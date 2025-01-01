Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Nachhaltigkeit wird schnell zu einem geschäftlichen Gebot. Da Verbraucher:innen, Mitarbeitende und Investoren zunehmend Umweltaspekte in ihre Entscheidungen einbeziehen, sollten die Unternehmen von heute Nachhaltigkeit in ihre Strategie einbeziehen. Die Technologie stellt hier sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance dar, denn die digitale Datenverarbeitung ist selbst ein wichtiger Faktor für den Klimawandel. 

 

Wie können wir Technologie nutzen, um unsere Unternehmen und unser Leben nachhaltiger zu gestalten und einen positiven Einfluss auf unseren Planeten zu haben? 

 

Schneller zu mehr Nachhaltigkeit

Da Verbraucher:innen, Behörden und Investoren eine größere Umweltverantwortung von Unternehmen fordern, ist „grünes Handeln“ nicht mehr nur eine Option, sondern ein geschäftlicher Imperativ. Technologie bietet sowohl Herausforderungen als auch Chancen in dem Bestreben, Nachhaltigkeit stärker in Aktivitäten und Praktiken zu verankern.

Digitale Nachhaltigkeit: Die neue Priorität für Entscheider:innen

In dieser Ausgabe von Perspectives geben die führenden Köpfe von Thoughtworks Einblicke und praktische Ratschläge, wie Unternehmen ihre Ambitionen in Sachen Nachhaltigkeit in praktikable Initiativen umsetzen.können, die messbare Ergebnisse liefern.

