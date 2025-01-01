Automotive
Die Automobilindustrie entwickelt sich rasant weiter, um den sich stetig wandelnden Kundenwünschen gerecht zu werden. Die Qualität der Software im Fahrzeug, das Elektrifizieren der Flotte und die Entwicklung eines E-Mobiliät-Ökosystems spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Technologie steht im Mittelpunkt dieser softwaredefinierten Transformation für OEMs, ihre Zulieferer und Kanäle gleichermaßen.
Durch unsere führende Rolle in der Softwareentwicklung helfen wir den Automobilherstellern, die Komplexität ihrer digitalen Reise zu meistern. Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden, zum Beispiel bei Mercedes-Benz als Strategic Key Supplier, um innovative Lösungen und Erfahrungen zu entwickeln, die im neuen softwaredefinierten Ökosystem erfolgreich sind.
Unsere Services
Software Defined Vehicles sind die nächste Evolutionsstufe von vernetzten, autonomen und elektrifizierten Fahrzeugen. Um diesen Wandel zu ermöglichen, bieten wir umfassende Erfahrung in den Bereichen Datenstrategie, Data-Engineering und Data Product Design, kombiniert mit fundiertem Fachwissen über Rust, DevOps, Vehicle-APIs und CD4ML.
Mit reibungslosen Datenströmen, zuverlässiger Speicherung und skalierbarer Verarbeitung versetzen wir OEMs in die Lage, den Wandel hin zum Direktvertrieb an den Verbraucher (D2C) sicher zu bewältigen und im Rennen um Kundenzufriedenheit die Nase vorn zu haben.
Verwandeln Sie Ihr E-Mobilität-Setup in ein vernetztes Ökosystem. Wir helfen bei der Modernisierung und Integration von Kernsystemen und ermöglichen nahtlose Verbindungen im gesamten Ökosystem für verbesserte Angebote und eine größere Reichweite.
Empfohlene Inhalte
The automotive industry is undergoing a seismic shift. The traditional dealership model is being challenged by new consumer expectations, digital advancements and innovative market entrants. As an automotive Original Equipment Manufacturer (OEM), how will you navigate this change and ensure your relevance? Our guide provides a roadmap for OEMs to thrive in this rapidly evolving landscape.
