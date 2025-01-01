在艰难时期接纳并推广有效工程实践

引言：危机四伏之际的奋力抗争
新经济的出现以及地缘政治的不利影响迫使企业重新思考诸多事宜，包括其技术战略。在经济波动加剧时期，企业试图降低风险和成本，数字化转型计划和创新投资将受到更多审查。在本期《视野》中，Thoughtworks 专家将解释企业领导者如何重新确定其开发组合的优先次序、提高工程效率，从而保持竞争优势并创造价值，同时最大限度减少浪费，控制开支。
变革步伐和人才匮乏是 IT 决策者所面临的最大挑战
来源：易昆尼克斯 (Equinix)
“坚决地进行优先级排序，将所拥有的资源重新集中到最有价值的事情上，有利于保证企业以现有成本的量获得顶线效益。”
Rachel Laycock
Thoughtworks 企业现代化、平台与云全球总经理
严格审查开发组合
形势迅速变化之际，变量和假设可为企业战略提供依据，这就要求企业对其进行严格审查，并在相关计划不再可行时果断采取措施进行调整。环境充满挑战之时，企业需要重新关注那些能够产生可预测收入流，减少风险敞口，以及能使企业脱颖而出的产品、服务和项目。资源极度紧张之下，准确评估价值，并采取迭代方法进行创新和开发显得更加重要，但大多数企业尚未挖掘出的能力和实力要比他们想象中的更为强劲。
“经济低迷时期，市场份额难以增长，必须从竞争者手中夺取市场份额，而企业只有通过具备高度竞争优势、高质量的产品和服务才能做到这一点。”
Sagar Paul
Thoughtworks 客户服务与战略总监
高效工程团队工具包
工程组织结构完善且高效，有助于企业控制成本，不至于造成软件创新资源匮乏。采用定量指标减少人员摩擦，使工程成绩与业务成果相一致，辅以定性步骤赋予工程师权力，是实现卓越业绩的关键因素。合理框架可为开发人员提供实验和协作空间，同时保持监管到位，确保其产出有助于企业实施总体战略。
跟踪卓越交付指标，从而确定待改进领域
实现并保持组织工程团队的一致性
为了真正充分利用企业资源、工具和改进流程，团队需要受到工作场所文化的支持，鼓励员工学习新技能，并充分发挥其潜力。无论企业采用何种解决方案，变革管理中的人员情况是确保团队发展的决定性因素，公开决策背后原由 — 尤其是艰难决定 — 对于在艰难环境中维持开发人员士气至关重要。
四大关键要素推动成功而可持续的组织变革
来源: Thoughtworks
“如果一个工程或产品团队不理解为何要进行削减或发起变革，他们就很难产生共鸣，进而调整工作方式。”
Tim Cochran
Thoughtworks 技术总监
充分利用危机
经济低迷时期，企业加大支出稍显鲁莽。但事实证明，在经济复苏时期，继续投资具备价值的项目，能使企业领先于竞争对手。应将经济态势难以确定的时期视为建设适应能力和复原力的机会，无论之后境况如何，可使企业自信应对挑战并实施变革。
低迷时期持续投资可提升企业危机之后的业绩
标准化市值，指数（2007 年第一季度 = 100）
