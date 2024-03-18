写在开头

某友：”听说你现在是企业架构师，听着就很高大上，现在是不是不做技术了，是不是工作偏务虚？“

我：”嗯，涉及的内容比较务虚，但....也不是吧“

每次回答类似的问题我都有点词穷，企业架构师在被冠以“务虚”的标签下，好像难以自证。

“虚”声一片

或许你见过这样的场景：在某项规划或方案设计的汇报会上，汇报人言辞华丽、滔滔不绝，然而当会议落幕，人们私下交流时，却常常达成一种奇怪的共识——似乎听了许多，实则空洞无物，不知所云。

这让我想起了B站上一位知名搞笑UP主“肖科长”的视频。视频中，“肖科长”手持茶缸，以深沉而严肃的口吻模仿开会发言，其中“抓关键问题，就是要抓住问题的关键”，是一个被大家熟知的金句，最近的一部电影《年会不能停》也引用了一番。从打工人角度看，这些画面实际是对日常职场文化中这种不实际、不作为、表面化交流方式的一种抗议。

此时此刻，你脑海中可能已经浮现若干这样的场景，在心里给他们贴上了类似“务虚”的标签。而在我们看来，在感官判断的背后，可能并非如此简单，有时甚至会造成无意的伤害。本文想提供一个新的视角，剥离评价群体与被评价群体的语境，更客观地谈谈到底什么是“务虚”？什么是“务实”？这其中是否存在误解呢？

从问题本身看虚与实

当我们提“务虚”和“务实”时，其实是在谈我们对于一个人解决问题过程中的主观感受。所以，不妨先回到产生分歧的原点——“问题”上。

宏观问题与微观问题

人在职场生活中，是通过不断遇到问题、解决问题、交换价值、获得回报而安身的，问题本身各不相同。当我们尝试，将这些问题汇集在一个巨大的“问题空间”里，并用一个外部视角来观察它，你会发现问题类型极其丰富和复杂，它涵盖了从国家治理方针到如何买到一杯美式咖啡的方方面面。

当我们对这个庞大的“问题空间”尝试做个分类，如何分呢？有两个维度，以专业领域差异（“横向”）而形成的问题分类，以及另一个以“纵向”问题分层，从宏观的抽象问题延伸至微观的具体问题，交叉后形成问题的二维矩阵。

当撇开那些洞悉天文地理、无所不能的全能者不谈，其实，大多数人一生中能够深入接触的横向的领域种类，以及纵向的层次都是相对有限的。因此，在二维矩阵的不同小块间，互相“看见”是非常难的，如果我们对于专业领域的差异能够理解为“隔行如隔山”，那么在问题的“纵向”层面，这种隔阂也是同样存在的，也可以说是 “隔层如隔山”。