La creciente preferencia de las empresas y los consumidores por los pagos digitales frente al efectivo está cambiando la naturaleza y la forma en que las personas interactúan con el dinero, con importantes implicaciones para las empresas. ¿Cómo deberían las empresas adaptar sus productos, servicios e infraestructura de pagos en respuesta a ello? Entre las numerosas y prometedoras innovaciones en materia de pagos que se vislumbran en el horizonte, ¿cuáles merecen una mayor atención?

En esta edición de Perspectives, los expertos en servicios financieros de Thoughtworks analizan el impacto de las tendencias actuales y emergentes de los pagos digitales, y explican cómo los líderes empresariales pueden desarrollar estrategias holísticas y eficaces para sacarles el máximo partido.