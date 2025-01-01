Öffentlicher Sektor
Die öffentlichen Dienstleister stehen unter hohem Entwicklungsdruck. Die Notwendigkeit, effizienter zu sein, nimmt ständig zu. Doch einem verbesserten Service ist durch Kürzung verfügbarer Mittel nur schwer nachzukommen.
Wir kombinieren jahrelanges, strategisches Transformationswissen mit Lean Product Innovation. So helfen wir unseren Kunden, aktuelle Dienstleistungsmodelle kritisch zu hinterfragen und zu verbessern. Unsere erfahrenen Teams vereinen Politik, Technologie und Serviceleistungen, mit dem unermüdlichen Fokus auf Wertschöpfung und Gemeinwohl.
Discover how Thoughtworks supported the Singapore Government to transform Singpass into a cutting edge identity platform that enhances user experience and drives private sector innovation.
NHS Patient Continuity
NHS Digital (now part of NHS England) wanted to digitize and improve speed and efficiency for suspended patient re-registrations. Keen to ensure a continuous electronic health record, removing the need for any manual printing and storage, NHS Digital chose Thoughtworks as the partner to bring this vision to life.
Because we’re both focused on outcomes, we were able to collaborate easily with the NHS Digital team and come up with the best possible solution to their challenges.”