但是，我们不会止步于此。我们致力于为 Thoughtworks 乃至整个科技行业的人员创造平等、包容的工作环境。我们认为，技术岗位中 WUGM 占比的问题，绝非简单的缺乏人才问题，而是在方方面面都有所体现的不平等问题。这种不平等会对行业代表占比不足的群体造成更严重的影响。归根结底，DEI的要旨是让公司所有人都感受到作为技术专家的价值，并为所有人提供平等的进步和成长机会。

我们不追求以快制胜的进展，而是一步步坚定地行动。我们听取不同的心声，引入新的观点和规范，就是在打破偏见。我们在改善 LGBTQIA+ 人群包容性问题方面所作的努力得到了印度班加罗尔管理学院的认可，对此我们深感荣幸。应学院邀请，Thoughtworks 印度分公司与其合作，共同开展案例研究，记录我们在 LGBTQIA+ 人群包容性方面所做的工作。

该案例研究文件展示了组织机构如何为属于 LGBTQIA+ 人群的员工创造开放、包容的文化和安全的工作环境，并介绍了为实现这一目标所涉及的员工资源小组和人力资源体系等方法。其中包括设立全性别卫生间、制定包容文化培训计划、赋能员工在公司内部系统中注明自身的性别代称。这份案例研究文件已发表在哈佛商学院出版社官网上，并作为相关领域内影响力最大的学习资料之一被持续引用。管理学的许多学员将有机会接触到这份文件，而她们中的许多人未来会在大型公司担任领导职位，并在全印度影响下一代从业者 在DEI 和 LGBTQIA+人群包容性问题方面的对话。