Nós assimilamos DEI em todos os aspectos de nossas operações, complementando os princípios Agile que estão no centro de como entregamos software para e com clientes. Agile e DEI são alementos construídos sobre muitos valores semelhantes – colaboração, adaptabilidade, flexibilidade e oferecendo um espaço seguro para todas as pessoas. Mas à medida que nos aprofundamos na criação de um espaço equitativo para que todos contribuam, esses pontos em comum não são suficientes – também é essencial desafiar noções preconcebidas do que é normal.

Esse processo de questionamento inclui reavaliar as suposições subjacentes aos princípios e práticas ágeis com o objetivo de erradicar o viés inconsciente. Um exemplo óbvio é o termo ‘stand-up’ para descrever o ritual de reunião diária em muitas equipes ágeis. Embora enfatize a necessidade de conduzir uma reunião de maneira ativa para mantê-la curta e nítida, cria uma sensação diária de exclusão para os funcionários que não conseguem se levantar. Vamos também considerar como pessoas com deficiência auditiva ou visual, ou pessoas neurodiversas que lutam para ser produtivos em um espaço de trabalho barulhento, podem ser limitadas de trazer o seu melhor pelo ambiente.



Como empresa e setor, há muito que podemos alcançar reexaminando nossas formas de trabalhar, para tornar nossos processos mais sensíveis a pessoas de diferentes origens, culturas e habilidades. Na Thoughtworks India, desenvolvemos uma iniciativa para tratar exatamente desse problema. O contrato social da equipe inclusiva [3] que é um exercício para que equipes e indivíduos revejam as formas existentes de trabalho e ajudem a definir comportamentos e normas sociais coletivamente aspiracionais para melhorar a conexão, a empatia, o engajamento, a colaboração e muito mais. Requer que as equipes identifiquem e ajustem processos de trabalho tendenciosos ou não inclusivos em quatro áreas principais: como as reuniões são agendadas e realizadas, construção de confiança, práticas de comunicação e normas de engajamento. O contrato social é revisto toda vez que um novo membro entra na equipe e adaptado para garantir que todas as pessoas se sintam incluídas e confortáveis.

