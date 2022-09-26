Thoughtworks 中国再获卓越职场认证™（Great Place to Work®)

这一认证的获得，体现了Thoughtworks员工对公司环境和对企业文化的认可。2021年，包括Thoughtworks中国区在内，Thoughtworks 在英国、美国、印度、德国、智利、新加坡等12个国家分别荣获此项认证。

Thoughtworks中国区总经理张松在邀请员工参与该调研时表示：我们持续寻找帮助公司变得更好的方法，而员工一直是公司发展最重要的基础和推动力。这项调研是收集公司在职场表现的一种方式，可以帮助公司判断末来坚持和需要持续改善的方向。

Thoughtworks 是一个充满活力的社区。这个社区由全球的技术人才及创新爱好者发起并组建，这里汇集了满怀激情的软件精英。我们坚信知识应该属于全人类而不是少数人。我们接受不同的观点，我们致力于支持员工的职业生涯，确保每个员工都能和同事及领导层一同成长。

感谢每一位与Thoughtworks一起创造非凡影响的Thoughtworker!