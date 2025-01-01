Kontaktieren Sie uns
Art der Anfrage auswählen*
Erkundigen Sie sich nach unseren Services und lassen Sie uns wissen, wie wir Ihnen helfen können. Unser Team steht in den Startlöchern, um Sie bei allen Ihren Anfragen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten und gemeinsam Lösungen zu finden.
Nutzen Sie dieses Formular für sämtliche Anfragen bezüglich Kooperationen, Medienanfragen oder anderen generellen Anliegen.
Weitere Informationen
Beschäftigungsnachweis
Wählen Sie unten Ihre Region aus, um einen schriftlichen Beschäftigungsnachweis anzufordern. Bitte beachten Sie, dass diese Kontaktadressen nur für die Überprüfung von Beschäftigungsinformationen über aktuelle oder ehemalige Thoughtworks-Mitarbeitende verwendet werden sollten. Alle anderen Anfragen können leider über diesen Weg nicht berücksichtigt werden.
Singapur, Vietnam, Thailandsg-th-sharedservices@thoughtworks.com
Australien und Neuseelandpeoplesupport-apac@thoughtworks.com
Indien und Naher Ostenbackgroundverification-india@thoughtworks.com
Nordamerikapeoplesupport-na@thoughtworks.com
Lateinamerikashared-services-americas-people-support@thoughtworks.com