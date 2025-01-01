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Our History

我们的历史

关于我们 Back
Thoughtworks 于 1993 年在芝加哥成立。当时，信息技术被视为成本中心——伴随着令人震惊的交付和浪费记录。

 

Thoughtworks 渴望通过实验和学习来改变这种状况，以推动软件开发工艺的持续改进并追求卓越。我们对卓越工程的承诺使我们成长为领先的技术咨询公司，在 19 个国家，48个办公室拥有 超过10000名员工。

 

今天，我们帮助我们的客户创造他们自己的数字化之路，并建立组织弹性以领航未来。

关键里程碑

2025

Thoughtworks 在《Forrester Wave™ 现代应用开发服务 2025 年第一季度报告》中被评为领导者和客户最喜爱供应商。

2024

收购了 Watchful 的人才和技术资产。

Mike Sutcliff 加入 Thoughtworks，担任首席执行官兼董事。

Thoughtworks 在 2024 年 Gartner® 魔力象限™（全球定制软件开发服务）中被评为“远见者”。

Thoughtworks 完成与 Apax 基金 17.5 亿美元的私有化交易。

2023

收购Itoc，澳大利亚布里斯班的一家专注于aws的私有云基础设施公司

 

Thoughtworks成立30周年

 

2022
2022

2022

收购加拿大 Connected 公司

 

收购巴西  Handmade 公司

 

被 The Forrester Wave™ 评为2022年第三季度现代应用程序开发服务领导者

 

在越南开设第一家分公司

 

被 The Forrester Wave™ 评为中国地区云迁移和托管服务合作伙伴领导者

 

被 The Forrester Wave™ 评为亚太地区云迁移和托管服务合作伙伴

founded in 1993
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2021

收购 Gemini Solutions和Fourkind，以加强我们在欧洲的业务并深化我们的机器学习和数据科学能力。

分别在在罗马尼亚、荷兰和芬兰开设了第一家分公司。

我们在全球多个地区都获得了 Great Place to Work-Certified™ 认证，并在巴西和英国获得Best Workplaces for Women™等奖项的地区排名。

发布了解码器——业务高管技术指南，和《科技棱镜》报告。

 

Thoughtworks在纳斯达克上市

founded in 1993
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2020

被 Forrester Research Inc. 评为数字产品开发领域的佼佼者。

致力于 Valuable 500，一项将残疾问题列入商业领导议程的全球运动。

荣获英国 IT 行业大奖颁发的年度 IT 供应商奖。
Decorative image
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2019

发布《数字化转型：企业破局的34个锦囊》



发布《How to Move Beyond a Monolithic Data Lake to a Distributed Data Mesh》，为数据平台引入了一种全新的范式，使企业能够从其数据投资中实现价值。

founded in 1993
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2018

荣获戴姆勒 2017 年度创新供应商奖。

员工数量超过5000人。

发布《视野》——面向数字领导者的出版物。
The Apax Partners acquired Thoughtworks.
The Apax Partners acquired Thoughtworks.

2017

Apax Partners 收购 Thoughtworks。



在泰国开设第一家分公司。

founded in 1993
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2016

在西班牙和智利开设第一家分公司。

首次荣获 AnitaB.org Institute 女性技术专家顶级公司奖，在 2017 年和 2018 年再次获奖，并在 2019 年和 2020 年被公认为领导者。
founded in 1993
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2015

与 Save the Children 组织合作抗击埃博拉，包括开发在塞拉利昂使用的开源且适应性强的电子病历系统。

发布《Building Microservices》。
founded in 1993
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2014

在意大利开设第一家分公司。

发表了开创性文章《Microservices and Building Microservices》。

员工数量超过3000人。
founded in 1993
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2013

在厄瓜多尔开设第一家分公司。
founded in 1993
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2012

在新加坡开设第一家分公司。

开始构建 Bahmni，一种开源电子病历 (EMR)，专为资源匮乏环境中的医疗保健提供者而设计。
ThoughtWorks Technology Radar
ThoughtWorks Technology Radar

2011

发布第一版《技术雷达》，追踪技术、工具、平台、语言和架构领域的最新发展。

founded in 1993
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2010

在德国开设第一家分公司。

发布《Continuous Delivery: reliable software releases through build, test and deployment automation》
founded in 1993
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2009

在巴西开设第一家分公司。

员工数量超过1000人。
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2005

成立思特沃克大学。
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2004

在中国开设第一家分公司。

当今领先的 Web 应用程序测试框架 Selenium 是基于Thoughtworks 内部工作开发的。

员工数量超过500人。
founded in 1993
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2001

在印度和加拿大开设第一家分公司。

27 岁的郭晓在《经济学人》中被描述为极速编程 (XP) 的早期采用者，这是一种敏捷软件开发框架。

敏捷软件开发宣言发布（由我们的首席科学家 Martin Fowler 合著）。

发布 CruiseControl 开源软件。
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2000

在澳大利亚和英国开设第一家分公司。

引领行业采用分布式敏捷开发方式。
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1999

郭晓和Rebecca Parsons博士加入Thoughtworks。
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1993

Thoughtworks 在芝加哥创立。

我们热衷于在技术、业务和文化方面分享我们的专业知识。

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