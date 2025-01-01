激发我们与 Spotify 合作的非凡能量
想要增强开发人员的能力并简化他们的工作流程？
有了 Spotify 的 Backstage 平台和 Thoughtworks 的专业技术，您就可以做到这两点。
Backstage 优化了关键的开发人员旅程 ，加速交付吞吐量和上市周期。Thoughtworks凭借三十年精研开发者体验与平台工程的深厚积淀，为您提供无缝衔接的Backstage实施方案，按需定制配置，充分释放该平台的变革性潜能。
我们提供从开发者门户全景构建到Thoughtworks敏捷加速器的完整解决方案套件，打造激发工程团队创新活力的Backstage生态，涵盖企业级工程效能升级所需的全要素支撑。
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Backstage：Spotify提升开发者效能的秘密武器
软件人才及其技能需求持续旺盛，企业不断探索如何有效投入开发者能力建设。在本期播客中，我们对话Backstage核心构建者Austin Lamon，揭秘Spotify如何通过打造这一平台赋能开发者幸福感。点击收听完整对话，了解如何构建让开发团队持续创新的生态环境。
价值收益
无缝部署解决方案
凭借三十年实战积淀，Thoughtworks精准识别、实施并持续迭代契合企业独特需求的解决方案，以可靠交付赢得信任。
实现您的生产力目标
我们提供入职培训和支持，以配置工作流、迁移实体，并使您的工程团队从第一天起就能最大限度地发挥 Backstage 的价值。
推动开发者广泛采用
融合Thoughtworks实践经验与Spotify Backstage基因，以DevOps积淀、用户为中心的设计及项目管理能力，交付真正激发团队活力的开发者平台。