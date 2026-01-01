Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Diversität. Gerechtigkeit. Inklusion.

Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion sind fest in die Struktur unserer Organisation eingebettet.

 

Wir erkennen, dass Vielfalt Innovation fördert, Zusammenarbeit stärkt und bedeutende Auswirkungen auf unsere Gemeinschaft hat. Inklusion ist nicht nur eine einmalige Initiative, sondern seit 2010 ein integraler Bestandteil unseres Unternehmens. Indem wir Inklusion in all unser Handeln einbinden, streben wir danach, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle Thoughtworker:innen weltweit zugehörig fühlen, wachsen und ihr Potenzial entfalten können..

Collage of four images of Thoughtworkers laughing. Some are holding signs which mention our values: Foster a vibrant community, pursuit of excellense, amplify positive social change.
Wir setzen uns dafür ein, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Diskriminierung und Intoleranz ist und die notwendigen Ressourcen sowie Unterstützung bietet, damit jede:r in jeder Phase ihrer:seiner Reise ihr:sein volles Potenzial entfalten kann.

 

Durch gegenseitigen Respekt und das Gefühl, wertgeschätzt zu werden, können unsere Teams ihr Bestes geben und wahren Impact für unsere Kunden liefern.

 
Gemeinsam und als vielfältige Gemeinschaft sind wir außergewöhnlich.
Image of 8 Thoughtworkers together smiling for a selfie.
Die Menschen hinter Thoughtworks

Geschlechtervielfalt ist der Schlüssel, um eine Technologiebranche aufzubauen, die die Gesellschaft wirklich widerspiegelt. Über Zahlen hinaus liegt unser Fokus darauf, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle wertgeschätzt fühlen, Zugang zu Chancen haben und sich entfalten können.

Erfahre mehr über Geschlechterinklusion

Unser Ansatz

Profile picture of James Grate, a bald, black man with glasses and a beard
“Technologie, die von diversen Teams entworfen und entwickelt wird, stellt sicher, dass sie der gesamten Gesellschaft dient. Da KI das Tempo und die Reichweite technologischer Veränderungen weiter beschleunigt, wird der Bedarf an vielfältigen Perspektiven immer entscheidender. Wir arbeiten intensiv daran, Vielfalt, Gerechtigkeit und Zugehörigkeit in jeden Bereich unseres Unternehmens zu integrieren. Unser Ziel ist es, eine Grundlage zu schaffen, auf der jede:r das Gefühl hat, eine Stimme zu haben und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, um inklusive und gerechte Teams zu fördern."

 

James Grate

Global Head of Social Impact

Abstract illustrations from the Global Impact Report
Unsere Ziele in Aktion

Unser Engagement für sozialen Wandel zeigt sich in unserer täglichen Arbeit und in Partnerschaften mit gemeinnützigen Organisationen und sozialen Bewegungen. Wir laden dich ein, unseren Global Impact Report zu entdecken, in dem wir die konkreten Wege aufzeigen, wie unsere Initiativen in den Bereichen Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion (DEI), Nachhaltigkeit und sozialer Wandel einen Unterschied machen.

Zum Global Impact Report

Communities und Initiativen

Two Thoughtworkers looking at a machine in an office.
Menschen mit Behinderungen und Neurodiversität
 

Unsere Community für Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Neurodiversität spielt eine entscheidende Rolle dabei, das Verständnis für Behinderungen und Barrierefreiheit bei Thoughtworks zu fördern. Dadurch werden unsere Teams befähigt, Technologien zu entwickeln, die inklusiv und zugänglich für Menschen mit Behinderungen sind. Darüber hinaus arbeitet die Community daran, die Abläufe bei Thoughtworks insgesamt zu verbessern und setzt sich für eine inklusivere Tech-Branche ein.

Image of Thoughtworkers gathered in an office for an LGBTQIAPN+ community meeting.

LGBTQIAPN+

 

Wir sind stolz darauf, ein inklusives Umfeld für alle Mitarbeitenden zu schaffen, einschließlich unserer LGBTQIAPN+-Community. Unsere regionalen Employee Resource Groups spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie arbeiten global zusammen, um das Unternehmen in Bezug auf Richtlinien und Situationen zu beraten, die unsere LGBTQIAPN+-Thoughtworker betreffen.

LGBTQIAPN+ in Tech
Image of a Thoughtworker smiling at the camera while holding a MacBook.

Gender

 

Alle – von unseren Führungskräften und Technologieexpert:innen bis hin zu unseren neuesten Mitarbeitenden – setzen sich für Geschlechtergerechtigkeit in der Tech-Branche ein. Verschiedene Netzwerke und Gruppen fördern Verbindungen, schaffen Vorbilder, unterstützen individuelle Ziele und arbeiten aktiv daran, systemische Barrieren für Frauen und geschlechtlich diverse Personen (W/GD) abzubauen.

Women in Tech
Thoughtworker with their child holding a cup and looking at the computer.

Mental Health

 

Wir fördern ein globales Netzwerk von Unterstützungsgruppen, das Thoughtworker:innen durch gemeinsame Erfahrungen und Fürsorge verbindet. Unser Workplace Experience Team bietet zahlreiche Aktivitäten an, ergänzt durch persönliche Unterstützung von unseren Benefit-Anbietern. Gespräche über mentale Gesundheit sind ein fester Bestandteil unserer Kultur – Führungskräfte und Teams stellen das Wohlbefinden stets in den Mittelpunkt.

Eine Minute für mentale Gesundheit
Thoughtworkers gathered in an office while posing for a photo.

Ethnische Herkunft und kulturelle Vielfalt
 

Unsere Gruppen zu ethnischer Herkunft und kultureller Vielfalt setzen sich dafür ein, marginalisierte Stimmen zu stärken, Gemeinschaft zu fördern und Gespräche über kulturelle Sensibilität und Antirassismus voranzutreiben. Sie bieten Unterstützung, inspirieren zum Dialog und arbeiten an Gerechtigkeit, indem sie Vorurteile thematisieren und die Erfahrungen unterrepräsentierter Personen in der Tech-Branche sichtbar machen.

Training als Schlüssel zur Inklusion

Gemeinsam haben wir schon viel erreicht

 

Es ist großartig, für unsere Arbeit anerkannt zu werden, aber wir wissen, dass noch viel zu tun ist. Lasst uns gemeinsam weiter voranschreiten.
Mehr über unsere Preise und Ehrungen erfahren
  • Workplace Gender Equality Agency (WGEA) - Employer of Choice for Gender Equality (EOCGE)

  • Most Inclusive Organizations for Women in Tech in the IT Services - Wequity

  • 2024 Best Company for Women in India - Avtar

  • Stonewall Workplace Equality Index - Stonewall

  • Best Places to Work for LGBTQ+ Equality - Human Rights Campaign

  • Great Place to Work for Women - GPTW

Mehr erfahren

Werde Teil unserer vielfältigen Gemeinschaft

Offene Stellen