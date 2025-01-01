A desigualdade econômica e social se manifesta de diferentes maneiras, muitas vezes na negação de oportunidades – seja essa oportunidade de receber salários justos; ter acesso a direitos básicos como alimentação, abrigo e educação; conectar e construir solidariedade com outros em uma posição semelhante; ou migrar em busca de uma vida mais segura.

Como tecnologistas, nos esforçamos para disponibilizar nossas habilidades e soluções para organizações sociais que conectam e capacitam grupos vulneráveis ​​e buscam distribuir recursos de forma mais uniforme. Um exemplo é nosso trabalho no Equador com sindicatos que representam trabalhadoras domésticas e entregadores – setores dominados por mão de obra informal e cronicamente desprotegida. Nossas habilidades e contribuições técnicas serviram ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores Domésticos Profissionais (UNTHA) em sua busca por aumentar a conscientização sobre os direitos trabalhistas e fornecer aconselhamento jurídico, por meio de aplicativos que as próprias trabalhadoras tiveram uma grande participação no design.

A invasão da Ucrânia pela Rússia e o consequente fluxo de refugiados trouxe à tona a injustiça que acompanha a migração e o tratamento das pessoas deslocadas. Este é apenas um exemplo de uma crise que se desenvolve constantemente em diferentes partes do mundo, à medida que as pessoas fogem de conflitos ou devastação, ou buscam uma vida melhor para suas famílias.

Nos últimos anos, fornecemos apoio sustentado a organizações que respondem às necessidades imediatas de indivíduos refugiados, lançando as bases para uma abordagem mais humana e equitativa da migração a longo prazo. Muitas vezes, apoiamos de maneiras invisíveis e para as quais pode ser difícil garantir financiamento. Por exemplo, em 2021 criamos um sistema de gerenciamento de contatos, para que uma de nossas organizações parceiras, um movimento social preocupado com o apoio a refugiados, possa agora acompanhar seus contatos de uma forma que preserve a privacidade e esteja em conformidade com o GDPR. Recentemente, em apoio a esforços específicos de ajuda humanitária na Ucrânia, trabalhamos no desenvolvimento de um banco de dados seguro que liga voluntários a grupos de base e projetos relacionados ao bem-estar de grupos refugiados. Também fornecemos recomendações técnicas e de processo a organizações parceiras com o objetivo de garantir que mais migrantes sobrevivam à perigosa jornada pelo Mediterrâneo até a Europa.