Kontaktieren Sie uns

Erkundigen Sie sich nach unseren Services und lassen Sie uns wissen, wie wir Ihnen helfen können. Unser Team steht in den Startlöchern, um Sie bei allen Ihren Anfragen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten und gemeinsam Lösungen zu finden.

Nutzen Sie dieses Formular für sämtliche Anfragen bezüglich Kooperationen, Medienanfragen oder anderen generellen Anliegen.

Für Anliegen rund um eine Karriere bei Thoughtworks sowie das Einreichen Ihrer Bewerbung nutzen Sie bitte ausschließlich unsere Karriere-Seite. Anfragen über dieses Formular sind für unser Talent-Team leider nicht einsehbar.

Beschäftigungsnachweis

Wählen Sie unten Ihre Region aus, um einen schriftlichen Beschäftigungsnachweis anzufordern. Bitte beachten Sie, dass diese Kontaktadressen nur für die Überprüfung von Beschäftigungsinformationen über aktuelle oder ehemalige Thoughtworks-Mitarbeitende verwendet werden sollten. Alle anderen Anfragen können leider über diesen Weg nicht berücksichtigt werden.
China
peoplesupport-china@thoughtworks.com
Singapur, Vietnam, Thailand
sg-th-sharedservices@thoughtworks.com
Australien und Neuseeland
peoplesupport-apac@thoughtworks.com
Europa
ukpeoplesupport@thoughtworks.com
Indien und Naher Osten
backgroundverification-india@thoughtworks.com
Nordamerika
peoplesupport-na@thoughtworks.com
Lateinamerika
shared-services-americas-people-support@thoughtworks.com