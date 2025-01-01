此外，数字支付的增长和使用的确是一种全球现象。尽管市场条件、技术基础设施和监管制度各不相同，但新的支付解决方案仍有可能像硅谷走廊一样在亚洲或非洲出现并得到推广。中国和新加坡等市场日益被认为在央行数字货币和实时跨境数字汇款等领域处于领先地位。



随着消费者和公司越来越习惯于数字支付所带来的便利，与不同的购买点互动以及探索新出现的服务和可能性，数字支付的使用率只会上升。Thoughtworks 金融服务部部长 Prashant Gandhi 指出，“系统中的每个环节都越来越成熟：服务提供商、消费者和零售商。在印度和澳大利亚等国家，监管机构也在忙着创建新的支付基础设施。所有这些都加速了数字支付的发展。”

正如 Thoughtworks 的专家们所指出的，向数字支付的转变并不只是使交易更快或更有效率。它也在改变着人们与货币互动的性质和方式。Thoughtworks 的银行、金融服务和保险 (BFSI) 和金融科技产品负责人 Ian Kelsall 指出，“使用‘先买后付’等产品取代传统的借记卡或信用卡意味着许多消费者的购买点现在完全改变了；更大的便利性和更多的选择正在改变消费者支付、兑换资金和接收商品的方式。不仅仅是消费者，我们在商业领域也看到了这一方面。”

Gandhi 对此表示赞同，他说：“支付一直是关于商品价值的交换，但不一定会清楚明了地呈现出来。如果你在亚马逊等网站上付款，你甚至不用输入你的信用卡信息，因为这些信息已经存储和令牌化了。你只需要查看手机上的通知即可。这种支付方式的特殊之处在于它变得越来越隐蔽。消费者不再会看到屏幕后的实际操作。”

在这些趋势下，各类企业需要考虑如何构建与客户、合作伙伴和供应商的商业互动，以及它们在不断扩大的数字支付生态系统中的最佳位置。由于并非所有的数字支付解决方案或战略都会对组织具有变革性甚至相关性，因此风险很大。然而，如果不能跟上或采用正确的方法，这可能意味着疏远当前或潜在的客户，或者错失新的价值来源。