尽管如此，Thoughtworks 专家认为数字化转型前景在几个关键方面有所变化。首先，由于资本成本上升，商业信心受到挑战，资本支出受到全面挤压。

“在目前的经济环境下，不会有那么多机会聘得全职员工，技术项目必须在财务指标和客户成果方面取得明显进展。”Thoughtworks 技术总监 Tim Cochran 如此说到，“首席财务官和投资者要求公司减少开支，这不仅仅适用于初创企业，更大的上市公司甚至也将受到审查。因此，难以证明数字化转型切实可行。”

同时，由于许多企业在新冠疫情期间重新思考其战略，数字投资已经从声势渐起到全面泛滥，企业被迫花费越来越多的资金跟上潮流。

“公司试图超越竞争对手，因而对企业软件的投资急剧增加。”Thoughtworks 客户服务与战略总监 Sagar Paul 说到，“反过来，需要更多员工编写定制软件，同时新技术也在不断涌现。过去，典型企业架构由 50~100 个组件构成；而今天需要 1000 个。”

Thoughtworks 企业现代化、平台和云业务线全球总经理 Rachel Laycock 表示，更重要的是，任何削减开支的努力均可能徒劳无功。“削减成本是一场竞次游戏，我们需要牢记这一点。”她解释道，“当然，在艰难时期，对待运营效率要理智而谨慎，不支出无必要资金。但竞争对手可能正在继续开展业务和客户价值工作，即使资金有限，也能增加顶线收入，因此，企业完全专注于削减成本极其危险。”

与其削减资源，不如改变策略，确保公司所拥有的资源尽可能得到有效部署和应用。关键在于尽量减少浪费或技术投资错位，并培养高效的工程团队。

“随着业务越来越依赖数字化，捕捉新机遇和管理风险的能力不再只是董事会独有，而应转移至工程团队。”Paul 表示，“因此，工程效率和成效变得更加关键。”



不幸的是，企业不得不忍受合格开发人员匮乏这一现状，而这种人才匮乏的状况只会不断恶化。根据易昆尼克斯调查，在影响技术技能的最大挑战中，人才匮乏的排名仅次于转型速度。