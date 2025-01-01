Nossas metas – atualmente sendo verificadas pela SBTi – são migrar para 100% de energia renovável em nossos escritórios, reduzir nossas emissões absolutas de gases de efeito estufa Escopo 1 e 2 em 50% e nossas emissões de gases de efeito estufa Escopo 3 em 85% por quadro de funcionários, tudo até 2030 de um ano-base 2019. Mais detalhes e definições descritos abaixo.

Além de nossa própria jornada de descarbonização, estamos desenvolvendo soluções que permitem que nossos clientes e parceiros atinjam suas ambições de sustentabilidade, por exemplo, nossa ferramenta gratuita e de código aberto, Cloud Carbon Footprint. Autênticos ao nosso foco de longo prazo em melhorar o ecossistema de tecnologia para todas as pessoas, estamos ajudando as equipes a avaliar e mitigar os impactos ambientais da digitalização.



Green Software Foundation: um novo marco para a tecnologia sustentável

À medida que o escopo do que é possível com o software se expande exponencialmente, o mesmo acontece com a intensidade de energia do software. O poder de computação bruto necessário para treinar redes neurais ou alimentar inovações como blockchain será um impulsionador significativo das emissões lideradas pelo setor de tecnologia que podem representar até 14% da pegada global de carbono até 2040, contra menos de 2% em 2007 [1 ].

Abordagens mais sustentáveis para a construção de software são urgentemente necessárias. Mas estes, por sua vez, exigem novos conhecimentos, novas práticas recomendadas a serem seguidas e padrões que medem o desempenho em termos de ambiente e eficiência.