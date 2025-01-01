在艰难时期接纳并推广有效工程实践

严格审查开发组合

形势迅速变化之际，变量和假设可为企业战略提供依据，这就要求企业对其进行严格审查，并在相关计划不再可行时果断采取措施进行调整。环境充满挑战之时，企业需要重新关注那些能够产生可预测收入流，减少风险敞口，以及能使企业脱颖而出的产品、服务和项目。资源极度紧张之下，准确评估价值，并采取迭代方法进行创新和开发显得更加重要，但大多数企业尚未挖掘出的能力和实力要比他们想象中的更为强劲。