经济和社会不平等有很多表现形式，其中常见的一类是机会的缺失—能否获得相同的薪水；能否获得食物、住所和教育等基本权利；能否与相似困境的他人建立联系并团结协作；能否为了更安全的生活而移居别处……



对于那些致力于和弱势群体建立联系并帮助他们获得技能，同时力图实现资源公平分配的社会组织，我们作为技术专家，会竭力为其提供技术和方案支持。比如在厄瓜多尔，家政人员和快递员行业的主要劳动力大多来自非正规就业渠道，缺乏长期稳定的社会保障。我们与全国专业家政人员工会 (UNTHA) 开展合作，运用技术能力联合工人们一起开发了数款app，以提升社会对劳动权益的认知，并为这些工人们搭建桥梁，帮助她们获得法律建议。

由于俄罗斯入侵乌克兰以及随后的难民潮，人们开始注意到移民所伴随的不公平现象，以及那些流离失所的人们所遭受的不公正待遇。世界各地都存在这样的情况，人们在逃离冲突和带领家人寻找更美好生活的途中，不断遇到各种危机。

近年来，我们持续为服务难民的组织提供支持，为选择长期移民的人群铺就更人道、更公平的决策基础。通常我们的支持都隐在背后，且难以匹配公共资金。例如在2021 年，我们建立了一套联系人管理系统，方便我们的合作组织（一个关注难民支持的社会运动团体）在遵守欧盟《 一般数据保护条例》（GDPR）的基础上以保护隐私的方式跟进他们的联系人情况。最近，为了支持乌克兰的人道主义救济工作，我们正在尝试建立一个安全的数据库，将志愿者与难民福利相关的草根社群和项目链接起来。我们也向合作伙伴提供技术和流程建议，旨在确保更多的难民能够在穿越地中海前往欧洲的艰难迁徙过程中生存下来。