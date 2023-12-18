Thoughtworks 软件质量体系

关于软件质量，不同的人根据自身的领域知识和经验，对其有着不同的认知：有人简单地将软件质量等同于软件测试，有人说到软件质量就会想到是否有缺陷，也有人对软件质量的认知停留在是否好用的层面……实际上，软件质量内涵丰富，既包括可感知的、跟用户使用相关的外部质量，也包括影响外部质量的软件技术架构和代码相关的内部质量，还有整个软件开发生命周期中各个环节相关的过程质量。

在 Thoughtworks，我们认为软件开发是复杂的社会活动，随着业务形态的增多、技术架构的演进，软件质量的复杂性不断增加，影响软件质量的因素也越来越多。软件质量不能仅靠传统意义上的测试活动来保障，测试人员要延伸测试边界，以更全面、更系统的视角来构建软件质量体系，助力组织提高软件产品的质量。

如果我们开始设想一套完善的质量体系，这个体系应该包括许多方法论和实践，并需要自上而下的管理框架和自下而上的主动意识。

自上而下的框架是基于顶层设计，整体包括哪些部分，它们的作用是什么，以及互相之间的关系等。

自下而上的主动意识则是每个员工基于不同的角色，主动关注与质量相关的工作，并积极履行应尽的质量职责。

因此，质量体系可以由以下五大部分构成：质量图景、质量策略、质量实践、质量基础设施和质量人员。

质量体系的五大构成部分

1、质量图景

质量图景是质量体系的概览，展示组织的整体质量愿景和战略规划。它通常包括组织对质量定义、目标、价值观、标准、流程、方法和指标等方面的要求和规定，旨在为组织提供一个整体的、统一的、可持续的质量管理框架，以确保产品或服务能够持续地满足客户的需求和期望。

2、质量策略

质量策略是规划和指导质量实践活动开展的指南，包括测试流程、测试左移、持续测试、测试右移、质量门禁和质量度量等策略。

3、质量实践

质量实践是基于质量策略开展的具体质量活动，是实施质量保障的核心。质量实践贯穿整个软件开发生命周期，包括需求分析阶段、需求实现阶段和线上运维阶段。

4、质量基础实施

全流程的标准化和大规模的自动化是高效实施质量实践的关键，而质量基础设施是标准化和自动化的有力支撑，包括支撑标准化策略规范落地的全流程管理平台、支撑持续自动化测试的工具框架和环境等。

5、质量人员

清晰的质量图景，明确的质量策略，规范的质量实践，成熟的基础设施，最终都需要质量人员来实施，质量人员是质量体系的基石。质量人员不仅指测试人员，包括所有参与质量工作的人员。质量人员相关的质量文化建设、质量能力建设、绩效管理和多角色协同等，都是质量体系需要考虑的内容。

软件质量体系灯塔