Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Wie können wir Technologie nutzen, um unsere Unternehmen und unser Leben nachhaltiger zu gestalten und einen positiven Einfluss auf unseren Planeten zu haben?
Da Verbraucher:innen, Behörden und Investoren eine größere Umweltverantwortung von Unternehmen fordern, ist „grünes Handeln“ nicht mehr nur eine Option, sondern ein geschäftlicher Imperativ. Technologie bietet sowohl Herausforderungen als auch Chancen in dem Bestreben, Nachhaltigkeit stärker in Aktivitäten und Praktiken zu verankern.
In dieser Ausgabe von Perspectives geben die führenden Köpfe von Thoughtworks Einblicke und praktische Ratschläge, wie Unternehmen ihre Ambitionen in Sachen Nachhaltigkeit in praktikable Initiativen umsetzen.können, die messbare Ergebnisse liefern.