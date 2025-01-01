2. Examinar la cartera de desarrollo



La rápida evolución de las condiciones exige que las organizaciones revisen las variables y los supuestos en los que se basaron sus estrategias y tomen medidas decisivas para pivotar si estos planes ya no son viables. Un entorno difícil exige centrarse de nuevo en productos, servicios y proyectos que generen flujos de ingresos previsibles y reduzcan la exposición a riesgos, así como en aquellos que diferencien a la organización de sus homólogas. La evaluación precisa del valor y la adopción de un enfoque iterativo de la innovación y el desarrollo son aún más importantes ahora que los recursos están bajo presión, pero la mayoría de las empresas tienen más capacidad y aptitudes sin explotar de lo que creen.