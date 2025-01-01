Para qualquer pessoa profundamente envolvida em tecnologia e entusiasmada com as possibilidades, pode ser fácil esquecer que, mesmo quando construído com as melhores intenções, pode haver consequências não intencionais. Tecnologistas às vezes lutam para prever esses resultados e, para a grande maioria das pessoas menos familiarizadas com a dinâmica envolvida, a tecnologia continua sendo uma "caixa preta" hermeticamente fechada. desenvolvimento e pouca visibilidade de seus impactos – mesmo quando estão entre as mais afetadas.





A tecnologia responsável como abordagem reconhece esse desequilíbrio fundamental e se esforça para tornar o processo de design e desenvolvimento mais transparente e inclusivo. Nossa determinação de promover uma força de trabalho mais diversificada internamente e construir pontes com os movimentos sociais externamente está enraizada, em parte, na tentativa de abrir a caixa preta e integrar os pontos de vista dos grupos tipicamente excluídos do processo de desenvolvimento. Essa é a única maneira de minimizar os danos e garantir que esses grupos possam aproveitar a tecnologia para atender às suas necessidades.

Envolvimentos com vozes excluídas podem lançar uma nova luz sobre as implicações da tecnologia para a cultura e a sociedade, bem como para os negócios. Testemunhamos isso em iniciativas em andamento como Migracode e Thoughtworks Arts e em uma colaboração em evolução com a Mozilla Foundation, com esta última criando um ecossistema e caminhos para aprender sobre como as populações marginalizadas veem e interagem com a tecnologia. Nossa intenção não é simplesmente mudar nossas próprias práticas, mas estimular uma avaliação de toda a indústria sobre as estruturas de poder implícitas na tecnologia e para onde a tecnologia nos leva – para melhor e para pior. Colocamos nosso propósito em ação incentivando clientes a considerar as dimensões éticas de suas transformações impulsionadas pela tecnologia e desenvolvemos o Responsible tech playbook para compartilhar e incutir as melhores práticas.

Também estamos tentando lidar com um dos legados mais perniciosos da tecnologia – a rápida proliferação de desinformação – nos unindo a organizações que o enfrentam de frente. Nossas parceiras incluem a Full Fact, uma instituição de caridade de verificação de fatos que organiza uma rede de voluntariado para combater a disseminação de informações falsas online, e a Tattle. Apoiamos a Tattle para melhorar a eficiência de arquivos pesquisáveis de conteúdo verificado por fatos para uso de pesquisadores e organizações de mídia. Nossa abordagem à tecnologia responsável continuará a evoluir, mas os objetivos permanecerão os mesmos: criar um futuro tecnológico mais justo e explorar como os princípios da tecnologia responsável podem ser estendidos para criar sociedades mais responsáveis.