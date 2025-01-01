Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Fechar
Ask Tai
Ask Tai

XConf América 

Latina 2024

Agradecemos a sua participação
Xconf Back
Logo da XConf

Por mais de uma década, a XConf, realizada pela Thoughtworks, é uma conferência criada por e para tecnologistas, focada no desenvolvimento de software e seu impacto no mundo. O evento aborda temas que moldam o presente e o futuro da tecnologia.

 

Agradecemos a todas as pessoas que participaram da XConf América Latina 2024, realizada presencialmente em São Paulo, no dia 9 de novembro de 2024.

Palestrantes principais

Alexey Boas

Alexey Boas

Regional CTO en Thoughtworks

Alexey ingressou na Thoughtworks em 2012 como Tech Principal e, desde então, desempenhou diversos papéis enquanto gerava valor para nossos clientes. Foi Diretor de Tecnologia da Thoughtworks Brasil por cerca de cinco anos, Gerente Geral do escritório de São Paulo e membro da equipe de liderança no Brasil desde 2014. Durante esse período, ajudou a articular como a tecnologia pode gerar impacto nos negócios de nossos clientes e na indústria de TI no Brasil. Atualmente, busca equilibrar seu tempo e foco entre o crescimento dos negócios no Chile, a evolução das propostas de valor que oferecemos aos clientes e o desenvolvimento de liderança de pensamento em tecnologia.

Lais Gomes

Lais Gomes

Lead Developer Consultant na Thoughtworks

Liderança em Engenharia de Software na América Latina pela Thoughtworks. Lais é uma líder experiente em orientar times multidisciplinares rumo ao sucesso em projetos complexos. Possui profundo conhecimento em arquiteturas de microserviços na nuvem, aplicando sua experiência em diferentes clientes de e-commerce e plataformas. Além disso, atua como consultora estratégica, apoiando na definição de roadmaps tecnológicos para empresas que buscam modernização e eficiência em engenharia

Thomas Squeo

Thomas Squeo

CTO Americas na Thoughtworks

Thomas é um executivo de tecnologia com ampla experiência em liderar organizações ágeis e orientadas por propósito, destacando-se pela excelência em inovação de produtos e entrega de soluções centradas no cliente. Sua trajetória em empresas que vão de startups a corporações da Fortune 500 tem foco na implementação de soluções para os setores corporativo e público — desde o desenvolvimento de produtos até a execução de programas e projetos. Atualmente, atua como Chief Technology Officer Americas na Thoughtworks.

Palestrantes

Aline Lima

Head of DEI en Natura

Saiba mais

Carlos Fuentes

Data Engineer en Thoughtworks

Saiba mais

Saiba mais

Data Analyst en Thoughtworks

Conoce más

Saiba mais

CEO en Programadores do Amanhã

Saiba mais

Eduardo Santos

Data & AI Strategist Americas en Thoughtworks

Saiba mais

Esteban Chacon

Software Developer en Thoughtworks

Saiba mais

Fefe Alves

Data Scientist en Thoughtworks

Saiba mais

Fernando Veiga

Technical Consultant Specialist in Corporate Education en FIAP

Saiba mais

Grazi Mendes

Heaf of DEI Latin America en Thoughtworks

Saiba mais

Luis Cereceda

Architecture Chapter Lead en LATAM Airlines

Saiba mais

Mafer Escudero

Regional Director of Excellence en Thoughtworks

Saiba mais

Nayara Moura

Global Strategy Director en Thoughtworks

Saiba mais

Octavio Valenzuela

Principal Consultant en Thoughtworks

Saiba mais

Pedro Ribeiro

Chief Data Scientist en Porto

Saiba mais

Rafael Auday

CXPD Leader en Thoughtworks

Saiba mais

Renan Martins

Regional Head of Technology en Thoughtworks

Saiba mais

Renan Vilas Novas

Senior Gen AI Solutions Architect en Google Cloud

Saiba mais

Simara Conceição

Software Developer en Thoughtworks

Saiba mais

Veronica Rodriguez

Principal Software Engineer en Thoughtworks

Saiba mais

Winston Castillo

Quality Analyst en Thoughtworks

Saiba mais

Não perca a próxima edição: XConf Américas 2025

Saiba mais sobre esta nova edição