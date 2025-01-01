Automotive

Die Automobilindustrie entwickelt sich rasant weiter, um den sich stetig wandelnden Kundenwünschen gerecht zu werden. Die Qualität der Software im Fahrzeug, das Elektrifizieren der Flotte und die Entwicklung eines E-Mobiliät-Ökosystems spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Technologie steht im Mittelpunkt dieser softwaredefinierten Transformation für OEMs, ihre Zulieferer und Kanäle gleichermaßen.

Durch unsere führende Rolle in der Softwareentwicklung helfen wir den Automobilherstellern, die Komplexität ihrer digitalen Reise zu meistern. Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden, zum Beispiel bei Mercedes-Benz als Strategic Key Supplier, um innovative Lösungen und Erfahrungen zu entwickeln, die im neuen softwaredefinierten Ökosystem erfolgreich sind.