Durante más de una década, la XConf, organizada por Thoughtworks, ha sido una conferencia creada por y para personas tecnólogas, enfocada en el desarrollo de software y su impacto en el mundo. El evento aborda temas que moldean el presente y el futuro de la tecnología.
Agradecemos a todas las personas que participaron en la XConf América Latina 2024, realizada de forma presencial en São Paulo el 9 de noviembre de 2024.
Keynote Speakers
Alexey BoasRegional CTO en Thoughtworks
Alexey se unió a Thoughtworks en 2012 como Tech Principal y, desde entonces, ha desempeñado varios roles mientras aportaba valor a nuestros clientes. Fue Director de Tecnología de Thoughtworks Brasil durante aproximadamente 5 años, Gerente General de la oficina de São Paulo y miembro del equipo de liderazgo en Brasil desde 2014. Durante este período, ha ayudado a articular cómo la tecnología puede generar un impacto en los negocios de nuestros clientes y en la industria de TI en Brasil. Busca equilibrar su tiempo y enfoque entre el crecimiento de nuestro negocio en Chile, la evolución de las propuestas de valor que ofrecemos a nuestros clientes y el desarrollo de liderazgo de pensamiento en tecnología.
Lais GomesLead Developer Consultant en Thoughtworks
Liderazgo en Ingeniería de Software América Latina en Thoughtworks. Lais es una líder experimentada en guiar equipos multidisciplinarios hacia el éxito en proyectos complejos. Posee un profundo conocimiento en arquitecturas de microservicios en la nube, aplicando su experiencia en diversos clientes de e-commerce y plataformas. Además, actúa como consultora estratégica, ayudando en la definición de roadmaps tecnológicos para empresas que buscan modernización y eficiencia en ingeniería.
Thomas SqueoCTO Americas en Thoughtworks
Thomas es un ejecutivo de tecnología con experiencia en liderar organizaciones ágiles y orientadas a misiones, destacándose por su excelencia en innovación de productos y entrega de soluciones centradas en el cliente. Su amplia experiencia en empresas que van desde startups hasta empresas de Fortune 500 se enfoca en la implementación de soluciones para el sector corporativo y público, desde el desarrollo de productos hasta la ejecución de programas y proyectos. Actualmente, es Chief Technology Officer Américas en Thoughtworks.
Speakers
Mafer Escudero
Regional Director of Excellence en Thoughtworks