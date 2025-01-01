A desigualdade econômica e social se manifesta de diferentes maneiras, muitas vezes na negação de oportunidades – seja essa oportunidade de receber salários justos; ter acesso a direitos básicos como alimentação, abrigo e educação; conectar e construir solidariedade com outros em uma posição semelhante; ou migrar em busca de uma vida mais segura.
Como tecnologistas, nos esforçamos para disponibilizar nossas habilidades e soluções para organizações sociais que conectam e capacitam grupos vulneráveis e buscam distribuir recursos de forma mais uniforme. Um exemplo é nosso trabalho no Equador com sindicatos que representam trabalhadoras domésticas e entregadores – setores dominados por mão de obra informal e cronicamente desprotegida. Nossas habilidades e contribuições técnicas serviram ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores Domésticos Profissionais (UNTHA) em sua busca por aumentar a conscientização sobre os direitos trabalhistas e fornecer aconselhamento jurídico, por meio de aplicativos que as próprias trabalhadoras tiveram uma grande participação no design.
A invasão da Ucrânia pela Rússia e o consequente fluxo de refugiados trouxe à tona a injustiça que acompanha a migração e o tratamento das pessoas deslocadas. Este é apenas um exemplo de uma crise que se desenvolve constantemente em diferentes partes do mundo, à medida que as pessoas fogem de conflitos ou devastação, ou buscam uma vida melhor para suas famílias.
Nos últimos anos, fornecemos apoio sustentado a organizações que respondem às necessidades imediatas de indivíduos refugiados, lançando as bases para uma abordagem mais humana e equitativa da migração a longo prazo. Muitas vezes, apoiamos de maneiras invisíveis e para as quais pode ser difícil garantir financiamento. Por exemplo, em 2021 criamos um sistema de gerenciamento de contatos, para que uma de nossas organizações parceiras, um movimento social preocupado com o apoio a refugiados, possa agora acompanhar seus contatos de uma forma que preserve a privacidade e esteja em conformidade com o GDPR. Recentemente, em apoio a esforços específicos de ajuda humanitária na Ucrânia, trabalhamos no desenvolvimento de um banco de dados seguro que liga voluntários a grupos de base e projetos relacionados ao bem-estar de grupos refugiados. Também fornecemos recomendações técnicas e de processo a organizações parceiras com o objetivo de garantir que mais migrantes sobrevivam à perigosa jornada pelo Mediterrâneo até a Europa.
“As crescentes necessidades de apoio às pessoas que fogem do conflito na Ucrânia sublinham o quão difícil é dimensionar recursos em resposta a uma emergência. Isso nos levou a examinar mais profundamente as possibilidades de acesso à tecnologia para organizações de base. Tecnologia que é de código aberto e pode ser facilmente implantada em reação a uma crise humanitária, bem como mantida constantemente, e não apenas em pontos de inflamação. Nosso objetivo é criar algo personalizável que possa ser implantado por qualquer organização, como um passo proativo para construir capacidade para futuras crises.”
Peter Buhrmann
Managing Director, Europe, Thoughtworks
Uma conversa global mais inclusiva
A digitalização impulsionou a expansão sem precedentes da saúde e outros serviços em áreas onde antes eram limitados ou indisponíveis. Mas muitos desses serviços e as tecnologias subjacentes são projetados principalmente para pessoas usuárias do idioma inglês, que podem marginalizar ou excluir bilhões de falantes de outros idiomas. Em poucos lugares essa divisão é tão aparente quanto na Índia, que abriga mais de 100 idiomas e onde milhões ainda lutam para acessar a tecnologia.
"A mudança exponencial se multiplica e desencadeia mais mudanças. A tecnologia é um multiplicador de forças, um trampolim que pode ajudar um país a saltar etapas de desenvolvimento. Acreditamos que a tecnologia permitirá que a Índia ultrapasse décadas à frente. Temos a honra de participar desta viagem por meio de nossas contribuições para os blocos de construção digitais baseados em saúde e IA/ML."
Vinod Sankaranarayanan
Head of Digital Public Goods, Thoughtworks
Colaborando com a fundação educacional EkStep, nossos cientistas e desenvolvedores criaram o Sunbird Vakyansh, que aborda essa lacuna criando recursos de dados e modelagem para oferecer suporte à conversão de fala em texto em vários idiomas indianos. Isso abre caminho para que mais pessoas que não falam inglês se envolvam, realizem transações e protejam os serviços de saúde, pagamentos e outros serviços importantes digitalmente. O Vakyansh faz parte da plataforma de ferramentas de aprendizado e desenvolvimento Sunbird de código aberto, que é um Bem Público Digital. Juntamente com nossos projetos de código aberto no setor de saúde, Epirust e Bahmni, Vakyansh (financiado pela Ekstep) sustenta nossa associação à Digital Public Goods Alliance, que reconhece organizações que usam código aberto para promover acesso equitativo a serviços digitais.
Um foco semelhante é evidente na Austrália, onde, como parte de nosso compromisso contínuo com os direitos e reparações das Primeiras Nações, trabalhamos com órgãos de pesquisa e comunidades linguísticas na evolução do framework de código aberto Jila. A ferramenta ajuda falantes de idiomas tradicionais como o Gooniyandi a criar aplicativos móveis para preservar o idioma e a cultura para as gerações futuras, incentivando as gerações atuais a aprender. A demonstração de conexão contínua com a cultura e a língua é uma ferramenta poderosa para os povos das Primeiras Nações obterem o reconhecimento legal de seu direito às suas terras.
Além da linguagem, a tecnologia também pode ser usada para examinar criticamente quem fala nos corredores do poder. Temos orgulho de fazer parceria com o Women at the Table, um grupo da sociedade civil com sede em Genebra que usa dados para expor a realidade da inclusão de mulheres, jovens e vozes do sul global. Em conjunto, construímos um aplicativo com inteligência artificial que analisa quem está na sala e quem tem mais tempo de antena – e sua influência relativa – em grandes eventos internacionais como o Fórum da Paz de Paris e a COP-26. A solução esclarece como os compromissos de papel com a diversidade de participantes se comparam à realidade – e, como Vakyansh e Jila – vemos um potencial significativo para expandir seus recursos e capacidades de dados de maneiras novas e empolgantes.
Uma conferência global de ciência e tecnologia em 2021: resumo da distribuição de gênero
Tempo de fala por tópicos
Que temas as mulheres e os homens mais discutem nos fóruns?
Existe tempo de fala relativamente igual em tópicos "hard" e "soft"?
Organizações de apoio focadas na erradicação da fome
Garantir um acesso mais equitativo aos alimentos pode ser menos uma questão de recursos do que de logística, especialmente com necessidades em constante mudança, cadeias de suprimentos sob pressão e conflitos que às vezes complicam a entrega de recursos a populações vulneráveis.
O Projeto Felix aborda o desperdício de alimentos e a pobreza alimentar em Londres, mobilizando uma rede de voluntariado para coletar alimentos excedentes de fornecedores e entregá-los a mais de 1.000 instituições de caridade e escolas locais. Elas estavam determinadas a atualizar seu sistema de planejamento e roteamento depois de enfrentar um aumento de cinco vezes nos requisitos de coleta e entrega. Nosso Laboratório de Transformação Social trabalhou com a equipe do Projeto Felix para revisar sua solução de roteamento e identificar possíveis melhorias, concentrando-se principalmente no feedback de usuários, pois as interações iniciais indicavam que o envolvimento do motorista com a solução era limitado.
O exercício resultou em uma lista restrita de melhorias recomendadas e novas soluções viáveis para oferecer aos motoristas tecnologia mais adequada às suas habilidades e condições do mundo real. Também aumentará a capacidade do Felix Project de rastrear sua rede e otimizar rotas em tempo real, destacando a importância da experiência do usuário na tomada de decisões de tecnologia.
Uma de nossas parceiras de longo prazo, uma grande organização humanitária global que trabalha com segurança alimentar, nos pediu para avaliar sua principal beneficiária e plataforma de gestão de transferências. A plataforma é um recurso complexo e crucial que aborda praticamente todos os aspectos das operações de nossos parceiros, incluindo cadastros de pessoas beneficiárias, configurações de intervenção e planejamento de distribuição. Nossa equipe realizou uma revisão completa de seus recursos técnicos e de negócios, gerenciamento de base de código e arquitetura para identificar possíveis barreiras para modularizar e potencialmente reescrever a base de código subjacente. Isso tornará mais fácil dimensionar e redirecionar a plataforma para atender às demandas à medida que elas evoluem.
Habilitando serviços para quem precisa
Fizemos alianças estreitas e produtivas no ano passado com várias organizações que combatem diretamente as desigualdades sociais, prestando consultoria e serviços a populações vulneráveis e em risco.
A ProUnitas, uma organização sem fins lucrativos com foco em educação em Houston, Texas, buscou nossa ajuda para permitir a rápida expansão de sua plataforma PurpleSENSE. A plataforma conecta estudantes que enfrentam desafios para apoiar serviços como aconselhamento e assistência alimentar, reduzindo a carga administrativa que frequentemente acompanha os pedidos de ajuda. A expansão levou o PurpleSENSE mobile, permitindo que as equipes de suporte estudantil se voltassem para a solução em movimento e acelerassem ainda mais os tempos de resposta e intervenção, que a plataforma já ajudou a reduzir em cerca de 90%. Ao liberar a equipe para atender alunos em uma ampla variedade de locais, mantendo-se totalmente em conformidade com os padrões de privacidade e segurança, a versão móvel do PurpleSENSE desempenhará um papel importante na expansão da solução para mais de um milhão de alunos durante a próxima década.
Trabalhando com um propósito semelhante em escala nacional, a Citizens Advice nos procurou para ajudar a melhorar a jornada do usuário para clientes. A Citizens Advice é uma organização independente que fornece a residentes do Reino Unido informações confidenciais e assistência em questões como emprego, dívidas e moradia. Só no ano passado, eles ajudaram 2,45 milhões de pessoas (um para um), muitos de populações marginalizadas que teriam dificuldade de acessar esses serviços de outra forma. A Citizens Advice oferece serviços por meio de sua rede de escritórios locais na Inglaterra e no País de Gales e faz parcerias com centenas de outras organizações, com parte de sua base de clientes exigindo referências para várias ao mesmo tempo. Essa complexidade e a necessidade de proteger informações confidenciais podem criar obstáculos para clientes que procuram ajuda. Estamos trabalhando com a organização para aprimorar o processo de referência de entrada para remover algumas dessas barreiras e aprimorar a experiência de cliente e a eficiência geral.
Citizens Advice em números
Na Alemanha, trabalhamos em estreita colaboração com a Brückensteine, uma iniciativa de impacto coletivo focada na redução dos riscos enfrentados por um grupo muitas vezes esquecido – jovens adultos que deixam o sistema de acolhimento familiar – para identificar oportunidades ideais para uma intervenção positiva. Como eles tendem a não ter os sistemas de apoio de seus pares em sua faixa etária, muitos “deixados de cuidados” são particularmente vulneráveis a problemas de saúde mental e outros desafios, e podem lutar para se integrar com sucesso na sociedade.
Por meio de uma série de workshops, nos concentramos em um problema específico que enfrenta muitas dessas pessoas imediatamente após a liberação dos cuidados: encontrar e gerenciar os processos legais para garantir a acomodação. Com Brückensteine começamos a reunir informações que pudessem facilitar essa transição e começamos a pensar em apresentá-las de uma forma que incentivasse seu uso. O aplicativo resultante está agora em desenvolvimento.