熊节

Thoughtworks总监咨询师

他拥有超过十五年IT行业的从业经验，在金融、政府、电信、物流等行业的信息化建设方面有着丰富经验。最近几年，他致力于用IT技术在全世界最贫困的地区建设公共卫生体系、助力社会变革，并因此对于技术与社会的复杂关系与互动产生了浓厚兴趣。熊节曾翻译了《重构》、《软件工艺》等多本重要软件研发领域的重要著作。他拥有利物浦大学MBA学位。