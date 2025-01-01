Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Nachhaltigkeit wird schnell zu einem geschäftlichen Gebot. Da Verbraucher:innen, Mitarbeitende und Investoren zunehmend Umweltaspekte in ihre Entscheidungen einbeziehen, sollten die Unternehmen von heute Nachhaltigkeit in ihre Strategie einbeziehen. Die Technologie stellt hier sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance dar, denn die digitale Datenverarbeitung ist selbst ein wichtiger Faktor für den Klimawandel.

Wie können wir Technologie nutzen, um unsere Unternehmen und unser Leben nachhaltiger zu gestalten und einen positiven Einfluss auf unseren Planeten zu haben?