1. Introducción: La lucha por navegar en una tormenta perfecta
Los nuevos vientos económicos y geopolíticos presionan a las empresas para que se replanteen muchas cosas, incluidas sus estrategias tecnológicas. A medida que las organizaciones tratan de reducir riesgos y costes en un periodo de mayor volatilidad, los planes de transformación digital y las inversiones en innovación estarán sometidos a un mayor escrutinio. En este número de Perspectives, personas expertas de Thoughtworks explican cómo los líderes empresariales pueden volver a priorizar sus carteras de desarrollo y mejorar la eficacia de la ingeniería para mantener una ventaja competitiva y generar valor, al tiempo que minimizan el despilfarro y mantienen el gasto bajo control.
El ritmo del cambio y la falta de talento son los mayores retos para tomadores de decisiones de TI
Fuente: Equinix
"Una priorización despiadada, reorientar los recursos que se tienen hacia las cosas más valiosas, puede ayudar a garantizar que se obtienen beneficios de primera línea con los mismos costes que se tienen actualmente."
Rachel Laycock
Global Managing Director of Enterprise Modernization, Platforms, & Cloud, Thoughtworks
2. Examinar la cartera de desarrollo
La rápida evolución de las condiciones exige que las organizaciones revisen las variables y los supuestos en los que se basaron sus estrategias y tomen medidas decisivas para pivotar si estos planes ya no son viables. Un entorno difícil exige centrarse de nuevo en productos, servicios y proyectos que generen flujos de ingresos previsibles y reduzcan la exposición a riesgos, así como en aquellos que diferencien a la organización de sus homólogas. La evaluación precisa del valor y la adopción de un enfoque iterativo de la innovación y el desarrollo son aún más importantes ahora que los recursos están bajo presión, pero la mayoría de las empresas tienen más capacidad y aptitudes sin explotar de lo que creen.
"En un mercado en recesión en el que el pastel no crece, hay que ser capaz de arrebatar cuota de mercado a la competencia, y eso sólo se consigue con productos y servicios muy diferenciados y de alta calidad."
Sagar Paul
Director of Client Services and Strategy, Thoughtworks
3. Herramientas para equipos de ingeniería eficaces
Una organización de ingeniería eficiente y perfectamente estructurada permite a las empresas controlar los costes sin privar de recursos a la innovación de software. El empleo de métricas cuantitativas para reducir la fricción y alinear el éxito de la ingeniería y los resultados empresariales, junto con medidas cualitativas para capacitar a los ingenieros, son elementos clave de un rendimiento excepcional. Los marcos de trabajo adecuados pueden dar a los desarrolladores espacio para experimentar y colaborar, al tiempo que mantienen unos límites para garantizar que sus resultados contribuyen a la estrategia global de la organización.
Seguimiento de las métricas de excelencia en la entrega para identificar áreas de mejora
4. Lograr y mantener la alineación entre organización y equipo de ingeniería
Para sacar realmente el máximo partido de los recursos, herramientas y mejoras de procesos de la empresa, los equipos deben contar con el apoyo de una cultura de trabajo que anime a las personas a aprender nuevas habilidades y a desarrollar todo su potencial. Independientemente de las soluciones que adopten las organizaciones, el aspecto humano de la gestión del cambio es el factor decisivo para garantizar que los equipos evolucionen, y ser transparentes sobre la justificación de las decisiones -especialmente las decisiones difíciles- es fundamental para mantener la moral de los desarrolladores en un entorno difícil.
Cuatro elementos clave para un cambio organizativo exitoso y sostenible
Fuente: Thoughtworks
"Si un equipo de ingeniería o producto no entiende por qué se recorta o cambia algo, es muy difícil que empatice y ajuste su forma de trabajar".
Tim Cochran
Technical Director, Thoughtworks
5. Sacar lo mejor de una crisis
Gastar en una recesión puede parecer imprudente, pero está demostrado que la inversión continuada en las iniciativas que demuestran valor sitúa a las organizaciones por delante de sus competidores cuando se afianzan los periodos de recuperación. Los tiempos de incertidumbre deben verse como una oportunidad para desarrollar la capacidad de adaptación y resistencia que permite a las empresas superar los retos e introducir cambios con confianza, independientemente de lo que venga después.
Las inversiones continuadas durante una recesión impulsan el rendimiento de las organizaciones tras la crisis
Capitalización bursátil normalizada, índice (Q1 2007 = 100)
Fuente: McKinsey
