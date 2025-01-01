Por mais de uma década, a XConf, organizada pela Thoughtworks, tem sido uma conferência criada por e para tecnologistas, com foco no desenvolvimento de software e em seu impacto no mundo. O evento explora as ideias que moldam o presente e o futuro da tecnologia.
Neste ano, a conferência evolui para XConf Americas 2025, ampliando seu alcance por todo o continente. O evento acontecerá em São Paulo, Brasil, no dia 3 de dezembro, reunindo pessoas apaixonadas por tecnologia em torno de temas e ideias inovadoras. Todas as palestras também serão transmitidas online, com tradução simultânea em português, espanhol e inglês.
Prepare-se para um dia de aprendizado e conexão, em que tecnologistas compartilham insights e estratégias para fortalecer suas habilidades e liderar as próximas grandes transformações na indústria.
Mais detalhes sobre a agenda e os keynotes em breve!
Por que participar da XConf Americas 2025
Tenha acesso a insights valiosos de algumas das pessoas mais respeitadas da indústria de tecnologia. Você sairá do evento com ideias e ferramentas que poderá aplicar imediatamente para aprimorar suas habilidades técnicas.
Conecte-se com pessoas especialistas da Thoughtworks, clientes, parceiros e outras pessoas apaixonadas por tecnologia. Cada conversa é uma oportunidade de expandir sua rede de contatos e abrir caminho para novas oportunidades.
Saia com novas perspectivas e confiança para impulsionar a inovação no seu time e na sua organização.
Palestrantes confirmadas
Escolha o formato que funciona melhor para você
Evento presencial na AMCHAM
Junte-se a nós em São Paulo para uma experiência imersiva, com ativações especiais e a oportunidade única de se conectar com pessoas da Thoughtworks, parceiras e clientes de toda a região!
Toda a renda obtida com a venda de ingressos será doada à Talento Incluir, uma organização pioneira na inclusão produtiva de profissionais com deficiência, que cria oportunidades reais para um futuro mais inclusivo e sustentável, tanto para as pessoas quanto para os negócios.
Online
Não está em São Paulo? Assista às palestras da XConf ao vivo e acompanhe cada sessão de onde estiver. O formato online permite vivenciar o evento em português (com intérpretes de Libras), espanhol e inglês.
Ingressos online gratuitos!
Informações sobre o presencial
O evento acontecerá no AMCHAM Business Center São Paulo, localizado no bairro Chácara Santo Antônio. O espaço oferece excelente acessibilidade e fácil acesso a opções de transporte, incluindo a estação Granja Julieta (Linha 9–Esmeralda da CPTM), a estação Borba Gato (Linha 5–Lilás do Metrô) e a estação Morumbi (CPTM), além de diversas linhas de ônibus.
Se preferir ir de carro, há estacionamento no local mediante taxa diária adicional, administrada diretamente pela AMCHAM.
Para garantir acessibilidade a todas as pessoas participantes, o local conta com acesso para cadeirantes, elevadores e intérpretes de Libras durante todo o evento, promovendo uma experiência inclusiva para todas as pessoas.
Endereço: R. da Paz, 1431 – Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP, 04713-001
Registre-se para a versão online da XConf Americas 2025!
Todas as sessões serão transmitidas ao vivo com interpretação simultânea em inglês, espanhol, português e Libras (Língua Brasileira de Sinais).