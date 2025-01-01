Alexey Boas Regional CTO en Thoughtworks

Alexey ingressou na Thoughtworks em 2012 como Tech Principal e, desde então, desempenhou diversos papéis enquanto gerava valor para nossos clientes. Foi Diretor de Tecnologia da Thoughtworks Brasil por cerca de cinco anos, Gerente Geral do escritório de São Paulo e membro da equipe de liderança no Brasil desde 2014. Durante esse período, ajudou a articular como a tecnologia pode gerar impacto nos negócios de nossos clientes e na indústria de TI no Brasil. Atualmente, busca equilibrar seu tempo e foco entre o crescimento dos negócios no Chile, a evolução das propostas de valor que oferecemos aos clientes e o desenvolvimento de liderança de pensamento em tecnologia.