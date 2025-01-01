Our History

Thoughtworks 于 1993 年在芝加哥成立。当时，信息技术被视为成本中心——伴随着令人震惊的交付和浪费记录。

Thoughtworks 渴望通过实验和学习来改变这种状况，以推动软件开发工艺的持续改进并追求卓越。我们对卓越工程的承诺使我们成长为领先的技术咨询公司，在 19 个国家，48个办公室拥有 超过10000名员工。

今天，我们帮助我们的客户创造他们自己的数字化之路，并建立组织弹性以领航未来。