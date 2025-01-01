Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
关闭
关于我们 Back

领导层

作为一个以人为本的组织，我们注重为员工赋能，力争在我们开展业务的每一个国家及地区都发挥积极影响。

多样化的领导团队可以增强我们的远见，引导并鼓舞我们的员工，并且帮助我们的客户实现目标。来了解一下我们的团队。

领导层

作为一个以人为本的组织，我们注重为员工赋能，力争在我们开展业务的每一个国家及地区都发挥积极影响。

多样化的领导团队可以增强我们的远见，引导并鼓舞我们的员工，并且帮助我们的客户实现目标。来了解一下我们的团队。

认识我们的全球管理团队

Mike Sutcliff

Mike Sutcliff

代词: He/Him

Chief Executive Officer and Director
Erin Cummins

Erin Cummins

代词: She/Her

Chief Financial Officer
Martin Fowler

Martin Fowler

代词: He/Him

Chief Scientist
Manish Kumar

Manish Kumar

代词: He/Him

Regional Managing Director, India and Middle East
Rachel Laycock

Rachel Laycock

代词: She/Her

Chief Technology Officer
Ramona Mateiu

Ramona Mateiu

代词: She/Her

Chief Legal Officer and Chief Compliance Officer
Chris Murphy

Chris Murphy

代词: He/Him

Chief Revenue and Client Officer
Joanna Parke

Joanna Parke

 代词: She/Her

Chief Talent and Operating Officer
Gene Reznik

Gene Reznik

代词: He/Him

Chief Strategy Officer and Global Head of Service Lines
Kaushik Sarkar

Kaushik Sarkar

 代词: He/Him

Regional Managing Director, Europe, Middle East and India
Craig Stanley

Craig Stanley

代词: He/Him

Executive Vice President, Americas Region
Sudhir Tiwari

Sudhir Tiwari

 代词: He/Him

Global Head of Digital Engineering Center
Julie Woods-Moss

Julie Woods-Moss

代词: She/Her

Chief Marketing Officer
Steven Yurisich

Steven Yurisich

 代词: He/Him

Regional Managing Director APAC

董事会*

Salim Nathoo

Salim Nathoo

 代词: He/Him

Chair
Mike Sutcliff

Mike Sutcliff

 代词: He/Him

Chief Executive Officer and Director
Gina Loften

Gina Loften

代词: She/Her

Director
Ian Davis

Ian Davis

 代词: He/Him

Director
Michael Carajohn

Michael Carajohn

 代词: He/Him

Director
Rohan Haldea

Rohan Haldea

 代词: He/Him

Director
Ami Kaplan

Ami Kaplan

代词: She/Her

Director

* 塔斯马尼亚母公司（Tasmania Parent, Inc.）董事会成员，该公司为 Thoughtworks Holding Inc. 的母公司

如何实现更快的增长？

联系我们