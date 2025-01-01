ii. 数字支付如何为企业提供可能性

数字支付的使用可能是为了满足消费者日益增长的期望，但它也为新的商业模式和机遇铺平了道路。除了通过让更多的小型企业获得贷款和其他金融产品来平衡竞争环境以外，数字支付还通过将以前得不到充分服务的消费者带入金融服务领域，帮助老牌企业扩大和多样化客户群，并使新创企业得以兴起。