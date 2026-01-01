Diversität. Gerechtigkeit. Inklusion.
Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion sind fest in die Struktur unserer Organisation eingebettet.
Wir erkennen, dass Vielfalt Innovation fördert, Zusammenarbeit stärkt und bedeutende Auswirkungen auf unsere Gemeinschaft hat. Inklusion ist nicht nur eine einmalige Initiative, sondern seit 2010 ein integraler Bestandteil unseres Unternehmens. Indem wir Inklusion in all unser Handeln einbinden, streben wir danach, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle Thoughtworker:innen weltweit zugehörig fühlen, wachsen und ihr Potenzial entfalten können..
Wir setzen uns dafür ein, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Diskriminierung und Intoleranz ist und die notwendigen Ressourcen sowie Unterstützung bietet, damit jede:r in jeder Phase ihrer:seiner Reise ihr:sein volles Potenzial entfalten kann.
Durch gegenseitigen Respekt und das Gefühl, wertgeschätzt zu werden, können unsere Teams ihr Bestes geben und wahren Impact für unsere Kunden liefern.
Gemeinsam und als vielfältige Gemeinschaft sind wir außergewöhnlich.
Die Menschen hinter Thoughtworks
Geschlechtervielfalt ist der Schlüssel, um eine Technologiebranche aufzubauen, die die Gesellschaft wirklich widerspiegelt. Über Zahlen hinaus liegt unser Fokus darauf, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle wertgeschätzt fühlen, Zugang zu Chancen haben und sich entfalten können.
Unser Ansatz
“Technologie, die von diversen Teams entworfen und entwickelt wird, stellt sicher, dass sie der gesamten Gesellschaft dient. Da KI das Tempo und die Reichweite technologischer Veränderungen weiter beschleunigt, wird der Bedarf an vielfältigen Perspektiven immer entscheidender. Wir arbeiten intensiv daran, Vielfalt, Gerechtigkeit und Zugehörigkeit in jeden Bereich unseres Unternehmens zu integrieren. Unser Ziel ist es, eine Grundlage zu schaffen, auf der jede:r das Gefühl hat, eine Stimme zu haben und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, um inklusive und gerechte Teams zu fördern."
James Grate
Global Head of Social Impact
Unsere Ziele in Aktion
Unser Engagement für sozialen Wandel zeigt sich in unserer täglichen Arbeit und in Partnerschaften mit gemeinnützigen Organisationen und sozialen Bewegungen. Wir laden dich ein, unseren Global Impact Report zu entdecken, in dem wir die konkreten Wege aufzeigen, wie unsere Initiativen in den Bereichen Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion (DEI), Nachhaltigkeit und sozialer Wandel einen Unterschied machen.
Communities und Initiativen
Menschen mit Behinderungen und Neurodiversität
Unsere Community für Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Neurodiversität spielt eine entscheidende Rolle dabei, das Verständnis für Behinderungen und Barrierefreiheit bei Thoughtworks zu fördern. Dadurch werden unsere Teams befähigt, Technologien zu entwickeln, die inklusiv und zugänglich für Menschen mit Behinderungen sind. Darüber hinaus arbeitet die Community daran, die Abläufe bei Thoughtworks insgesamt zu verbessern und setzt sich für eine inklusivere Tech-Branche ein.
LGBTQIAPN+
Wir sind stolz darauf, ein inklusives Umfeld für alle Mitarbeitenden zu schaffen, einschließlich unserer LGBTQIAPN+-Community. Unsere regionalen Employee Resource Groups spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie arbeiten global zusammen, um das Unternehmen in Bezug auf Richtlinien und Situationen zu beraten, die unsere LGBTQIAPN+-Thoughtworker betreffen.
Gender
Alle – von unseren Führungskräften und Technologieexpert:innen bis hin zu unseren neuesten Mitarbeitenden – setzen sich für Geschlechtergerechtigkeit in der Tech-Branche ein. Verschiedene Netzwerke und Gruppen fördern Verbindungen, schaffen Vorbilder, unterstützen individuelle Ziele und arbeiten aktiv daran, systemische Barrieren für Frauen und geschlechtlich diverse Personen (W/GD) abzubauen.
Mental Health
Wir fördern ein globales Netzwerk von Unterstützungsgruppen, das Thoughtworker:innen durch gemeinsame Erfahrungen und Fürsorge verbindet. Unser Workplace Experience Team bietet zahlreiche Aktivitäten an, ergänzt durch persönliche Unterstützung von unseren Benefit-Anbietern. Gespräche über mentale Gesundheit sind ein fester Bestandteil unserer Kultur – Führungskräfte und Teams stellen das Wohlbefinden stets in den Mittelpunkt.
Ethnische Herkunft und kulturelle Vielfalt
Unsere Gruppen zu ethnischer Herkunft und kultureller Vielfalt setzen sich dafür ein, marginalisierte Stimmen zu stärken, Gemeinschaft zu fördern und Gespräche über kulturelle Sensibilität und Antirassismus voranzutreiben. Sie bieten Unterstützung, inspirieren zum Dialog und arbeiten an Gerechtigkeit, indem sie Vorurteile thematisieren und die Erfahrungen unterrepräsentierter Personen in der Tech-Branche sichtbar machen.
Gemeinsam haben wir schon viel erreicht