Drawing of adult and child signing together

不止多元

社会影响力报告：我们的行动目标 Back

为实现多元、平等与包容 (DEI)，Thoughtworks开发了一套以行动为导向的工作方法。这套方法帮助我们的团队取得了卓越的成就，并且使我们员工打出了行业内领先的 DEI 评分。[1] 目前，我们的管理层大多由女性或性别少数群体（WUGM）组成。 [2]

 

"多年以来，我们的 DEI 方法始终是公司价值观、文化、愿景、团队精神和业务战略的基础构成。我们很早就明白，只有当我们将 DEI 融入到业务的各个方面、各个职能，特别是团队内部时，才能实现 DEI 的真正价值。" 
 
《DEI 与敏捷业务系列》， Tina Vinod & Vishal Prasad

我们已经将 DEI 融入日常运营的各个方面，并使DEI 成为了敏捷原则的配套元素。而敏捷原则是我们为客户服务、与客户合作交付软件的核心。敏捷和 DEI 建立在诸多相似的价值观之上。这些价值观包括：协作、适应性、灵活性以及为所有人提供安全的工作环境。但是，随着我们进一步深入探索如何为所有人创造平等的工作环境时，这些还不够，挑战常规也很重要。

 

挑战常规与质疑的过程包括：重新评估敏捷原则和实践的底层假设，从而根可能存在的无意识偏见。举个显而易见的例子，“站会 (stand-up)”是许多敏捷团队采用的一种日常会议形式。虽然站会强调的是以一种主动积极的方式召开会议，使会议简短、有效。但这一会议名称无法包容双腿不能站立的员工。同样，我们也要考虑听障、视障人士，以及那些在嘈杂环解境中难以保持高效工作的神经多样性（指人脑在社会行为、学习能力、注意力、心境和其他心理功能上的变异并不具有病理性，而是正常范围内的变化。）人群，他们会受到环境的诸多限制，无法在职场发挥自己的最佳状态。

 

作为行业的一份子，我们能做的有很多。我们可以重新审视我们的工作方式，改进我们的工作流程，为拥有不同背景、文化和能力的员工提供便利。Thoughtworks 印度分公司为解决这一问题专门制定了“包容团队契约”[3]。它帮助团队和个人重新审视现有的工作方式，并重新定义团队所鼓励的期望行为和规范，从而强化联系、同理心、参与性、协作等。这一过程要求团队识别并调整四大关键领域中可能存在的偏见或不包容的工作流程：即，如何安排和组织会议，如何建立信任感，如何沟通、如何参与日常工作。每次有新成员加入时，团队契约便需要被重新审视，并不断进行调整，以确保新加入者能够融入集体，感到舒适。

A group of five technologists having a relaxed meeting, some standing, some sitting in an office, in the background are windows and a whiteboard they have been using
A group of five technologists having a relaxed meeting, some standing, some sitting in an office, in the background are windows and a whiteboard they have been using

超越性别和其他身份标签

 

在提高整个组织内性别少数群体代表（ WUGM） 比例方面，Thoughtworks 已经取得了巨大进展。截止 2022 年 3 月 31日，WUGM 在公司全球员工中的占比超过 40%，占技术岗位员工的 38.3%，占非技术岗位员工的 62.6%。我们计划到 2022 年底，将技术岗位员工中的 WUGM 占比提高到 40%[4]。同时，为了支持这一目标，我们还会持续关注各地区如何吸引、留任 WUGM 并促进她们的发展。

 

 

女性和代表性不足的性少数团体（WUGM）

Ring charts showing the representation of WUGM at Thoughtworks: 40.8% in all roles, 38.3 in tech roles, 62.6 in non tech roles and 60% of our executive officers
Ring charts showing the representation of WUGM at Thoughtworks: 40.8% in all roles, 38.3 in tech roles, 62.6 in non tech roles and 60% of our executive officers

来源: https://www.thoughtworks.com/about-us/diversity-and-inclusion/our-people

 

但是，我们不会止步于此。我们致力于为 Thoughtworks 乃至整个科技行业的人员创造平等、包容的工作环境。我们认为，技术岗位中 WUGM 占比的问题，绝非简单的缺乏人才问题，而是在方方面面都有所体现的不平等问题。这种不平等会对行业代表占比不足的群体造成更严重的影响。归根结底，DEI的要旨是让公司所有人都感受到作为技术专家的价值，并为所有人提供平等的进步和成长机会。

 

我们不追求以快制胜的进展，而是一步步坚定地行动。我们听取不同的心声，引入新的观点和规范，就是在打破偏见。我们在改善 LGBTQIA+ 人群包容性问题方面所作的努力得到了印度班加罗尔管理学院的认可，对此我们深感荣幸。应学院邀请，Thoughtworks 印度分公司与其合作，共同开展案例研究，记录我们在 LGBTQIA+ 人群包容性方面所做的工作。

 

该案例研究文件展示了组织机构如何为属于 LGBTQIA+ 人群的员工创造开放、包容的文化和安全的工作环境，并介绍了为实现这一目标所涉及的员工资源小组和人力资源体系等方法。其中包括设立全性别卫生间、制定包容文化培训计划、赋能员工在公司内部系统中注明自身的性别代称。这份案例研究文件已发表在哈佛商学院出版社官网上，并作为相关领域内影响力最大的学习资料之一被持续引用。管理学的许多学员将有机会接触到这份文件，而她们中的许多人未来会在大型公司担任领导职位，并在全印度影响下一代从业者 在DEI 和 LGBTQIA+人群包容性问题方面的对话。

 

帮助残障人士在职场取得进步

 

推动建立一个更平等、更具包容性的社会，需要系统性的变革和多方面的参与。其中，教育机构的关键作用便在于提供更公平的机会，为成功的职业发展道路铺就各方面的便利措施。据此，我们与许多培养技术人才的机构展开合作。

 

其中一所机构就是罗马尼亚的“非正式信息技术学校 (Informal School of IT)”。这是一家非营利性机构，主要通过信息技术专业人员授课和辅导的形式，培养下一代技术人才。Thoughtworks 罗马尼亚分公司与该机构合作发起了 IT4Teens 项目，为校园中的残障学生提供在线编程课程。完成相关课程学习之后，学生会获得文凭，而且还有机会获得罗马尼亚教育部和劳动部认可的证书，为他们开启技术职业生涯铺平道路。

 

Autism CRC & Vulcan Coalition logos
Autism CRC & Vulcan Coalition logos

除了为代表性不足的群体提供职业技能培训外，我们还需要做出额外努力，提高就业市场对他们的关注度。为此，我们与澳大利亚孤独症合作研究中心合作，提高社会对孤独症人士的关注度和认识。这所中心是世界上第一个重点研究孤独症的全国性合作研究机构。Thoughtworks 员工利用其专业知识，开发了 myWAY Employability。这是一个网页形态的职业管理工具，可以帮助年轻的孤独症患者找到自己的兴趣，基于他们的喜好和个性，匹配合适的工作机会，从而系统性地朝着职业目标努力。在接下来的几个月里，我们计划扩大与孤独症合作研究中心的合作范围，开发各种数字工具，帮助教师创造对孤独症学生更加友好的课堂环境。

Vulcan Coalition logo

能够有机会与那些开发包容性技术并提高残障人士就业能力的机构合作（比如泰国的 Vulcan Coalition），我们深感骄傲。Vulcan Coalition 与残障人士共同研发了人工智能工具，以此训练残障伙伴们的技术能力，为他们提供实现职业规划的途径。这可能会对泰国人工智能产业和经济社会进步产生巨大的影响。在泰国 80 多万的适龄残障人士中，目前只有三分之一有机会就业，另有超过三分之一仍然只能依赖国家财政补助 [5]。我们选择和测试了一套专为残障人士设计的学习管理系统，支持 Vulcan Coalition 改变这一现状。我们还与Vulcan Coalition合作针对一家残障人士岗位匹配平台开展了平台自身如何迭代的需求研讨工作坊。

 

运用技术，触达弱势群体，提高其心理健康水平

 

心理健康问题已经成为各行各业人员所面临的紧迫挑战。新冠疫情之后，甚至不同代际的人人都可能有这方面的问题。[6]

 

我们在公司内部落实了各种正式和非正式的渠道，比如各地区的员工支持计划以及 Thoughtworks 全体员工聊天群等，以便讨论和分享心理健康方面的各种建议。这一群组有大约 700 名员工，是一处充满了活力的沟通空间。我们在各区域推出的员工支持计划也提供了各种心理健康资源。同时，我们的人力与后勤支持团队还会定期为员工提供寻求帮助的途径，提醒他们关注自身心理健康、相互照料，并帮助他们识别需要支持的关键时刻。

Grazi Mendes, Head of DEI, Brazil
"要创造丰荣而充实的文化氛围，我们必须关注个人和集体的需求。我们一直在思考怎样才能在集体中培养对员工的关注意识。"
 
Grazi Mendes
Thoughtworks 巴西分公司多元、平等与包容计划负责人

据报道，中国 20% 的大学生都有不同程度的心理健康障碍[7]，大学校园内心理健康支持的缺位问题亟待解决。武汉清晨 (Morning Public Welfare) 是一家为心理健康患者提供帮助的组织。该组织正在努力解决这个问题。我们与其合作举办了一次为期两天的工作坊，与大学生共同设计了一套增强同龄人心理健康意识的解决方案，解决方案围绕心理科学线上博物馆的愿景和蓝图展开。这个在线博物馆将为希望了解或正在面临心理与情感困境的学生提供丰富的支持资源。

 

Two of our partner logos: Todo Mejora logo ( a heart) and Public Morning Welfare (in Chinese)
Two of our partner logos: Todo Mejora logo ( a heart) and Public Morning Welfare (in Chinese)

数字化产品若能有方便快捷，隐私安全的保障，便可以方便人们在虚拟空间中寻找可信赖的心理健康专家与建议。Todo Mejora 是全球“一切会好起来” (It Gets Better Project)项目的一部分，为 LGBTQIA+ 青少年提供了社区网络和教育资源支持。我们与该机构合作，帮助其升级手机 app和网站平台，并助力其实现组织实践转型，从而赋能机构更好地向智利 LGBTQIA+ 青少年提供情感支持和自杀预防服务。

 

到底怎样的自杀预防功能，才是正在遭受身心暴力的LGBTIQA+青年所需要的？我们通过专门的工作坊，了解了这部分群体的需求，并改进了Hora Segura （也就是“平安时刻 (Safe Hour)”）热线。这一热线由经过专业培训的志愿者接听，在当地具有开创性的社会意义。我们将持续与 Todo Mejora合作，与她们一起开发线上平台、构建产品路线图，优化应用程序的。

 

正如我们与长期扎根于心理健康问题的机构携手合作一样，，我们还与提供即时心理支持服务的个人和团体组织开展了合作。在澳大利亚颇具毁灭性的森林火灾发生之后，Thoughtworks 协助医务人员为受火灾影响的人群开发了为期 12 周的线上心理课程，以帮助更多的人摆脱创伤。在我们的技术建议下，医务人员找到了满足她们需求和预算的 SaaS 平台，同时采纳了我们提供的网站升级设计建议。我们将继续帮助他们扩大影响力。

Joanna Parke, our Chief Talent Officer
"DEI 已经完全嵌入在组织当中—DEI不仅关乎我们是谁，还关乎我们所做的事，以及我们如何做事。包容和平等的价值观告诉我们要如何工作、如何协作，以及如何向彼此和客户展示自己。这是我们在公司之上发展成为社群的重要步骤。"
 
Joanna Parke
Thoughtworks 首席人才官

脚注

[1] Peakon 多元、平等与包容及参与性年度调查 — 2021 年的 DEI 评分为 8.9 — 比行业基准分值高 0.6%。

[4] 截止 2022 年 3 月 31 日的多元指标

我们的DEI方式

