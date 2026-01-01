7月14日，上海贝轩大公馆
从1990年代起，企业资源计划（ERP）一直是企业信息化的核心议题。植根于供应链管理，ERP通过对企业内部财务会计、制造、进销存等信息流的整合，提升企业的计划能力与控制能力。然而近年来，在互联网的冲击下，传统企业开始面临全新的挑战：
- 如何跳出传统的供应链，快速响应最终市场和最终消费者多变的诉求？
- 如何超越传统的上下游供销关系，构建更加丰富、更加紧密的线上生态系统？
- 如何利用IT技术创新推动业务创新，让IT成为业务跨越式发展的动力？
综观全球数字化转型成功案例，我们看到一个共通的模式： 这些企业利用IT技术将企业资源转化为数字化的服务，快速响应变化、构建线上生态系统、推动业务创新，使其在互联网背景下发挥更大的价值。
本次交流会我们将与您分享：
- 转型成功案例，了解他们如何通过服务化激活企业核心资产、构建数字化竞争力；
- 解读打造数字平台所需的五种支柱性IT能力，帮您定位自己的技术投资方向和路线图；
- 如何利用“适应性领导力”，驾驭数字化时代的不确定性、构建高响应力的团队
分享嘉宾简介
施韵涛
Thoughtworks中国区交付服务总监
主管产品和解决方案研发及软件交付业务，领导并参与了包括平安、中信、嘉实、友邦、渣打、华为、顺丰等诸多国内外客户的交付和咨询服务。 加入Thoughtworks之前，韵涛任职于德国SAP公司，历任SAP美国事业拓展经理和SAP全球服务中心（中国）业务总监，负责SAP咨询业务，他还曾担任美国TRADOS公司中国区首席代表。韵涛拥有MIT Sloan的MBA学位。
主管产品和解决方案研发及软件交付业务，领导并参与了包括平安、中信、嘉实、友邦、渣打、华为、顺丰等诸多国内外客户的交付和咨询服务。 加入Thoughtworks之前，韵涛任职于德国SAP公司，历任SAP美国事业拓展经理和SAP全球服务中心（中国）业务总监，负责SAP咨询业务，他还曾担任美国TRADOS公司中国区首席代表。韵涛拥有MIT Sloan的MBA学位。
曾学海
Thoughtworks中国华南区交付总监
他多年从事大型企业软件的咨询、管理和交付，曾担任咨询师、架构师等多个职位，目前专门从事零售行业的互联网转型和O2O方案咨询。
曾在速运、百货、零售、地产等多个领域提供咨询服务，为华润、顺丰、远东百货等企业提供业务方案。
他多年从事大型企业软件的咨询、管理和交付，曾担任咨询师、架构师等多个职位，目前专门从事零售行业的互联网转型和O2O方案咨询。
曾在速运、百货、零售、地产等多个领域提供咨询服务，为华润、顺丰、远东百货等企业提供业务方案。
肖然
Thoughtworks中国区咨询业务总监
计算机算法及复杂度博士研究生，大型IT组织精益治理、敏捷开发专家。领导力课程的首席讲师，先后为全球十余家企业的高管提供了适应性领导力培训。在过去5年时间里带领Thoughtworks咨询团队在Lean Enterprise、Agile Development、Continuous Delivery、DevOps等方面为20多家大中型企业提供了从战略规划到实践落地的长期创新服务，目前也是两家万人IT组织的首席敏捷转型顾问。
计算机算法及复杂度博士研究生，大型IT组织精益治理、敏捷开发专家。领导力课程的首席讲师，先后为全球十余家企业的高管提供了适应性领导力培训。在过去5年时间里带领Thoughtworks咨询团队在Lean Enterprise、Agile Development、Continuous Delivery、DevOps等方面为20多家大中型企业提供了从战略规划到实践落地的长期创新服务，目前也是两家万人IT组织的首席敏捷转型顾问。
熊节
Thoughtworks总监咨询师
他拥有超过十五年IT行业的从业经验，在金融、政府、电信、物流等行业的信息化建设方面有着丰富经验。最近几年，他致力于用IT技术在全世界最贫困的地区建设公共卫生体系、助力社会变革，并因此对于技术与社会的复杂关系与互动产生了浓厚兴趣。熊节曾翻译了《重构》、《软件工艺》等多本重要软件研发领域的重要著作。他拥有利物浦大学MBA学位。
他拥有超过十五年IT行业的从业经验，在金融、政府、电信、物流等行业的信息化建设方面有着丰富经验。最近几年，他致力于用IT技术在全世界最贫困的地区建设公共卫生体系、助力社会变革，并因此对于技术与社会的复杂关系与互动产生了浓厚兴趣。熊节曾翻译了《重构》、《软件工艺》等多本重要软件研发领域的重要著作。他拥有利物浦大学MBA学位。
活动日程
|2:30PM
|签到 & 下午茶
|3:00PM
|从企业资源计划到企业资源服务化
|3:40PM
|自由探讨
|4:00PM
|数字化平台战略
|4:40PM
|自由探讨
|5:00PM
|适应性领导力
|5:40PM
|自由探讨
|6:00PM
|Dinner & Networking
|8:00pm
|活动结束
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