”
Peter Buhrmann
Thoughtworks 欧洲常务董事
更具包容性的全球对话
在许多地区，健康卫生和其他社会服务的供给十分有限甚至无法获得，如今，数字化的手段将这些服务拓展到前所未有的覆盖范围。但这其中许多服务及其底层技术主要都是为英语用户而设计的，这可能会将数十亿其他语言使用者排除在外。在某些地方，这种分歧尤为明显，比如印度，在这个国家，人们使用着 100 多种语言，目前仍有数百万人无法获得技术的便利。
"变化层出不穷，且能够引发更多的变化。技术就是一种助推器，一种帮助国家实现跨越式发展的跳板。我们相信，技术可以帮助印度向前跨越几十年。能够在‘健康和基于人工智能/机器学习的数字化构建模块’项目中做出贡献，参与印度的跨越式发展，对此我们深感荣幸"
Vinod Sankaranarayanan
Thoughtworks 数字公共产品负责人
我们的科学家和开发人员与教育基金会 EkStep 合作，创建了 Sunbird Vakyansh，通过构建数据资源和建模，支持多种印度语言的语音-文本转换，解决此类信息鸿沟。这铺平了语言障碍的道路，方便更多非英语使用者以数字化的方式参与、交易和获得医疗保健，进行支付并获得其他关键服务。Vakyansh 是开源平台Sunbird的一部分，Sunbird上集成了许多学习和开发工具，是一种数字公共产品。Vakyansh（由 Ekstep 赞助）与我们在健康卫生领域的开源项目 Epirust 和 Bahmni 一起，奠定了我们加入数字公共产品联盟的基础。该联盟聚集了认同开源价值的组织，通过开源的方法促进数字化服务在社会上更公平的分配和获取。
我们在澳大利亚也有类似的重点项目。在贯彻履行原住民权利和赔偿协议的社会责任过程中，我们与语言研究人员和社区合作，发展开源的 Jila 框架。该框架帮助传统语言（例如：古尼扬地语）使用者开发手机 app，为子孙后代保护民族语言和文化，同时鼓励当代用户的语言学习。原住民人群若能长期维持与自身文化和语言的联系，也能在土地权利方面更易获得法律认可。
除了促进语言多元发展，技术也是判断谁有话语权的有效工具。我们与总部位于日内瓦的“Women at the Table”开展了合作，对此我们深感骄傲。这是一个民间社会团体，它利用数据，揭示社会对女性、青年和发展中国家的包容情况。我们合作搭建了一个基于人工智能的 app，分析大型国际活动中（比如巴黎和平论坛、科学和技术促进发展委员会 (CSTD) 和 COP-26） ，谁位列其中、谁曝光最多，以及他们的相对影响力。这款应用程序揭示了各方曾做出的多元承诺实际上到底是否站得住脚。就像 Vakyansh 和 Jila 一样，我们希望探索各种新方式，支持Women at the Table进一步扩大数据资源和能力，在此我们看到了巨大的潜力。
2021年全球科技大会：性别分布情况
不同主题的演讲时长
女性和男性在论坛中讨论最多的话题是什么？
“硬”和“软”话题的发言时间是否相对均等？
支持重点关注消除饥饿的组织
保证获得粮食的公平性，与其说是资源的问题，更困难的是物流的问题，特别是在需求不断变化、供应链面临压力、社会冲突不时发生的情况下，向弱势人群提供资源变得更加复杂。
为解决伦敦粮食浪费和食品短缺的难题，Felix Project慈善机构动员志愿者，从供应商手中收集多余的粮食，再交给 1,000 多家当地慈善机构和学校。当他们的粮食收集和交付需求增加了五倍多之后，Felix决心更新其规划和路线系统。我们的社会变革实验室与Felix Project慈善机构的团队合作，审查了其现有路线方案，并确定了可能的改进方向。早期的交互数据表明，驾驶员对食物转介方案的参与极为有限，因此我们重点关注到用户反馈的问题。
结果是，我们列出了改进措施和可行的新方案，以便为驾驶员提供更适合其能力和实际状况的技术。这也会提高Felix Project慈善机构跟进其志愿者网络并在线优化其食物转介路线的能力，突出了用户体验在技术决策中的重要意义。
我们的一位长期合作伙伴，一家致力于粮食安全的大型全球人道主义组织，请求我们评估其主要受益者以及（文件）传输管理平台。该平台包含各种复杂的关键资源，涉及该组织业务的方方面面，包括受益人登记、人道干预设置和分配规划等。我们的团队详细审查了其技术和业务能力、代码库管理和架构，确定了底层代码库如果要模块化甚至重写的潜在障碍。这样可以轻松实现平台扩展和重新定位，满足机构不断发展的需求。
向需要帮助的对象提供服务
过去一年，我们与一系列组织建立了密切、有效的联盟关系。这些组织通过向弱势和高危群体提供咨询和服务，致力于直接解决社会不平等的问题。
ProUnitas 是一家位于德克萨斯州休斯顿的非营利性教育机构。该机构向我们寻求帮助，以便快速扩展其 PurpleSENSE 平台。这个平台帮助困境学生获得个人发展咨询和食品援助等支持服务，也能减轻非营利组织在人道救助工作中常见的行政负担。我们帮助PurpleSENSE 扩大到手机端，方便学生支持团队随时随地解决问题，进一步缩短响应和干预时间，目前这方面的时间已经缩短了 90% 以上。通过 PurpleSENSE 手机端，员工可以在更多地点与学生交流，同时又能充分保证其符合隐私和安全标准。在未来十年面向 100 多万学生的方案扩展中，PurpoleSENSE的手机端将发挥重要的作用。
Citizens Advice 也是一家类似的机构，不过他们面向的是英国全国各地需要帮助的人。该机构联络到我们，希望改善其服务对象的使用体验。Citizens Advice 是一家独立机构，为英国居民提供有关就业、债务和住房等民生事项的保密信息和支持服务。仅过去一年，他们就帮助了 245 万人（一对一），其中很多都属于边缘人群。如果采用其他方式，这些人可能无法获得服务。Citizens Advice 通过其遍布英格兰和威尔士的当地办事处，同时与数百家其他组织合作，提供各种服务，其中有些服务对象甚至一次需要同时转介给几个组织。这种流程较为复杂，同时还需要保护敏感信息的服务过程，使受助人在寻求帮助时面临不少阻碍。我们与该组织合作，改进了个案服务的转介流程，消除了部分障碍，改善了受助人的体验并提高了整体效率。
Citizens advice 项目数字
在德国，有一群易受忽视的群体，就是那些脱离寄养系统后的年轻人，他们往往会面临诸多风险。Brückensteine 正是一家专注于减少此类风险的组织。我们与其紧密合作，确定积极干预的最佳时机。这些年轻人由于缺少同龄人的支持，在“脱离寄养”后容易遇到心理健康问题和其他挑战，可能很难成功融入社会。
通过一系列专题会议，我们集中研究了这些人在脱离寄养后会立即面临的一个问题：如何找到并合理使用合法程序获得住宿。我们与 Brückensteine 合作，开始收集能够缓解此类过渡问题的资源，并在过程中积极思考如何促进这些资源的广泛使用。目前这款 app 正在开发当中。