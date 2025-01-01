Wichtiger Hinweis zu Betrug beim Einstellungsprozesses

Es gibt vermehrt Betrugsversuche bei der Jobsuche, bei denen gefälschte Stellenausschreibungen und Nachrichten den Markenauftritt von Thoughtworks nachahmen, einschließlich nahezu identischer Versionen unseres Namens und Logos. Bitte bleib bei solchen Versuchen wachsam und vorsichtig.

Thoughtworks wird Bewerber:innen während des Einstellungsprozesses niemals um eine Zahlung, Bankverbindung oder Kontoinformationen bitten. Wir kommunizieren mit Kandidat:innen auch nicht über Messaging-Plattformen wie Telegram, Signal oder WhatsApp. Die gesamte offizielle Kommunikation erfolgt über eine E-Mail-Adresse von thoughtworks.com oder unsere verifizierten Rekrutierungsplattformen.

Um die Integrität unseres Einstellungsprozesses weiter zu schützen, befolgen wir eine strikte Richtlinie zu unaufgeforderten Einreichungen durch Personalvermittlungen (Policy on Unsolicited Recruitment Agency Submissions).

Solltest du eine verdächtige Nachricht erhalten, die vorgibt, von Thoughtworks zu sein, kontaktiere uns bitte über unsere offiziellen Kanäle.