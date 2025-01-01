Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Fechar
Ask Tai
Ask Tai
Garanta seu ingresso!
Eventos e Conferências Back

Por mais de uma década, a XConf, organizada pela Thoughtworks, tem sido uma conferência criada por e para tecnologistas, com foco no desenvolvimento de software e em seu impacto no mundo. O evento explora as ideias que moldam o presente e o futuro da tecnologia.

 

Neste ano, a conferência evolui para XConf Americas 2025, ampliando seu alcance por todo o continente. O evento acontecerá em São Paulo, Brasil, no dia 3 de dezembro, reunindo pessoas apaixonadas por tecnologia em torno de temas e ideias inovadoras. Todas as palestras também serão transmitidas online, com tradução simultânea em português, espanhol e inglês.

 

Prepare-se para um dia de aprendizado e conexão, em que tecnologistas compartilham insights e estratégias para fortalecer suas habilidades e liderar as próximas grandes transformações na indústria.

 

Mais detalhes sobre a agenda e os keynotes em breve!

Por que participar da XConf Americas 2025

Aprendizado prático

Tenha acesso a insights valiosos de algumas das pessoas mais respeitadas da indústria de tecnologia. Você sairá do evento com ideias e ferramentas que poderá aplicar imediatamente para aprimorar suas habilidades técnicas.

Conexões significativas

Conecte-se com pessoas especialistas da Thoughtworks, clientes, parceiros e outras pessoas apaixonadas por tecnologia. Cada conversa é uma oportunidade de expandir sua rede de contatos e abrir caminho para novas oportunidades.

Inspiração para o que vem a seguir

Saia com novas perspectivas e confiança para impulsionar a inovação no seu time e na sua organização.

Palestrantes confirmadas

Carolina Ignarra

Carolina Ignarra

Fundadora e CEO da Talento Incluir, Brasil

Saiba mais
Grazi Mendes

Grazi Mendes

Head de Social Impact América Latina, Thoughtworks Brasil

Saiba mais
Wesley Reisz

Wesley Reisz

Technical Principal, Thoughtworks USA

Learn more
Tin Megali

Tin Megali

AI Program Director and Technical Partner, Thoughtworks Canada

Saiba mais

Escolha o formato que funciona melhor para você

Uma pessoa palestrante segura um microfone e faz uma apresentação no palco da XConf, com um cenário geométrico colorido ao fundo que exibe o logo da XConf. Ao lado, uma pessoa intérprete realiza a tradução em língua de sinais sob uma iluminação suave em tons de rosa e roxo.

Evento presencial na AMCHAM

Junte-se a nós em São Paulo para uma experiência imersiva, com ativações especiais e a oportunidade única de se conectar com pessoas da Thoughtworks, parceiras e clientes de toda a região!

 

Toda a renda obtida com a venda de ingressos será doada à Talento Incluir, uma organização pioneira na inclusão produtiva de profissionais com deficiência, que cria oportunidades reais para um futuro mais inclusivo e sustentável, tanto para as pessoas quanto para os negócios.

Compre seu ingresso (evento em São Paulo, Brasil)
Uma mulher com tranças, sentada, usa um laptop em frente a uma estante cheia de livros.

Online

Não está em São Paulo? Assista às palestras da XConf ao vivo e acompanhe cada sessão de onde estiver. O formato online permite vivenciar o evento em português (com intérpretes de Libras), espanhol e inglês.

 

Ingressos online gratuitos!

Registre-se para a versão online
Main entrance of the American Chamber of Commerce (AMCHAM) building in São Paulo, featuring a modern glass and metal structure surrounded by palm trees and landscaped gardens

Informações sobre o presencial

O evento acontecerá no AMCHAM Business Center São Paulo, localizado no bairro Chácara Santo Antônio. O espaço oferece excelente acessibilidade e fácil acesso a opções de transporte, incluindo a estação Granja Julieta (Linha 9–Esmeralda da CPTM), a estação Borba Gato (Linha 5–Lilás do Metrô) e a estação Morumbi (CPTM), além de diversas linhas de ônibus.

 

Se preferir ir de carro, há estacionamento no local mediante taxa diária adicional, administrada diretamente pela AMCHAM.

 

Para garantir acessibilidade a todas as pessoas participantes, o local conta com acesso para cadeirantes, elevadores e intérpretes de Libras durante todo o evento, promovendo uma experiência inclusiva para todas as pessoas.

 

Endereço: R. da Paz, 1431 – Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP, 04713-001

Registre-se para a versão online da XConf Americas 2025!

Todas as sessões serão transmitidas ao vivo com interpretação simultânea em inglês, espanhol, português e Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Marketo Form ID is invalid !!!

Quer ver como foi a edição de 2024?

Assista às gravações