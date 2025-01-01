Por mais de uma década, a XConf, organizada pela Thoughtworks, tem sido uma conferência criada por e para tecnologistas, com foco no desenvolvimento de software e em seu impacto no mundo. O evento explora as ideias que moldam o presente e o futuro da tecnologia.

Neste ano, a conferência evolui para XConf Americas 2025, ampliando seu alcance por todo o continente. O evento acontecerá em São Paulo, Brasil, no dia 3 de dezembro, reunindo pessoas apaixonadas por tecnologia em torno de temas e ideias inovadoras. Todas as palestras também serão transmitidas online, com tradução simultânea em português, espanhol e inglês.

Prepare-se para um dia de aprendizado e conexão, em que tecnologistas compartilham insights e estratégias para fortalecer suas habilidades e liderar as próximas grandes transformações na indústria.

Mais detalhes sobre a agenda e os keynotes em breve!