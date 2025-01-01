Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
schließen
Unsere Kunden Back

Automotive

Die Automobilindustrie entwickelt sich rasant weiter, um den sich stetig wandelnden Kundenwünschen gerecht zu werden. Die Qualität der Software im Fahrzeug, das Elektrifizieren der Flotte und die Entwicklung eines E-Mobiliät-Ökosystems spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Technologie steht im Mittelpunkt dieser softwaredefinierten Transformation für OEMs, ihre Zulieferer und Kanäle gleichermaßen.

 

Durch unsere führende Rolle in der Softwareentwicklung helfen wir den Automobilherstellern, die Komplexität ihrer digitalen Reise zu meistern. Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden, zum Beispiel bei Mercedes-Benz als Strategic Key Supplier, um innovative Lösungen und Erfahrungen zu entwickeln, die im neuen softwaredefinierten Ökosystem erfolgreich sind.

Automotive

Die Automobilindustrie entwickelt sich rasant weiter, um den sich stetig wandelnden Kundenwünschen gerecht zu werden. Die Qualität der Software im Fahrzeug, das Elektrifizieren der Flotte und die Entwicklung eines E-Mobiliät-Ökosystems spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Technologie steht im Mittelpunkt dieser softwaredefinierten Transformation für OEMs, ihre Zulieferer und Kanäle gleichermaßen.

 

Durch unsere führende Rolle in der Softwareentwicklung helfen wir den Automobilherstellern, die Komplexität ihrer digitalen Reise zu meistern. Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden, zum Beispiel bei Mercedes-Benz als Strategic Key Supplier, um innovative Lösungen und Erfahrungen zu entwickeln, die im neuen softwaredefinierten Ökosystem erfolgreich sind.

Empfohlene Inhalte

Hinweis: Dieser Inhalt ist möglicherweise nicht in Ihrer gewünschten Sprache verfügbar.
Report
Guide: Secure your relevance in the future of automotive sales

The automotive industry is undergoing a seismic shift. The traditional dealership model is being challenged by new consumer expectations, digital advancements and innovative market entrants. As an automotive Original Equipment Manufacturer (OEM), how will you navigate this change and ensure your relevance? Our guide provides a roadmap for OEMs to thrive in this rapidly evolving landscape.

Hier herunterladen
Hinweis: Dieser Inhalt ist möglicherweise nicht in Ihrer gewünschten Sprache verfügbar.
Weniger Artikel anzeigen

Kundenbeispiele

Partner- und Mitgliedschaften

Unsere Expert:innen

Picture of Christine Welsch

Christine Welsch

SVP; Head of Automotive & Manufacturing

Europe

Christine kennenlernen
Picture of Michael Fait

Michael Fait

Head of Software-Defined Vehicles
Europe

Michael kennenlernen
Picture of Marcos Silveira

Marcos Silveira

Head of Technology, Automotive & Manufacturing

Europe

Marcos kennenlernen

Reden wir über Ihr nächstes Projekt

Kontaktieren Sie uns