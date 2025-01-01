Por mais de uma década, a XConf, realizada pela Thoughtworks, é uma conferência criada por e para tecnologistas, focada no desenvolvimento de software e seu impacto no mundo. O evento aborda temas que moldam o presente e o futuro da tecnologia.
Agradecemos a todas as pessoas que participaram da XConf América Latina 2024, realizada presencialmente em São Paulo, no dia 9 de novembro de 2024.
Palestrantes principais
Alexey BoasRegional CTO en Thoughtworks
Alexey ingressou na Thoughtworks em 2012 como Tech Principal e, desde então, desempenhou diversos papéis enquanto gerava valor para nossos clientes. Foi Diretor de Tecnologia da Thoughtworks Brasil por cerca de cinco anos, Gerente Geral do escritório de São Paulo e membro da equipe de liderança no Brasil desde 2014. Durante esse período, ajudou a articular como a tecnologia pode gerar impacto nos negócios de nossos clientes e na indústria de TI no Brasil. Atualmente, busca equilibrar seu tempo e foco entre o crescimento dos negócios no Chile, a evolução das propostas de valor que oferecemos aos clientes e o desenvolvimento de liderança de pensamento em tecnologia.
Lais GomesLead Developer Consultant na Thoughtworks
Liderança em Engenharia de Software na América Latina pela Thoughtworks. Lais é uma líder experiente em orientar times multidisciplinares rumo ao sucesso em projetos complexos. Possui profundo conhecimento em arquiteturas de microserviços na nuvem, aplicando sua experiência em diferentes clientes de e-commerce e plataformas. Além disso, atua como consultora estratégica, apoiando na definição de roadmaps tecnológicos para empresas que buscam modernização e eficiência em engenharia
Thomas SqueoCTO Americas na Thoughtworks
Thomas é um executivo de tecnologia com ampla experiência em liderar organizações ágeis e orientadas por propósito, destacando-se pela excelência em inovação de produtos e entrega de soluções centradas no cliente. Sua trajetória em empresas que vão de startups a corporações da Fortune 500 tem foco na implementação de soluções para os setores corporativo e público — desde o desenvolvimento de produtos até a execução de programas e projetos. Atualmente, atua como Chief Technology Officer Americas na Thoughtworks.