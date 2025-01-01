Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
2024

Agradecemos tu participación
Durante más de una década, la XConf, organizada por Thoughtworks, ha sido una conferencia creada por y para personas tecnólogas, enfocada en el desarrollo de software y su impacto en el mundo. El evento aborda temas que moldean el presente y el futuro de la tecnología.

 

Agradecemos a todas las personas que participaron en la XConf América Latina 2024, realizada de forma presencial en São Paulo el 9 de noviembre de 2024.

Keynote Speakers

Alexey Boas

Alexey Boas

Regional CTO en Thoughtworks

Alexey se unió a Thoughtworks en 2012 como Tech Principal y, desde entonces, ha desempeñado varios roles mientras aportaba valor a nuestros clientes. Fue Director de Tecnología de Thoughtworks Brasil durante aproximadamente 5 años, Gerente General de la oficina de São Paulo y miembro del equipo de liderazgo en Brasil desde 2014. Durante este período, ha ayudado a articular cómo la tecnología puede generar un impacto en los negocios de nuestros clientes y en la industria de TI en Brasil. Busca equilibrar su tiempo y enfoque entre el crecimiento de nuestro negocio en Chile, la evolución de las propuestas de valor que ofrecemos a nuestros clientes y el desarrollo de liderazgo de pensamiento en tecnología.

Lais Gomes

Lais Gomes

Lead Developer Consultant en Thoughtworks

Liderazgo en Ingeniería de Software América Latina en Thoughtworks. Lais es una líder experimentada en guiar equipos multidisciplinarios hacia el éxito en proyectos complejos. Posee un profundo conocimiento en arquitecturas de microservicios en la nube, aplicando su experiencia en diversos clientes de e-commerce y plataformas. Además, actúa como consultora estratégica, ayudando en la definición de roadmaps tecnológicos para empresas que buscan modernización y eficiencia en ingeniería.

Thomas Squeo

Thomas Squeo

CTO Americas en Thoughtworks

Thomas es un ejecutivo de tecnología con experiencia en liderar organizaciones ágiles y orientadas a misiones, destacándose por su excelencia en innovación de productos y entrega de soluciones centradas en el cliente. Su amplia experiencia en empresas que van desde startups hasta empresas de Fortune 500 se enfoca en la implementación de soluciones para el sector corporativo y público, desde el desarrollo de productos hasta la ejecución de programas y proyectos. Actualmente, es Chief Technology Officer Américas en Thoughtworks.

Speakers

Aline Lima

Head of DEI en Natura

Carlos Fuentes

Data Engineer en Thoughtworks

Carol Assis

Data Analyst en Thoughtworks

Cleber Guedes

CEO en Programadores do Amanhã

Eduardo Santos

Data & AI Strategist Americas en Thoughtworks

Esteban Chacon

Software Developer en Thoughtworks

Fefe Alves

Data Scientist en Thoughtworks

Fernando Veiga

Technical Consultant Specialist in Corporate Education en FIAP

Grazi Mendes

Heaf of DEI Latin America en Thoughtworks

Luis Cereceda

Architecture Chapter Lead en LATAM Airlines

Mafer Escudero

Regional Director of Excellence en Thoughtworks

Nayara Moura

Global Strategy Director en Thoughtworks

Octavio Valenzuela

Principal Consultant en Thoughtworks

Pedro Ribeiro

Chief Data Scientist en Porto

Rafael Auday

CXPD Leader en Thoughtworks

Renan Martins

Regional Head of Technology en Thoughtworks

Renan Vilas Novas

Senior Gen AI Solutions Architect en Google Cloud

Simara Conceição

Software Developer en Thoughtworks

Veronica Rodriguez

Principal Software Engineer en Thoughtworks

Winston Castillo

Quality Analyst en Thoughtworks

