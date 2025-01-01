Our History

Thoughtworks 于 1993 年在芝加哥成立。当时，信息技术被视为成本中心——伴随着令人震惊的交付和浪费记录。
Thoughtworks 渴望通过实验和学习来改变这种状况，以推动软件开发工艺的持续改进并追求卓越。我们对卓越工程的承诺使我们成长为领先的技术咨询公司，在 19 个国家，48个办公室拥有 超过10000名员工。
今天，我们帮助我们的客户创造他们自己的数字化之路，并建立组织弹性以领航未来。
关键里程碑
2025
Thoughtworks 在《Forrester Wave™ 现代应用开发服务 2025 年第一季度报告》中被评为领导者和客户最喜爱供应商。
2024
收购了 Watchful 的人才和技术资产。
Mike Sutcliff 加入 Thoughtworks，担任首席执行官兼董事。
Thoughtworks 在 2024 年 Gartner® 魔力象限™（全球定制软件开发服务）中被评为“远见者”。
Thoughtworks 完成与 Apax 基金 17.5 亿美元的私有化交易。
2023
收购Itoc，澳大利亚布里斯班的一家专注于aws的私有云基础设施公司
Thoughtworks成立30周年
2022
收购加拿大 Connected 公司
收购巴西 Handmade 公司
被 The Forrester Wave™ 评为2022年第三季度现代应用程序开发服务领导者
在越南开设第一家分公司
被 The Forrester Wave™ 评为中国地区云迁移和托管服务合作伙伴领导者
被 The Forrester Wave™ 评为亚太地区云迁移和托管服务合作伙伴
2021
收购 Gemini Solutions和Fourkind，以加强我们在欧洲的业务并深化我们的机器学习和数据科学能力。
分别在在罗马尼亚、荷兰和芬兰开设了第一家分公司。
我们在全球多个地区都获得了 Great Place to Work-Certified™ 认证，并在巴西和英国获得Best Workplaces for Women™等奖项的地区排名。
发布了解码器——业务高管技术指南，和《科技棱镜》报告。
Thoughtworks在纳斯达克上市
2020
致力于 Valuable 500，一项将残疾问题列入商业领导议程的全球运动。
荣获英国 IT 行业大奖颁发的年度 IT 供应商奖。
2019
发布《数字化转型：企业破局的34个锦囊》
发布《How to Move Beyond a Monolithic Data Lake to a Distributed Data Mesh》，为数据平台引入了一种全新的范式，使企业能够从其数据投资中实现价值。
2018
员工数量超过5000人。
发布《视野》——面向数字领导者的出版物。
2017
Apax Partners 收购 Thoughtworks。
在泰国开设第一家分公司。
2016
首次荣获 AnitaB.org Institute 女性技术专家顶级公司奖，在 2017 年和 2018 年再次获奖，并在 2019 年和 2020 年被公认为领导者。
2015
发布《Building Microservices》。
2014
发表了开创性文章《Microservices and Building Microservices》。
员工数量超过3000人。
2013
2012
开始构建 Bahmni，一种开源电子病历 (EMR)，专为资源匮乏环境中的医疗保健提供者而设计。
2011
发布第一版《技术雷达》，追踪技术、工具、平台、语言和架构领域的最新发展。
2010
发布《Continuous Delivery: reliable software releases through build, test and deployment automation》
2009
员工数量超过1000人。
2005
2004
当今领先的 Web 应用程序测试框架 Selenium 是基于Thoughtworks 内部工作开发的。
员工数量超过500人。
2001
27 岁的郭晓在《经济学人》中被描述为极速编程 (XP) 的早期采用者，这是一种敏捷软件开发框架。
敏捷软件开发宣言发布（由我们的首席科学家 Martin Fowler 合著）。
发布 CruiseControl 开源软件。
2000
引领行业采用分布式敏捷开发方式。