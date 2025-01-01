Software-Projekte effektiv umsetzen und skalieren — selbst in turbulenten Zeiten

Inflation, hoher Druck auf Lieferketten und geopolitische Unsicherheiten schwächen die Dynamik und Investitionsbereitschaft von Unternehmen. Doch Anzeichen im Markt deuten darauf hin, dass die Entschlossenheit, geplante Technologieinvestitionen durchzuführen, nach wie vor groß ist.

In diesem Whitepaper zeigen Thoughtworks' Technologie-Expert:innen auf, wie sich die Zukunft der digitalen Transformation verändert und welche neuen Strategien notwendig sind. Erfahren Sie, wie Sie: